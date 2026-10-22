Європа закликає компанію SpaceX негайно відновити роботу Starlink в Україні

Європейська комісія закликала американську компанію SpaceX, яка належить мільярдерові Ілону Маску, негайно відновити роботу системи супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Про це речник Єврокомісії з питань оборони та космосу Тома Реньє заявив у середу, 21 жовтня, його слова наводить "Радіо Свобода".

За його словами, останні повідомлення про обмеження роботи системи Starlink викликають глибоке занепокоєння та не відповідають тому, як SpaceX раніше надавала подібні послуги для України.

Реньє підкреслив, що Starlink відіграє важливу роль для України, оскільки ця система зв’язку дозволяє підтримувати комунікацію між військовими та керувати безпілотниками, які використовуються для захисту цивільного населення.

"SpaceX має терміново повністю відновити надання послуг для України", — сказав Реньє.