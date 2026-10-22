Reuters: Угорщина розглядає можливість заміни «Росатома» як головного підрядника розширення своєї АЕС

Угорська влада розглядає можливість заміни «Росатома» як головного підрядника розширення АЕС «Пакш». Там почали вивчати варіанти з альтернативними виконавцями в межах перегляду проєкту.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.
Очікується, що уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра ухвалить остаточне рішення щодо розширення АЕС «Пакш» пізніше цього року або вже на початку наступного.
Особа, обізнана з процесом перегляду проєкту розширення, зазначила, що розглядаються всі можливі варіанти.
Джерело додало, що в ході перегляду буде визначено правові, технічні, фінансові та часові наслідки зміни постачальника. Також оцінено фінансову життєздатність проєкту.
Друге джерело, близьке до уряду, повідомило, що влада «схиляється до висновку про необхідність розширення АЕС «Пакш». Проте «Росатом» не повинен брати в цьому участі.
Проєкт, вартість якого спочатку оцінювалася в 12,5 млрд євро, на момент заливки першого бетону в лютому вже обійшовся Угорщині в понад 2 млрд євро.
Зазначається, що до оригінального контракту з «Росатомом» вже було внесено п’ять змін; також було підготовлено шосту зміни, проте її не підписали.
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