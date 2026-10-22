Експерт: Для Путіна зараз важливо розірвати питання України та російсько-американських відносин

Для чинного господаря Кремля Володимира Путіна зараз важливо розірвати питання України та російсько-американських відносин.

Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, передає Gazeta.ua.

"Разом з тим Путін прагне тягнути час. Його ключова точка - березневі вибори у Франції, після яких, як він вважає, фінансова коаліція на підтримку України розвалиться", - пояснив він.

Ситуація містить ризик для нашої країни, який полягає в тому, що Київ робить ставку на так звані проміжні переговори.

Наприклад, 20-21 жовтня дискусії були навколо перемир'я, тимчасового припинення вогню. Схоже, ми не маємо стратегії ні на випадок того, що ці переговори треба дотиснути зараз, ні на випадок того, що це лише один із етапів процесу мирного врегулювання.

Щодо зустрічей в Осло і в Санкт-Петербурзі, "є вірогідність 10%, що сторони домовляться про повне перемир'я, 50%, що домовляться про перемир'я в якомусь вузькому сегменті, та 40%, що все буде зірвано", - прогнозує він та зауважує, що ситуація динамічно розвивається.