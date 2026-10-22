СЗРУ: Росія збільшує фінансування тюремної системи

Росія збільшує фінансування тюремної системи. До 2035 року на розширення та модернізацію в’язниць і слідчих ізоляторів планують спрямувати близько $3,8 млрд замість раніше передбачених $1,1 млрд.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Програма передбачає будівництво 11 нових слідчих ізоляторів на 11,23 тис. місць, 14 режимних корпусів, реконструкцію наявних установ і спорудження 118 допоміжних об’єктів.

Нові установи планують звести в кількох регіонах Росії. Зокрема, у Московській області побудують СІЗО на 4 тис. місць. У Татарстані анонсували створення багатофункціонального комплексу на 3 тис. місць, який поєднає виправні колонії та слідчий ізолятор.

У 2025 році в Казані вже відкрили комплекс на 1 тис. осіб, до якого входять СІЗО, колонії загального й суворого режимів, жіноча та виховна колонії, а також ділянка виправного центру. Ще два об’єднані комплекси на 3 тис. місць кожен планують побудувати в Читі та Улан-Уде.

Водночас кількість ув’язнених у Росії зменшується. У травні 2026 року Федеральна служба виконання покарань РФ повідомляла про 282 тис. осіб у місцях позбавлення волі, зокрема 85 тис. — у СІЗО. За даними української розвідки, на скорочення кількості ув’язнених передусім впливає залучення засуджених до війни проти України. Водночас окремі великі ізолятори, особливо у столичних регіонах, залишаються переповненими.

Розширення тюремної системи відбувається на тлі посилення політичних репресій. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, від початку 2026 року в російських в’язницях загинули щонайменше десять політичних в’язнів, а близько 50 людей щодня стають фігурантами кримінальних справ із політичними мотивами.

У розвідці зазначають, що нові СІЗО та виправні комплекси дадуть російській владі змогу утримувати більше підозрюваних і обвинувачених, зокрема під час нових хвиль арештів.

Водночас у бюджеті на 2027 рік Росія планує скоротити видатки на соціальну сферу. Фінансування соціальної політики має зменшитися на 7%, а охорони здоров’я — на 6,8%, до 7 трлн рублів.