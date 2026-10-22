Трамп пояснив, чому не став запроваджувати санкції проти Росії

Дональд Трамп заявив, що не став запроваджувати санкції проти Росії, оскільки це могло завадити звільненню громадянина США Стівена Хаббарда, якого роками утримували в російському полоні. За словами американського президента, обмеження могли повністю зупинити переговори з Москвою.

Про це повідомляє «Главком» з посиланнячм на заяву американського лідера.

Трамп повідомив, що особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна звільнити Хаббарда. Президент США також наголосив, що Вашингтон не передавав Росії нікого в обмін на американця.

21 жовтня Трамп заявив, що Хаббард повертається додому. Він назвав ситуацію безпрецедентною, оскільки звільнення відбулося без обміну ув’язненими.

Варто зазначити, що Стівен Хаббард родом зі штату Мічиган. Із 2014 року він жив в Україні, а після початку повномасштабного російського вторгнення опинився в російському полоні. У 2024 році московський суд засудив його до шести років і десяти місяців колонії за звинуваченням у найманстві. Хаббард та його родина заперечували звинувачення російської сторони. Державний департамент США визнав чоловіка незаконно затриманим.