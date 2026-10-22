WSJ: Путін особисто доручив активізувати диверсійні операції проти країн НАТО

Глава Росії Володимир Путін особисто доручив активізувати диверсійні операції проти країн НАТО. За даними європейських посадовців та американської розвідки, причиною цього стали відсутність значних успіхів російської армії в Україні, удари ЗСУ по об’єктах вглиб РФ та розчарування Кремля відсутністю поступок з боку Києва й Вашингтона.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними західних розвідок, організацією диверсій займається новий підрозділ спецслужб РФ — Департамент спеціальних завдань (SSD) ГРУ, сформований у 2023 році. Підрозділ базується в комплексі "Акваріум" у Москві та складається з досвідчених агентів, зокрема причетних до отруєння Сергія Скрипаля у 2018 році.

Підрозділ очолює генерал-полковник Андрій Авер'янов, якого чеська поліція розшукує за вибухи на складах боєприпасів у 2014 році. Його заступник, генерал-лейтенант Іван Касьяненко, координує операції проти Заходу та діяльність російських приватних військових компаній.

Основними завданнями SSD є проведення диверсій і ліквідацій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування агентів.

Однією з перших акцій у межах цієї кампанії стала невдала атака із застосуванням дронів в аеропорту німецького Лейпцига 4 серпня. Після інциденту російська сторона через неофіційний канал зв'язку попередила уряд Німеччини, що Лейпциг "не стане останньою метою".

За версією німецьких слідчих, операцію координував колишній російський офіцер Олег Левушкін, який керував групою "білоруських агентів". Логістичним вузлом мережі слугувала Сербія, звідки до Німеччини відправляли безпілотники та вибухівку Semtex у консервних банках. Слідчі встановили, що вбудовані всередину сталеві пластини дозволяли використовувати ці пристрої як уламкові боєприпаси.

Сербська влада пізніше затримала сімох осіб, включаючи громадянина з паспортами РФ та Сербії. Левушкін та його білоруський спільник залишили Німеччину за дві доби до інциденту, вирушивши через Сербію до Росії.

Наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф після поїздки до Москви попередив європейські спецслужби про посилення російської диверсійної активності.

Як зазначає видання, упродовж останніх місяців у Європі відбулася низка нових інцидентів:

підпали підприємств із випуску безпілотників в Естонії та Польщі (аналогічну спробу підпалу відвернули у Словаччині);

диверсії на наземних станціях супутникової системи Starlink у Польщі, Литві та Болгарії;

атаки безпілотників на вантажні судна біля берегів Болгарії та Румунії в Чорному морі;

атаки на вантажні літаки DHL та спроби підпалів у великих містах, зокрема Лейпцигу й Варшаві.

Організатори розраховували атакувати об'єкти підтримки України, спровокувати заворушення та змусити європейських політиків зменшити військову допомогу Києву.

Через ризик масштабної гібридної атаки Росії, яка може призвести до людських жертв, країни ЄС таємно готують спільну відповідь на можливий сценарій.

Крім того, Євросоюз розробляє новий механізм координації заходів у відповідь на російські диверсії та гібридні загрози.