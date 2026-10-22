Агенція оборонних закупівель: Ми розширили перелік продукції для Сил оборони

У 2026 році Агенція оборонних закупівель ДОТ розширила перелік продукції для Сил оборони. Серед нових категорій - літаки та тактичні ракети.
Як пише Кореспондент, про це повідомляє РБК-Україна за підсумками розмови з представниками агенції та її очільником Артемом Романюковим.
В АОЗ пояснили, що перелік закупівель залежить від потреб, які визначають Генеральний штаб і Міністерство оборони. За словами Романюкова, завдання агенції - "забезпечувати ці потреби максимально ефективно", розвивати конкуренцію між постачальниками та скорочувати строки доставки необхідної продукції військовим.
Зміни торкнулися не лише озброєння. У 2026 році до закупівель також додали квадроцикли, мотоцикли та багі. Розширився й перелік речового забезпечення: тепер він охоплює жіночі бронежилети та протиуламкові костюми.
Загалом агенція закуповує озброєння, боєприпаси, військову техніку, безпілотні системи, транспорт, речове майно, харчування та пальне. Нові категорії доповнили цей перелік відповідно до потреб українського війська.
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