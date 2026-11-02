Безугла прокоментувала штрафи за порушення ведення військового обліку

Народна депутатка Мар'яна Безугла висловила подяку своєму колезі по парламенту Дмитру Разумкову за його правку, яка дозволить ТЦК штрафувати бізнес на 170 тис. грн. Про це вона написала у своїх соцмережах.

"Невже тут маю подякувати Дмитру Разумкову? Він подав поправку (№11 до законопроєкту №16013), яка забезпечує можливість штрафувати всіх, хто порушує правила військового обліку. Це має сприяти скороченню зловживань. ВРУ підтримала 28 жовтня 2026 року (249 голосів).Чекаємо підпису Президентом", — заявила Безугла.

Вона також процитувала текст відповідної поправки Разумкова:

"Порушення службовою особою порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних або резервістів, що призвело до взяття на такий облік осіб, які відповідно до закону не підлягають взяттю на військовий облік призовників, військовозобов'язаних або резервістів, — тягне за собою накладення штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

"10 000 неоподатковуваних мінімумів = 170 000 грн", — констатувала Мар'яна Безугла.