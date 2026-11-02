ДПС використовуватиме звіти операторів цифрових платформ для визначення доходу та суми податку

З 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У визначених законом випадках, якщо людина продає товари через кілька онлайн-майданчиків і перевищує встановлені пороги доходу, суму податку самостійно визначатиме податкова.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.
Контролюючий орган за податковою адресою продавця визначатиме податкове зобов’язання, зокрема коли сукупний дохід від продажу товарів через кілька цифрових платформ перевищує €2000 за календарний рік.
Також відповідні правила застосовуватимуться у разі перевищення річним доходом 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.
Для визначення доходу та суми податку ДПС використовуватиме звіти операторів цифрових платформ, податкові розрахунки, інформацію від компетентних органів інших держав у межах міжнародного автоматичного обміну та інші наявні відомості.
Якщо дохід або вже утриманий податок зазначені в іноземній валюті, суми перераховуватимуть у гривні за офіційним курсом Національного банку України на 1 січня відповідного звітного року.
Після розрахунку податку ДПС надішле платнику податкове повідомлення-рішення із зазначенням суми до сплати.
Такий документ мають надіслати або вручити до 1 липня року, наступного за звітним. Після його отримання людина матиме 60 днів для сплати визначеної суми.
Доходи фізичної особи, які не пов’язані з діяльністю через цифрові платформи, оподатковуватимуться за загальними правилами Податкового кодексу.
Новий порядок оподаткування доходів через цифрові платформи почне діяти з 1 січня 2027 року.
Міжнародний автоматичний обмін інформацією про такі доходи застосовуватиметься у межах Багатосторонньої угоди про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (DPI MCAA).
Таким чином, продавцям, які використовують кілька онлайн-майданчиків, потрібно буде враховувати загальний дохід за рік, а не надходження з кожної платформи окремо.
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