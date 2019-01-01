Как встречали Новый год во всем мире

Жители Минска во время встречи Нового года на проспекте Победителей. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Салют в Сиднее - крупнейшем городе Австралии. Фото: Brendan Esposito / AAP via AP

Башни Петронас в Куала-Лумпауре, столице Малайзии. Фото: Yam G-Jun / AP

Традиционный салют на фоне Большого глаза - самого высокого колеса обозрения Европы в Лондоне. Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Новый год в районе Сибуя в центре Токио. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Салют над пляжем Копокабана в Рио-де-Жанейро. Фото: Leo Correa / AP

Люди целуются на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фото: Adam Hunger / AP