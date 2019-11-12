Венецию снова затопило

В Венеции улицы оказались затоплены из-за рекордного подъема воды — она поднялась на 127 см. Главная городская площадь затоплена на 70 см, под воду ушел пол собора Святого Марка. По прогнозам, вода в ближайшие сутки может подняться еще выше.

Такое явление характерно для Венеции осенью и весной

Фото: Manuel Silvestri/Reuters; Andrea Merola/ТАСС; Luca Bruno/AP