Карантин в Риме: «Вечный город» опустел

В Италии продлили карантин до 3 мая.

Тем временем на многих площадях итальянской столицы из-за карантина и отсутствия людей из-под булыжников пробиваются травяные заросли.

Раньше траву затаптывали люди во время активной туристической жизни, но сейчас по улицам ходят только местные жители, которые выгуливают собак, или работники экстренных и дезинфекционных служб.