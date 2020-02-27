В Италии и дальше растет число жертв коронавируса

Число жертв коронавируса достигло в Италии 17, количество инфицированных увеличилось до 650 человек. Об этом заявил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
«Власти области Ломбардия сообщили о трех новых скончавшихся, все трое люди старше 80 лет», — уточнил Боррелли. Он также указал, что растет число выздоровевших.
Локальная вспышка коронавируса в северной области Ломбардия в районе города Лоди (под Миланом) была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях — Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье, где растет число заболевших. Об отдельных случаях известно в 12 областях.
В настоящий момент 10 городов в Ломбардии и один в Венето полностью изолированы. Ограничительные меры введены в ряде регионов, они распространяются на школы, общественные места и учреждения культуры, развлекательные заведения. Ряд компаний перевел своих сотрудников на дистанционный режим работы.
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