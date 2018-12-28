Срочно нужны деньги - где взять ссуду в кратчайшие сроки?

Часто в жизни возникают непредвиденные ситуации, когда очень срочно нужны деньги, а их нет в данный момент. Не у каждого есть родственники или друзья, готовые оказать финансовую помощь, и тогда возникает вопрос, где занять средства. Особенно остро данная проблема стоит в том случае, если время достаточное позднее, или человек находится далеко от дома. В таком случае остается единственный выход – обратиться в микрофинансовую компанию e-groshi.com, чтобы оформить ссуду. Что такое микрофинансовые фирмы, и как можно получить здесь кредит, мы расскажем в материале.

Микрофинансовая организация – принципы работы

МФО – это фирма, которая работает в сфере микрокредитования. Ее деятельность ориентирована на выдачу займов небольшого размера на короткий термин. Все такие учреждения в обязательном порядке имеют лицензии и статус общества с ограниченной ответственностью. Они работают согласно ряду законов, поэтому не стоит считать МФО – сомнительными учреждениями. Вот основные принципы их работы:

Компании стремятся привлечь как можно больше клиентов, но при этом они не работают на долгосрочной основе. Максимальный период кредитования не превышает 30-60 дней. Сегодня появились некоторые организации, которые готовы выдать кредит онлайн и на более длительный срок, но их единицы. Небольшие суммы займов – еще одна особенность МФО. Если клиенту нужно получить большую ссуду, то этот способ кредитования не подойдет. Средний диапазон – от 100 гривен до 10 000. При первых займах сумма ограничивается несколькими тысячами. Большинство таких фирм не имеет своих офисов или отделений – вся деятельность осуществляется в интернете. Каждый человек может обращаться за помощью или консультацией на горячую линию, или направить в контору электронное письмо, однако лично пообщаться с сотрудниками таких фирм не получится. Если возникла ситуация, когда нужны срочно деньги, то оптимальным решением станет микрозайм – здесь заявки обрабатываются за несколько минут, а на перевод денег уходит совсем немного времени. Некоторые сайты, которые используют скоринговые системы для анализа данных из анкет, могут выдать ответ уже через минуту. Именно о скорости работы МФО часто говорят довольные клиенты. Если заем просрочен, то никакая молитва или просьба не поможет. Ваша процентная ставка будет увеличена, и долг станет расти с огромной скоростью. Причем в большинстве фирм уже в первого дня просрочки начисляется так же штраф и пеня, что может привести к долговой яме.

Нужны срочно деньги - что делать?

Не стоит поддаваться панике, и в спешке подавать заявку в первую найденную компанию, следует выбрать наиболее выгодное и подходящее предложение, а так же изучить репутацию фирмы. Лучше всего найти финансовое учреждение на специализированном интернет портале, там представлены только проверенные, стабильные и надежные организации. Украина активно развивает микрофинансовый сектор, поэтому можно найти очень выгодные и интересные предложения.

На то чтобы оформить банковский займ, понадобится намного больше времени, чем для получения микрокредита. Поэтому, если главным критерием выбора становиться именно срочность, лучше обращаться в МФО. Как оформляется микрозайм?

Выбираем микрофинансовую организацию, изучаем ее репутацию, условия сотрудничества и прочие особенности;

Устанавливаем требуемый размер ссуды и термин использования средств. Проанализируйте, достаточно ли будет выбранного срока на то, чтобы собрать нужную сумму и погасить долг. Проверьте, подходит ли вам процентная ставка, указанная на калькуляторе;

Зарегистрируйтесь на сайте фирмы, указав свои контакты. Придумайте пароль, с помощью которого впредь вы сможете заходить в личный кабинет;

Заполните заявку на получение ссуды, прикрепите фотографии документов и банковскую карту;

Внимательно изучите текст соглашения – даже если нужны деньги срочно, обязательно прочтите договор. Это избавит вас от непредвиденных сложностей в работе с компанией;

Отправьте подписанный договор и ожидайте звонка от работника службы.

Если в ходе заполнения у вас возникнут вопросы, или условия договора покажутся непонятными, вы всегда можете связаться с клиентской поддержкой по телефону – обязанность консультантов помогать всем клиентам. Ответ по заявке приходит очень быстро, а после каждого последующего обращения кредитный лимит будет увеличиваться.

Как не получить отказ по заявке?

Когда срочно нужны деньги в долг, то отрицательный ответ от кредитора может сильно огорчить, поэтому следует заранее принять некоторые меры, которые позволять повысить шансы на одобрение запроса. Вот несколько способов:

Предварительно проверьте, до какого месяца действительна ваша карточка и есть ли на счету хотя бы несколько гривен. Если вы часто пользуетесь услугами кредитной компании, откройте личный кабинет и посмотрите состояние вашего баланса. Если есть неоплаченный долг, сперва погасите его, потом подождите несколько часов, пока обновиться база данных, и заполняйте заявку. Внимательно вписывайте все данные в анкету – ошибка или простая опечатка могут привести к отказам. Не используйте сокращения, вводите слова полностью, чтобы информация была понятна и легкодоступна. Отсканируйте свой паспорт и идентификационный код, это должны быть качественные фотографии, на которых четко видны номера и слова. Не указывайте ложные телефоны или другие данные – система заметит обман, и получать кредиты впредь в этой организации будет достаточно сложно!

Следуя этим советам, вы сможете максимально повысить вероятность того, что заявка будет одобрена, и уже в ближайшее время на вашем счету появится нужная сумма. В ситуации, когда срочно нужны деньги на карту, нет времени на то, чтобы заполнять несколько анкет, поэтому лучше отнестись к формированию заявки со всей серьезностью.

Вывод.

Микрофинансовые организации – это отличный выход для людей, которые попали в чрезвычайные обстоятельства, и нуждаются в срочной финансовой помощи. Именно здесь отказывают в выдаче денег крайне редко, не обращают внимания на кредитный рейтинг и не требуют официального трудоустройства. Благодаря минимальным требованиям к заемщикам, получение ссуды становится простой процедурой.

Ни одна МФО не требует поручителей или залогового имущества, в отличие от банковских структур. Когда человеку срочно нужны деньги, ему некогда брать выписки с места работы, оформлять права собственности или искать того, кто будет готов взять на себя ответственность за чужой кредит. При работе с микрофинансовыми компаниями таких проблем не возникнет, тем более, что оформить заявку можно в любом уголке страны. Для этого достаточно иметь смартфон, планшет или телефона, фото документов и карту банка, на которую и придет необходимая сумма.