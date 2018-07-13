О ставке НБУ и музыкальном слухе

После недавнего повышения учетной ставки НБУ было очень много комментариев о том, что это будет препятствовать кредитованию и затормозит рост экономики. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Связь между уровнем процентных ставок и кредитованием, с одной стороны, и с ростом экономики, с другой стороны, много сложнее, чем принято считать. Влияние процентных ставок на рост экономики сложно и нелинейно.
Т.о., процентная ставка - специфический инструмент макроэкономического регулирования с неоднозначной и не всегда предсказуемой эффективностью. И с немалым количеством побочных эффектов, предвидеть последствия которых сложно.
Тем, кто считает, что снижение ставки НБУ должно приводить к экономическому росту, взаимосвязь между монетарной политикой и реальной экономикой представляется чрезмерно детерминировано и механистически. В действительности лишь кажется, что игра ведется по правилам Нацбанка – на самом деле монетарная политика является добровольной «кооперативной игрой» частного сектора экономики с Центробанком. И только кажется, что игра ведется по устанавливаемым ЦБ правилам. Если такая игра перестает устраивать реальную экономику, она ее прекращает, что и происходит в Украине.
Правила игры диктует не ЦБ, а реальный сектор экономики. И у Центробанка нет рычагов для того, чтобы заставить экономические субъекты участвовать в игре. ЦБ может лишь надеяться на то, что экономика отреагирует на снижение ставок ростом деловой активности. Но реальная экономика далеко не всегда оправдывает такие надежды - доказано Японией (1990-2015 гг), США (2007-2011 гг), ЕС (2008-2015 гг). Почему считается, что в Украине будет иначе?
Таки многие эксперты и аналитики мыслят шаблонами и эвристиками - при наличии определенных внешних вызовов у них автоматически запускается программа и эта программа работает фактически «без участия пользователя». А если этим экспертам и аналитикам не хватает эвристик, они хотят создавать новые эвристики, но только не мыслить. Видимо, качественное мышление - такая же редкость, как музыкальный слух или поэтический дар…
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