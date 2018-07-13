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О ставке НБУ и музыкальном слухе

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О ставке НБУ и музыкальном слухе

После недавнего повышения учетной ставки НБУ было очень много комментариев о том, что это будет препятствовать кредитованию и затормозит рост экономики. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.

Связь между уровнем процентных ставок и кредитованием, с одной стороны, и с ростом экономики, с другой стороны, много сложнее, чем принято считать. Влияние процентных ставок на рост экономики сложно и нелинейно.

  • рентабельность проектов компаний в гораздо большей степени зависит от спроса на производимую (реализуемую) ими продукцию, чем от уровня ставок;
  • большинство выданных кредитов в реальном секторе экономике являются займами с фиксированной процентной ставкой, поэтому повышение ставки НБУ на стоимость этих кредитов, как правило, не повлияет;
  • ставки влияют на потоки денежных средств между кредиторами и заемщиками - изменение процентных ставок приводит к изменению потоков. Не только снижение ставок может дать позитивный импульс экономике. Возможен вариант, когда при повышении ставок потоки кредитов будут перераспределены в пользу более эффективно работающих компаний (или – в пользу быстро растущих компаний), т.к. именно они смогут аккуратнее обслуживать и погашать займы. И это может привести к росту промышленного и сельскохозяйственного производства. Следовательно, вопреки сложившемуся мнению, не только снижение, но и рост ставок может привести к повышению экономической активности;

Т.о., процентная ставка - специфический инструмент макроэкономического регулирования с неоднозначной и не всегда предсказуемой эффективностью. И с немалым количеством побочных эффектов, предвидеть последствия которых сложно.

Тем, кто считает, что снижение ставки НБУ должно приводить к экономическому росту, взаимосвязь между монетарной политикой и реальной экономикой представляется чрезмерно детерминировано и механистически. В действительности лишь кажется, что игра ведется по правилам Нацбанка – на самом деле монетарная политика является добровольной «кооперативной игрой» частного сектора экономики с Центробанком. И только кажется, что игра ведется по устанавливаемым ЦБ правилам. Если такая игра перестает устраивать реальную экономику, она ее прекращает, что и происходит в Украине.

Правила игры диктует не ЦБ, а реальный сектор экономики. И у Центробанка нет рычагов для того, чтобы заставить экономические субъекты участвовать в игре. ЦБ может лишь надеяться на то, что экономика отреагирует на снижение ставок ростом деловой активности. Но реальная экономика далеко не всегда оправдывает такие надежды - доказано Японией (1990-2015 гг), США (2007-2011 гг), ЕС (2008-2015 гг). Почему считается, что в Украине будет иначе?

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Таки многие эксперты и аналитики мыслят шаблонами и эвристиками - при наличии определенных внешних вызовов у них автоматически запускается программа и эта программа работает фактически «без участия пользователя». А если этим экспертам и аналитикам не хватает эвристик, они хотят создавать новые эвристики, но только не мыслить. Видимо, качественное мышление - такая же редкость, как музыкальный слух или поэтический дар…

Вячеслав Бутко, ставка НБУ
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Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О ставке НБУ и музыкальном слухе

Тем, кто считает, что снижение ставки НБУ должно приводить к экономическому росту, взаимосвязь между монетарной политикой и реальной экономикой представляется чрезмерно детерминировано и механистически. В действительности лишь кажется, что игра ведется по правилам Нацбанка – на самом деле монетарная политика является добровольной «кооперативной игрой» частного сектора экономики с Центробанком. И только кажется, что игра ведется по устанавливаемым ЦБ правилам. Если такая игра перестает устраивать реальную экономику, она ее прекращает, что и происходит в Украине.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

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Я очень надеюсь, что во время выборов 2019 года у нас в стране найдется политик, которому не дают покоя лавры шестнадцатого президента США Авраама Линкольна, который в 1862 году в США освободил рабов. Нынешние украинцы, напичканные счетами от госкомпаний и искусственных монополий, мало чем по сути отличаются от американских рабов XIX века. Заметная часть населения Украины, уже ощутившая это, пополнила ряды трудовых мигрантов. Поэтому на выборах 2019 года я бы рекомендовал голосовать за тех, кто предложит украинскому избирателю максимальное число экономических свобод, и игнорировать тех, кто выступает за рост числа государственных проектов в экономике.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста? Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры?
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