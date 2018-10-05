Как государство спасло компанию БМВ

Компания БМВ после Второй Мировой Войны находилась в плачевном состоянии. Мюнхенский завод был разрушен до основания. Другие подразделения в Восточной Германии были захвачены СССР. Да и ещё палки в колёса ставили союзники. Если Версальский договор помог с военной техники переориентироваться на производство авто, то План Моргентау запрещал даже это. Потому компания была вынуждена производить горшки и сковородки.

Да и после того, как немцам разрешили вернуть промышленность, то дела не сильно ладились. Убытки компании от войны оценивались в 160 миллионов марок. Чтобы восстановить компанию, руководство обратилось за помощью к государству. Министерство экономики предоставило 10 млн. Ещё 10 млн было получено от Баварского государства (оф. название Свободное государство Баварии) . И так компания наскребла 63 млн марок. Однако денег все равно катострофически не хватало.

Компания вначале решила вернуться к производству мотоциклов, однако после недолгого роста продаж, спрос на них начал снижаться. И руководство приняло решение, что если они хотят выжить, то нужно освоить автомобили.

Однако и тут имелись свои проблемы. Мерседес Бенц похоже сумел выбраться из финансовых проблем начав производство грузовиков. Хотя производственные мощности фабрики Опель былы вывезены в СССР, но ее главный инвестор Дженерал Моторс была готова инвестировать в новый завод. Фольксваген легко захватил нишу дешевых авто. А БМВ как сказал генеральный дикректор: Должно стать визитной карточкой немецкого общества. Это значило что он хотели вернуться в производство автомобилей премиум класса, которыми славились до войны. Однако даже для этого амбициозного проекта не хватало денег. Ни чтобы начать масштабное производство, ни чтобы инвестировать в новые разработки.

Первой моделью был автомобиль БМВ 501, которая по сравнению с конкурентами считалась технически устаревшей. Из-за нехватки денег компания вынуждена была использовать довоенные технические решения, пока в это же время конкуренты уже могли похвастаться более современными инновациями. Вопрос так же вызывала и цена автомобиля, которая была совсем неадекватна качеству.

Пока БМВ пыталась продать свой устаревший автомобиль, то рынок стремительно убегал вперёд. За это время производители, вроде Фольксвагена и Даймлера, достигли новых объемов продаж. Эффект масштаба от изменения объема производства привёл к появлению более дешевых цен и это ещё сильнее ударило по БМВ. Новинки, на которые руководство возлагало большие надежды в завоевании рынка США , так их и не оправдали. За 3 года было продано только 400 штук 503 модели и 200 штук 507. Затраты на разработку и производство этих авто ещё больше подорвали финансовое положение БМВ. А низкое качество сборки вместе с высокими ценами делали эту компанию неконкурентной на рынке.

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.

В это время БМВ хотела купить другая немецкая компания Даймлер Бенц. В принципе, их не интересовала вся компания, а только Баварский мотостроительный завод. Остальные мощности планировались использоваться для производства кузова Мерседес. На продаже так же настаивал набсовет компании. Глава набсовета, который так же был представителем Дойчебанка поставил ультиматум: Или банкротство или продажа Даймлеру. Его позицию можно было понять. Банк был кредитором компании и понимал, что компания не в состоянии вернуть долг, потому продажа была оптимальным решением. Даймлер же погасил бы долг компании. Так же позже вскрылись и другие детали. Оказалось, что Дойчебанк был акционером Даймлера и действовал в интересах более успешной стороны. Дойчебанк хотел стать и продавцом, и покупателем одновременно.

Спасение компании пришло откуда его не ждали. Акциями компании владела почти каждая семья в Баварии. Как и Хофбройхаус, БМВ считалось национальным достоянием Баварии. Потому в конце марта 1959 правительством Баварии был разработан план спасения компании. Он включал в себя выпуск облигаций на 14 млн марок, которые гарантирует государством Бавария. Продажу 50% акций дочерней компании БМВ по производству авиадвигателей компании MAN за 10 млн марок. Так же MAN, который в то время зависел от помощи Баварского государства, предоставил кредит 20 млн марок. Банки должны были увеличить ссуды до 35 млн марок, а Баварский государственный банк отказался от части долга и дал отсрочку на выплату остальной части. Так же в набсовет компании должно было войти два федеральных представителя государства, а так же два представителя баварского правительства.

Параллельно с этим Баварское государство убеждало Херберта Квандта увеличить долю в компании и взять контроль. Квандт до этого уже был акционером компании, владея 10% акций, и так же не верил в ее будущее. Сделка с Даймлером ему тоже показалась разумным решением. Однако под убедительными доводами баварского правительства, которое предложило план реструктуризации и обещало дальше помогать по мере возможности развитию компании, Квандт решил купить компанию. Говорят, что он тогда рискнул всем своим состоянием и пошёл на сделку вопреки советам своих банкиров. И безусловно, при других обстоятельствах, это было бы самоубийством, учитывая положение вещей в компании и отсутствие перспектив. После этой покупки, дела компании пошли на лад. Именно с новым собственником компания стала на путь процветания и превратилась в тот бренд качества, который мы знаем сейчас. Сейчас же семья Квандт остаётся крупнейшим акционером БМВ.