Что будет с курсом доллара в 2019 году

Курсовая динамика ноября-декабря уходящего года была довольно насыщенной и доллар снова привлек к себе внимание как населения, так и бизнеса. Еще более интересной ситуация может быть в 2019 году. Выборы, растущая зависимость от аграриев (а значит и от урожая 2019) и дисбаланс во внешней торговле, на фоне растущей поддержки от внешних кредиторов, обещают сделать 2019 год для валютного рынка скорее не сложным, а очень интересным.

Тест-драйв паники

Рискну предположить, что на валютном рынке наиболее запомнилось событие, связанное с украинско-российским конфликтом в Азовском море и последующим введением военного положения в ряде областей. 26-27 ноября у наличного рынка буквально снесло «горизонты», и в небанковских обменных пунктах курс продажи доллара подрос до 32,1, хотя цена скупки не очень изменилась. Дельцы решили заработать на психологической особенности украинцев — в любой непонятной ситуации скупать доллары США. Особенно от этого пострадали регионы, курсовыми всплесками отличился Харьков, где, как стало известно позже, ввели военное положение.

Тут нужно отдать должное банкирам, которые в первые дни паники договорились между собой о том, чтобы населению доллары на наличном рынке дороже 29,1 не продавать. Однако в регионах спрос был довольно высоким, поэтому часто валюты в обменных пунктах не хватало, чего нельзя сказать о Киеве.

Уроки паники конца ноября я нахожу довольно полезными, и позволю себе дать несколько рекомендаций о том, как вести себя в случае резкого роста курса доллара на наличном рынке:

Во-первых, стоит убедиться в том, что реальных причин для паники нет. Конечно, никто из экспертов, политиков или банкиров в первые дни конфликта на Азове не знал, как будут разворачиваться действия, не будет ли эскалации конфликта со стороны РФ? Когда же стало понятно, что конфликт перетекает в дипломатическо-бумажную фазу, а через Керченский пролив коммерческие суда проходят более-менее свободно, вопрос влияния конфликта на украинский экспорт был снят сам собой. Однако снят он был в экспертной среде, а в регионах все еще фонтанировал спрос на доллары по 29,5-30 и даже по 32,1. В этой ситуации лучше прислушиваться к экспертам. Если паника лишена экономического смысла, то спешить покупать валюту в таких обстоятельствах не нужно.

Во-вторых, если уж сильно нужна валюта, то не торопитесь покупать ее в небанковских обменных пунктах. Уже не раз наблюдал картину, когда паника начинается именно с удаленных обменников. Эти пункты обмена, как правило, работают от прихода, т.е. когда валюту никто не сдает, 2-3 тыс. долларов США в их кассе очень быстро заканчиваются и потом они быстрее банков развинчивают курс. Поэтому лучше обратиться в банки, где в кассах больше наличной валюты и в случае ее дефицита остатки в кассах быстрее пополняются, при этом курс в банках может быть более выгодным, чем в небольших ларьках.

В- третьих, следите за маржой (разницей между курсами покупки и продажи). Если обменный пункт скупает по 27,9, а продает по 32,1 — то, скорее всего, это означает, что те, кто устанавливает такой курс, сами в 32,0 и выше просто не верят и пытаются заработать на внезапном всплеске спроса на валюту. Явный признак утихания паники — снижение маржи. Если маржа изо дня в день продолжает снижаться, то с покупкой валюты спешить не стоит. А вот когда маржа стабилизируется, то и вероятность дальнейшего движения курса будет минимальной.

В-четвертых, следите за межбанком. И хотя наличный рынок более нервный и динамичный (это касается как официального, так и черного рынка), нужно помнить, что один из оперативных источников поступления валюты в страну, кроме гастарбайтеров, — это банки. Купив безналичную валюту на межбанке, банки могут обменять ее на наличную за рубежом и привезти в Украину. Да, это затратные процессы, но возможность арбитража между безналичным межбанком и официальным наличным рынком не дает курсам с этих рынков надолго оторваться друг от друга. Так что, если межбанк сегодня, например, закрывается на отметке 27,6/27,7, а доллары на официальном наличном рынке — 27,7/28,0, то вероятно, есть смысл немного обождать, пока эти курсы сблизятся.

О текучке и «новогоднем ралли»

Текущая ситуация на рынке очень неплоха. 19.12.2018 межбанк закрылся котировками 27,62/27,66, а черный рынок — 27,77/27,87, что почти сравнялось с официальным наличным рынком. Правда, на официальном наличном рынке скупали доллары в среднем по 27,55, т.е. маржа была больше. Неудивительно, что начали расти и золотовалютные резервы НБУ, которые превысили 18,4 млрд долларов.

Укрепление гривны в декабре происходит под давлением хороших результатов от экспортеров. Высокие цены на пшеницу и относительно высокие цены на стальной прокат, плюс фактор неплохого урожая сделали свое дело. На этом фоне несколько удивляет и настораживает мнимое отсутствие «новогоднего ралли» из-за всплеска расходов с единого казначейского счета.

В текущей ситуации вопросом номер один остается — а будет ли вообще новогоднее ралли по доллару? Тайна ответа на этот вопрос лежит в статистике движения средств по ЕКС. На 01.12.2018 на ЕКС находилось всего 17,2 млрд грн, а вот годом ранее — 54,1 млрд. В экспертной среде озвучивается оценка отставания Минфина по доходам примерно на 30-40 млрд грн. Приблизительно эту оценку подтверждают и данные динамики средств на ЕКС. Бюджет в очередной раз недополучил доходы от приватизации и это создает эффект отставания в конце года.

Тем не менее власти уже объявили о том, что заплатят две пенсии в декабре, а значит «легкий» дефицит планируют покрывать. Накануне Минфин привлек 11 млрд грн через ОВГЗ, что стало своего рода рекордом за последние месяцы. Очень вероятно, что это был не последний аукцион в этом году и с рынка ОВГЗ средства поступят на ЕКС, а далее за декабрь в систему закачают те 30-40 млрд или, возможно, чуть больше, чтобы выполнить бюджет 2018.

Безусловно, при всплеске расходов с ЕКС курс дернется и инъекция в размере до 50 млрд грн (это примерно объем остатков ликвидности банков на корсчетах) не пройдет незамеченной. Тем не менее не стоит забывать, что 2018 год для Украины в целом неправильный год. Откладывание посевной по климатическим причинам, а затем затяжная посевная с отставанием в некоторых регионах более чем на месяц привели к тому, что пиковые поступления валютной выручки на межбанк также сдвинулись по времени. Поэтому активизация агроэкспорта в декабре вполне может перекрыть инъекции ликвидности от Минфина, тем более что эти инъекции, возможно, будут не такими большими, как в 2017 году.

Думаю, что в последнюю неделю 2018 года мы сможем наблюдать оживление на валютном рынке и на официальном наличном рынке, когда курс может вернуться к отметке 28-29 грн за доллар. Если на наличном рынке до конца года курс не выйдет за рамки 29,0, то влияние Минфина на валютный рынок можно в ближайшее время не принимать во внимание.

Перспективы 2019 года

Фундаментальные данные за 9 месяцев 2018 года по внешней торговле товарами и услугами Украины выглядят не очень хорошо. Официальные данные Госстата говорят о том, что отрицательное сальдо торговли товарами и услугами выросло до 3,45 млрд долларов. А в прошлом году отрицательное сальдо за этот же период составляло 1,112 млрд, т.е. мы видим рост в 3,1 раза. Правда, для такого положения дел есть смягчающие объяснения.

Во-первых, большая часть урожая 2018 года на экспорт в третий квартал не могла попасть. Во-вторых, на первые 9 месяцев пришелся пик импорта по машиностроению, сюда вошли не только тепловозы GE, но и всплеск спроса на энергоэффективное оборудование. Пока рост импорта остается ситуативным, можно предположить, что отрицательное сальдо внешней торговли лечить девальвацией не будут.

Тем не менее проблема отрицательного торгового сальдо никуда в 2019 году не исчезнет, и устранять эту проблему исключительно за счет притока капитала по финансовому счету в год выборов будет довольно сложно. Понятно, что любые масштабные проекты и участие в приватизации внешние инвесторы будут планировать по Украине на 2020 год. Поэтому в 2019 году гривну скорее всего ожидает девальвация, но при позитивном развитии событий этот процесс может быть плавным и вряд ли сильно затронет население и бизнес.

В первых официальных прогнозах на 2019 год уже успели заложить курс 29,4 грн. за доллар. По моему мнению, кабминовский вариант прогноза пока что выглядит реалистичным, однако он никак не страхует нас от стрессов на валютном рынке, и пока что я могу лишь посоветовать участникам рынка закладывать в расчеты при планировании на 2019 год курс 29,4.

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