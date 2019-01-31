О президентской кампании, рейтингах и социологии (с точки зрения аналитика).
1. Социология – это наука. Социологический опрос базируется на выборках. Выборки и в социологии, и в экономике строятся на одинаковых принципах. Если искажаются параметры формирования выборки, то конечные результаты не отражают реальность и могут быть ОДНОЗНАЧНО выброшены в мусорную корзину.
2. Те отличия, которые есть в Украине в рейтинге кандидатов, замеряемых различными социологическими группами, свидетельствуют о том, что большая часть исследований проводится с грубейшими нарушениями.
3. Грубейшие нарушения при формировании выборки могут быть сделаны (а) умышленно либо (б) по незнанию и отсутствию образования.
4. При «правильном» искажении выборки можно получить любой желанный вариант. И 10-й кандидат станет первым, а второй – 21-м.
5. Вероятнее всего, в Украине мы имеем дело с сознательным искажением результатов.
6. Тот, кто собирается продолжать работать на этом рынке, вряд ли пойдет на дискредитацию своей репутации. «Однодневку» репутация не заботит.
7. Соблазн политиков «договариваться» с «однодневками» – высок. Высокий – даже ложный – рейтинг формирует ожидания. Ожидания и в экономике, и в политике важны. Впоследствии они сформируют поведенческую линию.
8. Верить в результаты «однодневок» - глупо.
9. Дорожащие репутацией социологические службы должны быть максимально открытыми в предоставлении всей информации, касающейся проведения ими соцопросов. В противном случае их может ждать судьба «однодневок». Так что «карты на стол», дамы и господа!
10. Похоже, что инфляция в Украине коснулась не только гривны, но и всего экспертно-аналитического сообщества.
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