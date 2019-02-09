Почему президент-бизнесмен не поможет Украине

Часто любят сравнивать управление бизнесом и управление государством. Мол, управление государством похоже на управление бизнесом. И кто может лучше справится с государством, как не успешный бизнесмен? Хотя я согласен с тем, что общие черты есть, однако, все же считаю, что некоторые бизнес-подходы могут пагубно сказаться на государстве.

Чем государство не похоже на бизнес?

В бизнесе одной из популярных форм сокращения расходов является сокращение затрат на персонал. Урезание зарплат, а чаще увольнения является способом сократить расходы и таки образом выровнять ситуацию на производстве. В отличие от бизнеса, в государстве нельзя «уволить» людей. Более того, данный подход, являющийся рациональным для отдельной компании, не является рациональным для государства. Почему?

Как правило, бизнес работает над удовлетворением потребностей довольно большого количества людей. При этом удельный вес потребителей продукции бизнеса, работающих внутри этого бизнеса, является очень небольшым. Допустим, компания выпускает 100 тыс бутылок молока в день. При этом в самой компании работает 500 человек, которые так же покупают молоко своей компании. Если из компании будет уволено 100 человек, то люди оставшиеся без работы и без денег, если они раньше покупали это молоко, просто перестанут его покупать. Снижение потребления на 100 бутылок молока не сильно отразится на бизнесе, но компания сильно сэкономит на затратах по зарплате. Кроме того, не факт что оно сократится. Уволенный с одной компании, просто найдёт работу в другой и продолжит покупать молоко.

В государстве же наоборот. Допустим, государство тратит на пенсионеров. Что будет если на них не выделять деньги? Во первых это не 100 человек, а миллионы. Снижение расходов на содержание определенной социально незащищенной группы населения чревато не только социальными потрясениями, такими как голод, бунт, так же экономическими последствиями, такими как снижение совокупного спроса. Совокупный спрос это общее количество продуктов, одежды, техники, потребляемых людьми. Падение спроса ведёт к сокращению продаж у бизнеса. Это приведёт к увольнениям. Если падение затронет все бизнесы, то уволенные просто не найдут другой работы. Массовые увольнения спровоцируют ещё большее падение спроса и дальнейшее падение спроса. Это ведёт к тому, что пытаясь сэкономить на одних, можно создать проблемы другим. Именно так по сути начинаются кризисы. И все что описал простым языком, это основная концепция кейнсианской экономической теории.

Бизнес должен жить по средствам. Обычно под этим понимают, что бизнес не может тратить больше чем зарабатывает. Опять же, на уровне государства это не работает. По простой причине. В государства есть инструменты, которых нет у частного бизнеса — это собственные деньги. При этом, государство может их создавать в неограниченных количествах. Не хватает денег — напечатаем ещё. Понятно, что это происходит посредством увеличения долга, и чревато определенными проблемами, такими как инфляция. Однако это не отменяет следующего факта — бизнес этого делать не может. А значит бизнес-подход здесь не работает. Если вернуться к государству, то наличие собственной валюты позволяет жить в условиях постоянного дефицита бюджета и при этом не иметь проблем с платёжеспособностью. С другой стороны, вопрос на что этот дефицит используется. У нас как правило, на финансирование соцпрограмм. Считается, что желательно, чтобы данный дефицит финансировал также проекты, которые создают деловую активность. Строительство инфраструктуры, кредитные целевые программы развития.

Бизнес не должен заниматься убыточной деятельностью. Опять же, цели, задачи и возможности бизнеса очень сильно отличаются от целей государства. Если в бизнесе есть подразделения, приносящие убыток, то их обычно продают либо ликвидируют. По простой причине — бизнес ограничен деньгами, которые он зарабатывает. И дополнительные убытки, если конечно это не долгосрочный проект, ему не нужны. В государстве убыточная деятельность может выполнять функцию обеспечения граждан самыми необходимыми товарами. Также убыточная деятельность может иметь более глобальную цель, такую как создание рабочих мест, а значит спроса, уменьшения зависимости от импорта, стимулирования рабочих мест в связанных секторах, а значит дальнейшее увеличение спроса.

Экспорт и импорт. Теоретически, это почти тоже самое, что и доходы и расходы на уровне государства (не путать с государственными доходами-расходами), но не все так просто. Очевидной и прямолинейной связи между ними нет. У нас доходы-расходы государства обычно считают по бюджету. Однако это не совсем корректно, поскольку государство это не только доходы и расходы самого государства, а и доходы-расходы частного сектора. Чтобы попробовать объяснить это, то нужно сказать следующее: Государство похоже здесь не на внутренний бизнес, а скорее на бизнес ведущий международную деятельность. И в этой деятельности использует разные валюты: гривна, доллар, евро, юань. Если со своей валютой проблем нет, так как государство является эмитентом этой валюты, то проблемы есть с иностранной валютой. Как раз ее нельзя получить столько, сколько хочется. И государство ограниченно притоком этой валюты. Приток может быть в виде экспорта, кредитов, инвестиций. Однако приток этой валюты ниже, чем его отток, то государство компенсирует это за счёт кредитов и денежных переводов. Проблема здесь в том, что так вечно продолжаться не будет. Если мы не сможем себя заставить остановить эти расходы, то нас заставят обстоятельства. Любое потрясение внутри государства или на финансовых рынках и краник перекроется. И тогда девальвация 2014-2015 покажется нам сказкой.

Парадоксально здесь то, что у нас как в королевстве кривых зеркал. Мы экономим на собственных деньгах, хотя наоборот можем себе это позволить, и бездумно тратим там, где наоборот должны экономить. Безусловно, не обязательно экономить, но для этого нужно зарабатывать. Мы же не зарабатываем столько, сколько тратим.

Ситуацию ещё усугубляют международные потоки капиталов. Обычно, валютный курс является регулирующим фактором. Если импорт превышает экспорт, то курс растет. Импорт становится дороже, экспорт дешевле и это стабилизирует уровень экспорта и импорта. Однако, именно потоки капитала позволяют держать данный курс иностранной валюты низким, даже снижать его, таким образом это влияет на рост импорта и падение экспорта. И ещё больше усугубляет проблему.

Инфляция. Бизнес может подстроиться под инфляцию, просто повышая цены. Государство не может, так как когда каждый бизнес повышает цены это и есть инфляция. Бизнесу не нужно бороться с ней. У государства борьба с ней это элемент политики. При этом сама борьба с инфляцией может негативно сказываться на частном секторе. Почему? Обычно сейчас, чтобы побороть инфляцию, повышают ставки. Это делается, чтобы деньги шли не на потребление, а на сбережения. Это конечно снижает спрос. Снижение спроса ведёт к снижению инфляции. Однако в этой политике есть обратная сторона. Высокие ставки ведут к повышению ставок по кредитам. Это ведёт к замедлению деловой активности и неконкурентоспособность бизнеса. Крупный бизнес и экспортеры могут решит проблему, обратившись к международным кредиторам. А что делать бизнесу, что не может взять кредит за рубежом?

Если подытожить, то мы видим два разных экономических раздела: микроэкономика и макроэкономика. Микроэкономика это частный бизнес, макро это государство. Проблема в том, что законы микроэкономики не работают в макроэкономике, мало того, приводят к противоположным результатам. И бизнесмен может этого банально не понимать.