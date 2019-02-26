Из жизни депутата – «передовика и патриота»

Как вы думаете, кого в нашей стране называют «антиолигархом, разоблачающим коррупционные схемы, связанные с энергетикой» и «признанным специалистом в области энергетики»? Викторию Войцицкую — народного депутата Украины (фракция «Самопоміч»), секретаря парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. К которой, оказывается, «прислушиваются и в Минэнергетики, и в НКРЭ». По крайней мере, так считают создатели рейтинга «Люди нового времени 2018», включившие Викторию Михайловну в число украинцев, «эффективнее и ярче всех двигавших нашу страну вперед» в минувшем году.

Вряд ли постоянная критика схемы ценообразования угля «Роттердам+», миллиардеров Ахметова, Коломойского, Фирташа, а заодно всех и вся (включая Минэнергоугля и НКРЭ), сильно смогли продвинуть Украину хоть куда-нибудь. Но оставим это на совести составителей данного рейтинга. А вот то, что они поставили депутата Войцицкую в один ряд с Олегом Сенцовым и патриархом Филаретом, вызывает даже не недоумение, а раздражение и злость. Ибо по своим моральным и нравственным качествам, готовности к самопожертвованию ради страны Войцицкая также далека от этих людей, как все мы — от пресловутого «светлого будущего».

«В наших современных отечественных политических стратегиях такие вещи, как человеческое измерение общей удовлетворенности жизнью или ее комфорт, часто не принимают во внимание». Это из статьи депутата Войцицкой годичной давности под названием «Видение Украины ХХІ века». Поверьте, она знает, о чем говорит, поскольку высоко ценит и удовлетворенность своей жизнью и ее комфорт! Иначе и не стоило бы покупать роскошный полноразмерный кроссовер люкс-класса Mercedes-Benz GL 350 CDI за 2,223 млн. грн., а уже через 10 месяцев менять его на чуть лучший Mercedes-Benz GLS 350 D за 2,488 млн. грн. И вообще, наверное, очень здорово и жутко комфортно иметь свой мини-автопарк из 3-4 машин. Равно как и носить наручные часы марки Cartier, стоимостью более 90 тыс. грн.

Да, подобным от наших народных депутатов уже никого не удивить. Тем более что годовой доход (официальный) супруга Виктории Михайловны исчисляется десятками миллионов гривен. В общем, можно смело ездить, носить и т.д. Но при этом выставлять себя в образе борца за права простых людей — откровенный цинизм. То же относится и к постоянно провозглашаемому депутатом Войцицкой лозунгу о «необходимости честного ведения бизнеса».

Априори цинизм, учитывая, чем занимается ее супруг. Согласно официальному сайту компании Baker McKenzie — CIS, Ltd., в киевском офисе которой он трудится, Геннадий Евгеньевич «возглавляет группу по налоговой практике» и занимается «предоставлением консультаций клиентам по вопросам международного налогового планирования и налогового структурирования, включая трансграничные входящие и исходящие инвестиции». Менее вычурным языком это означает минимизация налогообложения с использованием различных схем. Как-то не слишком соотносится с публичными заявлениями его жены.

Но и в семье Войцицких умение ее главы оптимизировать налоги удачно применяется. Судите сами. Упомянутый выше Mercedes-Benz GL 350 CDI (абсолютно новый) стоимостью 2,223 млн. грн. менее чем через год после покупки, был официально продан за (держитесь крепче!) 540 тыс. грн. Та же история произошла и с еще одной машиной из семейного автопарка (здесь следует отметить, что все движимое и подавляющая часть недвижимого имущества семьи оформлено на ее главу): Audi Q7, купленный в 2013 году за 817 тыс. грн., в 2016 году «ушел» за 399 тыс. грн. А и вправду, не платить же налоги с реальных сумм продажи?! «Плачи Ярославны» в исполнении Виктории Михайловны о ежегодных проблемах с наполнением госбюджета Украины легко найти в Интернете.

В 2015 году Геннадий Евгеньевич становится основателем и единственным собственником компании Duarte Investments Co. Зарегистрирована она на Маршалловых Островах, которые в равной степени можно назвать и «популярной офшорной зоной», и «прачечной по легализации „грязных“ денег». К концу того же года на счетах компании (понятное дело, не в Украине) находится более 618 тыс. долл. В одном из отечественных банков семья Войцицких держала аж 123,5 тыс. грн. В 2016 году соотношение составило 1,241 млн. долл. и 335,4 тыс. грн., в 2017-м — 1,727 млн. долл. и 399,3 тыс. грн. С интересом ждем результаты прошлого года. Заодно хотелось бы услышать мнение депутата Войцицкой о проблемах привлечение средств в банковском секторе Украины и путях их преодоления.

Впрочем, опять может произойти небольшой конфуз. Как в мае 2018 года, когда Виктория Михайловна (напомним — «признанный специалист в области энергетики» и секретарь профильного Комитета Верховной Рады) поделилась своим видением нынешней ситуации в отечественной угольной отрасли и перспективах дальнейшего развития. В достаточно небольшом комментарии она умудрилась одновременно выступить: за рыночное ценообразование в отрасли, против рыночного ценообразования в отрасли, за увеличение государственных дотаций для отрасли. Как тут не вспомнить классику: «Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся»...

Еще одним направлением «семейного бизнеса» Войцицких является лоббирование в сфере отечественной ядерной энергетики. В последнее время Виктория Михайловна не только инициирует законопроекты в интересах руководства «Энергоатома», но и фактически превратилась в его главного публичного пиарщика. Руководство «Энергоатома» не может нарадоваться, что она стала «основной движущей силой для защиты интересов атомщиков не только в парламентском зале, а и в средствах массовой информации». В частности, депутат Войцицкая не устает заявлять о необходимости дальнейшего повышения размера средней зарплаты работников «Энергоатома» (за последние 2 года она выросла в 1,4 раза), но «забывает» упомянуть, что зарплата президента компании Юрия Недашковского в 2018 году выросла, по сравнению с 2017 годом, в 5,5 раза. Требует повысить для «Энергоатома» тариф на отпуск электроэнергии, поскольку «хронически недофинансируются статьи модернизации и повышения безопасности, продления срока службы, ремонтных работ и эксплуатационных затрат», и стыдливо умалчивает о продолжающихся в компании тендерных махинациях с участием фирм-«прокладок», приводящих к тому, что итоговые суммы тендеров оказывают существенно выше изначально заявляемых.

Есть у «Энергоатома» и серьезный интерес в скорейшем запуске проекта «Энергетический Мост: Украина — ЕС», предусматривающего увеличение объемов поставок электроэнергии, производимой в Украине, в страны Евросоюза. На первом этапе осуществить это планируется за счет 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС, в последующем — за счет достройки 3-го и 4-го энергоблоков станции. Заниматься строительством должна будет чешская компания Skoda JS a.s. Для реализации данного проекта создан консорциум, одним из участников которого является американская компания Westinghouse Electric — та самая, что поставляет ядерное топливо для украинских АЭС. Он имеет давнего партнера (в т.ч. по сопровождению и лоббированию различных проектов) в лице Baker McKenzie. Ну, неужели, скажите, жена не поможет своему мужу?

Все бы ничего, вот только Skoda JS полностью принадлежит... российскому ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», 85% которого, в свою очередь, владеет «Газпромбанк». В 2014 году попавший под американские санкции из-за российской агрессии в Украине. С 2016 года те же санкции применены и к Skoda JS. Получается, народный депутат Войцицкая активно лоббирует интересы страны-агрессора. Вот такой у нее патриотизм...