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О геополитике и доморощенных «экспертах»

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
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О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Образованные специалисты знают, что начинается теория геополитики с опубликования Х.Маккиндером в 1904 г. работы «Географическая ось истории». Ни у кого из правильных геополитиков не возникает сомнений, что термин геополитика должен корректно использоваться именно в этом контексте (геополитики достигли об этом договоренности, по умолчанию).

В теории Х.Маккиндера геополитика - это глобальная доктрина, в которой описаны цели, мотивы и правила поведения «стран моря» - атлантистов (талласократов) и «стран суши» - евразийцев (теллурократов). Именно так понимают эти термины правильные современные западные и российские геополитики.

Наши же доморощенные украинские «геополитики» (очень многие) употребляют этот термин как кому вздумается. Например, многие рассуждают о субъектности Украины в геополитике и ее геополитическом выборе. Это напрямую противоречит каноническим постулатам геополитической доктрины. Согласно ней «страны моря» — Англия, США — хотят завоевать контроль над «странами суши» расположенными в Евразии. Им нужен Хартленд — «сердцевинная земля» — который расположен в России, Иране, Средней Азии. Согласно канонической геополитической теории, Украина - типичная страна-лимитроф (от латинского limes «рубеж» и греческого trophos «питающий»), выполняющая роль защитного барьера в противостоянии субъектов геополитики и поэтому имеющая ограниченную субъектность во внешней политике. Кстати, концепцию лимитрофных государств разработал тот же Маккиндер при подготовке Версальского договора. Суть ее в том, что после распада Российской империи в 1917г., на ее окраинах образовались государства-лимитрофы (от латинского limes «рубеж» и греческого trophos «питающий») — западные губернии (Эстония, Латвия, Литва, отчасти Польша и Финляндия), которые выполняли роль защитного барьера и не имели права на самостоятельную внешнюю политику. Политики с тех пор используют эту концепцию в своей практической деятельности. После второй мировой войны к государствам-лимитрофам стали относиться государства Восточной Европы. Т.е., сменился контроль над государствами-лимитрофами. После распада СССР российский геополитик В.Цымбурский (кстати, родившийся во Львове) доработал геополитическую концепцию государств-лимитрофов Маккиндера. Теперь к государствам-лимитрофам стал относиться пояс примыкающих к России государств, в т.ч. (или в первую очередь) и Украина.

Продолжать о достижениях мысли геополитиков можно долго, но важно четко понимать, что у Украины не может быть геополитического выбора, т.к. она не является субъектом геополитики (на мой взгляд, она уже и не объект геополитики, а инструмент, но сейчас не об этом).

Еще одно заблуждение доморощенных «экспертов» - «региональная геополитика». По сути это тождественно выражению «сухая вода». Геополитика не может быть региональной, она всегда глобальная. Так гласит доктрина геополитики, относительно которой большинство признаваемых в мире геополитиков достигли консенсуса в единообразном понимании сути этой теории и ее терминологии.

Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком. Бывало ли такое в истории науки? Бывало, но крайне редко. Такие перевороты совершили в физике Галилей, Ньютон, Эйнштейн. Другие физики просто потом следовали тем правилам науки и той терминологии, которая была выработана этими гигантами мысли. Однако, я сомневаюсь, что доморощенные «эксперты» от геополитики создадут новую общепризнаваемую теорию.

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Получается, что многие дискуссии у нас базируются на превратно истолкованном термине. О каком же качестве этих дискуссий может идти речь? Если наши практикующие политики исходят из рекомендаций мейнстримных украинских «экспертов-геополитиков» (псевдо-геополитиков на самом деле), не стоит удивляться, если страна будет двигаться к дальнейшему территориальному скукоживанию, а то и вовсе к исчезновению с политической карты мира.

геополитика, Вячеслав Бутко
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О геополитике и доморощенных «экспертах»

Когда образованный человек встречает слово «геополитика», он предполагает, что употребляющий его эксперт знаком с тем фактом, что геополитика – теория с четко определенными терминами. Если «эксперт» употребляет геополитические термины по-иному, то его тексты и высказывания становятся герметичными, «закрытыми», непонятными для тех людей, которые знакомы с доктриной геополитики в ее каноническом варианте. Такой «эксперт-геополитик» подобен «физику», которые создает свою «теорию физики», со своим специфическим языком.
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