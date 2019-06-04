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У Зеленского нет места для Авакова

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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У Зеленского нет места для Авакова

Так уже было не раз. У шокированной страны рвёт сердце от горя, а Арсен Борисович Аваков, этот вечный министр внутренних дел, холоден и равнодушен. И совсем не впопад. О каких-то вертолетах. О себе родимом. Но только не о трагедии, которую опять организовали его «орлы». Так, почему он должен был вести себя иначе и в этой душераздирающей истории с гибелью пятилетнего голубоглазого мальчишки? Надо, наконец, сказать, что Аваков никогда не чувствовал того порога, за которым обязательно нужно сбрасывать маску циника и реально приходить на место трагедии. Становиться рядом с родными и близкими и каяться... И плакать вместе со всеми. И наотмашь безжалостно, лично, жестоко бить собственных подчиненных.

Жестокое убийство полицейскими ребёнка. Отныне это история обязательного позорного конца карьеры Авакова. Никак иначе. Не сегодня, но завтра. Потому что нет больше вариантов. Иначе это темное и жирное пятно расползется и по новой элите. По элите Зеленского. И это пятно будет только разрастаться. Понятно, что в силу укоренившегося внутреннего цинизма, сам Арсен Борисович этого абсолютно не понимает. Он продолжает бравировать. Молчать. Улыбаться. Он все ещё считает себя главным «чемпионом» — тем, кто сломал шею фальсификационной гидре Порошенко. Тем, кто сделал Зеленского президентом. Но правда в том, что Аваков сломал шею не только Порошенко, но и себе. Потому что и сам он органично смотрелся только в той эпохе — эпохе пафоса, цинизма, высокомерия и стрельбы по живым мишеням.

У Зеленского, который пока символизирует начало иной эпохи, нет места для Авакова. Вообще. Ни в каком виде. Иначе все это опять будет извращено. Тем более, что репутационно Арсен Борисович отныне только в минусе. Чтобы он не говорил, все будет восприниматься через призму смерти ребёнка.

И это уже страшный символизм его времени. Аваков, к сожалению, оказался малоэффективным менеджером. Он резво стартовал и много работал вначале. А потом... Потом все как всегда. АБ превратился в такого себе барина с толстой кожей. Ему было безразлично, что хамство и непрофессионализм по/прежнему доминировали на низовом и среднем уровне в его ведовстве. Его никак не волновали вопиющие трагедии, которые вгоняли в шок гражданское общество. Его вообще не трогало, что уличная безопасность так и осталась мифом... И его точно не интересовало, что он является министром по квоте партии, которую презирали в обществе. Перевёрнутый мир неавторитетных людей всегда заканчивается трагедиями и конфликтом с обществом.

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И если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.

Арсен Аваков, Михаил Подоляк
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

У Зеленского нет места для Авакова

Если Порошенко, который был циником до мозга костей и чьё окружение просто погрязло в воровстве, искренне боялся Авакова и никак не мог от него избавиться, то перед Зеленским все ещё лежит на столе чистый лист. Неправильно написанные фамилии на этом листе, пусть и с настойчивых подсказок Коломойского, всегда играющего только в короткие игры, быстро поставят точку и на его перспективах.
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