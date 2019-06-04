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Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали вину

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Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали вину

Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что это произошло на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области 3 июня.

«Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству», — сообщает издание.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.

Сторона обвинения просит приговорить Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Грабчука — к 6 годам, Вишневского и Васяновича — к 4 годам, Горбунова — к 3 годам тюрьмы.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.

Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.

Активисты и журналисты считают причастными к убийству председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

Екатерина Гандзюк
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Комментарии (2)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 12 минут назад

UA . ЯДЕРНУ СВОБОДУ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ТРЕБА РОБИТИ НІЧОГО НЕ РОБИТИ ТО ДАЛЬШЕ БУДЕШ МАТИ ПОСТІЙНУ ЗАГРОЗУ ЯДЕРНОЇ СМЕРТІ В ЯДЕРНОМУ РАБСТВІ У ПУТІНА.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 15 минут назад

UA . ГІПНОТИЗЕРИ З ПОДАРУНКАМИ ПРОНИКАЮТЬ В ЖИТЛО ОДИНОКИХ ПЕНСІОНЕРІВ А ЗА ПОДАРУНКИ ЗАБИРАЮТЬ ГРОШІ НА ПОХОРОН ЗАХИСТИТИСЬ НЕМОЖЛИВО

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