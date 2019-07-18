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Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
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Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело — народ хочет перемен. И не просто перемен — радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.

Последний рейтинг «Рейтинга» показал что «Слуги Народа» таки берут большинство в Раде. Однопартийное. И все партии, кроме СН за последнюю неделю утратили избирателей. Поездки на «Тесле » и пиздюлины региональным чиновникам и таможенникам забирают избирателей у всех без исключения партий, даже у «Голоса».

И вот что интересно, людям эта игра нравиться. Пришел час расплаты. «Сделаем их еще раз!». И для этого теперь не нужно идти на майдан — надо идти на избирательные участки. Боюсь, что в президентской команде таки решать зайти еще и на четвертый тур пока удача прет — досрочные местные выборы. Плохим Генам, Филатову и Кличку — приготовится! Садовой и сам сказал что уходит.

Впервые большинство украинцев считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Количество тех кто считает что Украина идет правильным путем наиболее высок в Центре и на Западе! Это для тех, кто считает, что у нас пророссийский реванш. Нет — у нас тотальная жажда расправы и возмездия. А те кто считает, что все идет не в правильном направлении — это избиратели Порошенко и двух ОППО. Что говорит об их ментальном и ценностном родстве. Так что порохоботы в хорошей компании. Надо им объединятся.

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Конечно волна эта рано или поздно схлынет — я думаю уже к осенним холодам. Да, конечно, будет похмелье. Да, конечно, будет много — «а мы говорили вам». Да, у многих наступит тоска по привычным персонажам — простите нас. Да будет много рассуждений о хреновом народце, дебилах избирателях и о том — что это вы все кто голосовал — виноваты! Но для многих из украинских политиков их время уходит или уже ушло навсегда.

А что будет после того как волна схлынет? Ну это уже совсем другая история.

досрочные выборы, Владимир Зеленский
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Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
политтехнолог

Это не пророссийский реванш – это тотальная жажда расправы и возмездия

Электоральное цунами продолжается. Волна событий катит нас к третьему туру президентских. Недовольство украинскими политиками накопленное за все 28 лет и окончательно оформившееся за последние пять лет президентства Порошенко, отмеченного самым высоким уровнем цинизма и лжи, сделали свое дело - народ хочет перемен. И не просто перемен - радикальных перемен! Таких, что бы с политической карты Украины это цунами смело всех бывших без остатка.
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