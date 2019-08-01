О доверии и увольнениях

1. Экономика — это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика — это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
2. Экономическая интерпретация результатов парламентских выборов, которые полностью меняют расклад сил — это еще и плохое состояние экономики (как минимум в восприятии граждан), которое прежняя администрация никогда бы не смогла исправить.
3. Для того, чтобы изменить восприятие экономической политики (кроме всего прочего) надо и самому верить в то, что ты делаешь, и заставить в это верить других. От доверия зависит поведение всех экономических агентов. Если ты сам покупаешь фабрику, компанию и недвижимость за пределами Украины (например под Будапештом, в Лондоне, побережье Испании и т.д.), а другим активно рассказываешь, что ситуация совсем скоро станет лучше, то это не будет вызывать достаточного доверия. Если ты пользуешься оффшорами не видя в этом проблемы, потому что действуешь в рамках законодательства, то ты либо просто не понимаешь о чем говоришь, либо занимаешь предельно циничную позицию. Если ты советуешь всем держать деньги в гривнах, а сам активно выводишь свои сбережения за границу, то ты не сможешь убеждать в правильности твоей монетарной политики, если ты против льготных кредитов, а сам их берешь в государственном банке, то ты лукавишь. Если ты всем советуешь учиться и лечиться в своей собственной стране, а сам предпочитаешь для этих целей заграницу, то ты не убедителен. Примеров может быть достаточно много и нет смысла продолжать.
4. Если во время выборов ты получил беспрецедентный уровень доверия от своих граждан, то ты должен делать все возможное, чтобы это доверие не растерялось. И, если были обещаны новые лица и новые подходы, то они должны быть представлены и реализованы.
5. Если граждане не верят старым государственным институциям, то они должны быть очищены... как минимум от своих старых руководителей.
6. Увольнения в антимонопольном комитете — это только начало.
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