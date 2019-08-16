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Туда ли растем?

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
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Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%.

Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо.

Потому что рост некачественный и неустойчивый.

Во-первых, рост ввп происходит на фоне деиндустриализации украинской экономики:

- темпы роста промышленного производства во 2-м квартале 2019 в 3 раза отстают от прироста ВВП – 1,6% против 4,6%.

Более того, на протяжении последних 5 лет, промышленное производство падало глубже и росло медленнее, чем ВВП (см. График). Т.е. деиндустриализация имеет ярко выраженную тенденцию.

Во-вторых, в июне промышленность показала падение – минус 2,3%, в т.ч. перерабатывающая промышленность – минус 6,1% (к июню 2018 года), а машиностроение – минус 13,3%.

Ситуация в промышленности последние полгода очень неустойчивая - 3 месяца рост, 3 месяца падение:

- март (+2,1%), апрель (+5,2%) и май (+1,6%),

- январь (-3,3%), февраль (-1,8%) и июнь (-2,3%).

В-третьих, рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают:

- розничный товарооборот – +7,8% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты;

- сельское хозяйство - +6,3% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям (см. График).

В-четвертых, при росте ВВП ухудшаются другие экономические показатели:

- прямые иностранные продолжают сокращаться – минус 11,5% (с $1,1 млрд в 1-м полугодии 2018 до $972 млн в 1-му полугодии 2018);

- доходы госбюджета не выполняются – минус 26,5 млрд грн, а за вычетом внеплановых поступлений от Нацбанка, госбюджет в 1-м полугодии недополучил 43,9 млрд грн или минус 8,2% от запланированных доходов;

- расходы госбюджета недофинансируются – минус 42,7 млрд грн или минус 8,5% от запланированных расходов на 1-е полугодие 2019;

- трудовая миграция увеличивается – косвенным подтверждением этому является тот факт, что в первом полугодии гайстарбайтеры завели в Украину $6,1 млрд, что на 15% больше, чем в 1-м полугодии 2018;

- перерабатывающая промышленность показывает минус (-0,1% в 1-м полугодии), в т.ч. машиностроение – минус 4,3%, а производство электрического оборудования – минус 26,8%.

Ну и в-пятых, чем больше прирастет ВВП, тем больше увеличатся выплаты внешним кредиторам (реструктуризация имени Яресько) – в случае 4-х процентного роста ВВП, дополнительные выплаты составят порядка $830 млн, а 7-ми процентного (президентская цель) – более $2 млрд за один год, с учетом того, что «списали» $3,6 млрд.

ВВП, Виктор Скаршевский
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Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Туда ли растем?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%. Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо. Потому что рост некачественный и неустойчивый.
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