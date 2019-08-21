Почему в Германии дешевое мясо

Летом сезон барбекю в Германии в разгаре. Торговые сети предлагают достаточно мяса на любой вкус. Нарезанное ломтиками, переработанное в сосиски и колбасы, расфасованное, маринованное и нанизанное на шампуры: в морозильниках накоплены цели мясные горы. Причем цены по европейским меркам, как ни странно, низкие. Дискаунтер Aldi на этой неделе предлагает полкило антрекота, как написано в рекламе, «лучший стейк для ценителей» — за семь евро.

Еще меньше стоят колбаски из свинины для жарки. Только 3,73 евро за килограмм — указано на ценнике на холодильной витрине в Aldi. Кило фарша из свинины и говядины тоже можно купить менее чем за четыре евро. Исключение? Акция или сезонная скидка? Нет. В Германии мясо является одним из продуктов, который продают дешево во всех супермаркетах. Но не потому, что мясо, как хлеб, фрукты и овощи, считается одним из основных продуктов питания и его облагают пониженной ставкой НДС, которая составляет 7, а не 19 процентов.

Миллиардный бизнес

Главная причина этой дешевизны в том, что в Германии — по сравнению с другими странами ЕС — производство мяса пока еще не очень затратно, а поставки на рынок мясных продуктов осуществляется в гигантских объемах. Эта индустрия — одна из важнейших отраслей немецкой экономики. В 2018 году оборот 25 крупнейших немецких производителей мяса составил около 27 млрд. евро. Даже при том, что все больше мясомолочной продукции, произведенной в Германии, продается за рубежом — на немецком рынке, как и раньше, избыток предложения. Но для получения прибыли производителям приходится экономить. Так, заработки у работников животноводческих ферм и скотобоен значительно ниже, чем в среднем в других отраслях немецкой экономики.

В огромных хлевах каждому животному выделено минимальное пространство. Чаще всего возможностей для выгула — и вообще любого движения — просто нет. Делается это сознательно — для того, чтобы животное как можно скорее достигло определенного веса, после чего его немедленно отправят на бойню.

Вообще-то закон о защите животных распространяется и на немецкие фермерские хозяйства. Однако видео и фотографии, которые снимают скрытой камерой и публикуют защитники животных, свидетельствуют, что нередко животных содержат в ужасных условиях. В Германии отношение к принятым нормам более халатное, чем в других государствах Евросоюза, критикует Мартин Хофштеттер из экологической организации Greenpeace.

По его словам, фермеры в других странах ЕС обязаны, например, выделять свиньям больше места в стойлах. Кроме того, продолжает экоактивист, требования к очистке хлевов от навоза там намного жестче, контроль за использованием медикаментов и антибиотиков строже. В Германии политики на это закрыли глаза, чтобы сделать страну чемпионом мира по экспорту дешевых мясных продуктов, считает Хофштеттер.

80 килограммов мяса в год на жителя Германии

Были времена, когда употребление мяса в Германии считалось признаком состоятельности. Традиционное «воскресное жаркое» воспринималась как нечто особенно хорошее. За период с 1961 по 2011 годы среднее потребление мяса на душу населения возросло в стране с 64 до 90 килограммов в год.

Однако затем оно начало снижаться и сейчас составляет около 60 килограммов в год. К тому же согласно статистике на каждого немца ежегодно приходится еще примерно 20 килограммов мяса, которое среди прочего перерабатывается в корм для животных. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднестатистическое потребление мяса в мире в два раза меньше — около 40 килограммов в год.

По данным Федерального статистического ведомства, в первой половине 2019 году в Германии было забито 29,4 миллиона свиней, коров, овец и коз и переработано в 3,9 миллиона тонн мяса. Это, по-прежнему один из самых высоких показателей по сравнению с другими странами мира. Сейчас в Германии производится намного больше мяса, чем потребляют сами немцы.

Большинство жителей Германии пытаются не замечать публикаций ужасных фото замученных животных. В супермаркете, как правило, покупатели предпочитают дешевое мясо, а не экологически чистый продукт, производители которого больше заботятся об условиях содержания животных. Правда и цена на экопродукты в среднем выше в четыре раза.

Но улучшится ли ситуация, если мясо подорожает? Политики, занятые в аграрных ведомствах, а также экологические активисты и защитники животных инициируют повышение с 7 до 19 процентов ставку НДС на мясо и продукты животного происхождения. А дополнительные средства, которые в связи с повышением налога появятся в бюджете, предлагают выделять на улучшение условий для животных. Например, на перестройку и переоборудование помещений для содержания скота и птицы.

Но эта идея вызвала волну критики. Ее противники говорят, что повышение налога будет несправедливым с социальной точки зрения. Ведь цены станут выше для всех граждан, независимо от уровня их доходов. В частности, при повышении НДС до 19 процентов вышеупомянутый антрекот стоил бы не 7 евро, а 7,78. А килограмм колбасы — 4,15 евро вместо 3,73.

К тому же, если мясные полуфабрикаты, молоко и яйца подорожают, несколько дополнительных центов в каждом конкретном случае в конце месяца суммируются в несколько евро. А это, считают противники повышения налога, может подорвать бюджет семей с низкими доходами.

Дорогое дешевое мясо

Касательно тех, кто зарабатывает достаточно, тоже возникает вопрос: сократили бы они потребления мяса, если бы оно подорожало и на его покупку пришлось бы тратить в месяц на несколько евро больше? Многие политики в этом сомневаются.

Комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер также предостерегает от подобных мероприятий в рамках отдельно взятых стран Евросоюза и указывает на то, что мясо — один из основных продуктов питания на европейском рынке. По мнению политика, даже если на мясо в Германии налог будет повышен, в соседних странах оно останется по-прежнему дешевым.

Известный политик от партии «Союз-90 / Зеленые» Ренате Кюнаст предпочла бы начать со снижению налоговых льгот для производителей мяса. «Мы субсидируем массовое индустриальное животноводство, выделяем на это тяжело заработанные бюджетные средства», — заявила Кюнаст газете Rheinische Post. Но на самом деле «дешевое» мясо стоит обществу гораздо дороже, ведь необходимо учитывать последствия, которые влечет за собой ведение современного индустриального животноводства, подчеркивает политик. Это, например, расходы, связанные с нагрузкой на климат в связи с масштабными выбросами в атмосферу углекислого газа. Это расходы из-за чрезмерного использования антибиотиков в процессе производства свинины или рост стоимости грунтовых вод из-за загрязнения их нитратами. «Вот тогда бы это было бы честное сравнение со стоимостью экологически чистого мяса», — подытожила Кюнаст.