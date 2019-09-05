Олигархи заводят своего человека в Государственную службу геологии и недр Украины

На протяжении последних месяцев внимание общественности было приковано к распределению министерских кресел и комитетов Верховной Рады. Сейчас фокус сместился на другие органы центральной исполнительной власти.

На днях Владимир Зеленский поставил Премьер-министру Алексею Гончаруку задачу провести кадровую перезагрузку целого ряда ведомств, которые, по его словам, являются наиболее коррумпированными. Среди этих ведомств оказались и Госгеонедра, в сферу ответственности которых входит выдача разрешений на разработку месторождений природных ресурсов. Однако борьба с коррупцией усложняется не желанием олигархов отпускать из-под контроля сферу недропользования.

Стало известно, что основным претендентом на кресло нового руководителя ведомства является юрист Кристина Браиловская.

Браиловская человек не публичный, но хорошо известный для ключевых игроков рынка, поскольку именно через нее в последние несколько лет прошла выдача почти рекордного количества спецразрешений на добычу природных ресурсов, таких как: нефть, газ, янтарь, литий и т.д. Среди получателей лицензий – Николай Злочевский, Геннадий Буткевич, Игорь Коломойский, его бизнес-партнеры Павел Фукс и другие крупные бизнесмены, без участия которых не обошлась победа Зе-команды.

Исходя из списка компаний, которые смогли получить необходимые им разрешения, назначение Браиловской на кресло главы Госгеонедр выглядит неслучайным.

Браиловская - выходец из компании «Инфокс» Николая Злочевского. Начала свою карьеру на госслужбе в 2012 году с должности советника Олега Проскурякова, бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины в правительстве Николая Азарова. Затем она стала главой юридического департамента Госгеонедр.

Чтобы возглавить указанный департамент, ей понадобилось всего лишь три месяца. Столь стремительный карьерный рост связывают с непосредственным влиянием Николая Злочевского.

Период ее трудовой деятельности в юридической службе Госгеонедр показателен каскадом проигранных службой судов в интересах таких компаний как «Бурисма», «Укрнафта», «АЕСУ», «Голден Дерик» (сейчас компания известна как Ист Юроуп Петролеум).

Формально Госгеонедра отказывала этим компаниям в выдаче лицензий на месторождения, но делала это таким образом, чтобы открыть перед ними возможность получать лицензии «чужими руками», через судебные органы.

Очевидным является тот факт, что организовать подобный механизм без ведома главы юридической службы невозможно.

ПРИВАТНЫЙ ИНТЕРЕС

В отношении украинских судов закономерно существует большое недоверие, но они не могут вынести незаконное решение, которое напрямую противоречит интересам государства. В таких случаях важно, чтобы юристы государственного органа подыгрывали в пользу нужных компаний.

Это может быть халатность или непродуманный ход, но в случае с Госгеонедрами, подобная практика имела системный характер.

Схема строилась следующим образом. Формальный, противоречащий законодательству отказ Госгеонедр дает право нужному недропользователю обратиться в суд. Суд, в свою очередь, законно выносит решение о неправомерных действиях Госгеонедр и выдаче недропользователю спецразрешений на добычу полезных ископаемых.

Бенефициаром такой «халатности» стал многомиллиардный налоговый должник - «Укрнафта» Игоря Коломойского. Несмотря на норму, которая прямо запрещала выдавать спецразрешения налоговым должникам, Укрнафта все же стала их обладателем благодаря вышеупомянутой «рабочей» схеме. Суд установил, что Госгеонедра нарушили порядок и сроки отказа и обязал выдать спецразрешения.

Де-юре Госгеонедра не несет ответственности за выдачу спецразрешений. Все законно, претензий ни к кому нет, только вопросы.

Еще один, но далеко не последний, пример «халатности» - «Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ), которую контролирует владелец супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич. В 2016 году компания подала документы на получение 5-ти специальных разрешений без проведения аукциона на добычу урана.

В этом случае Госгеонедра законно отказала АЭСУ в получении специальных разрешений, однако опять нарушила процедуру отказа. Это позволило государственному органу проиграть суд и отдать без аукциона в частные руки 5 самых больших месторождений урана практически бесплатно.

В случае с АЭСУ нельзя не упомянуть, что господина Буткевича обвиняют в сотрудничестве с Россией. А это уже вопрос не просто юридической ошибки, а национальной безопасности.

Среди бенефициаров ошибок юридической службы оказались и бизнес-партнеры Игоря Коломойского Павел Фукс и Виталий Хомутынник. Последние, по данным СМИ, после Революции приобрели долю Эдуарда Ставицкого в компании «Голден Деррик» (переименована в Ист Юроуп Петролеум).

Учитывая то, что компания получила около 20 перспективных месторождений не без вмешательства админресурса сбежавшего Ставицкого в 2013 году, ожидалось, что лицензии вернутся в собственность государства, а затем будут реализованы на конкурентных аукционах.

Но возврата лицензий не произошло, и сегодня шансов вернуть перспективные месторождения у государства нет, поскольку Госгеонадра нарушило процедуру отмены специальных разрешений на добычу газа и нефти компании «Голден Дерик».

Дальше, как и прежде: судебный иск, признание судом действий Госгеонадр незаконными, выдача разрешений компании «Голден Дерик». Все законно, «Голден Дерик» застолбила за собой права на месторождения и их возврат государству произойдет через 20 лет.

ПЕРВЫЙ - НЕ ЗНАЧИТ ГЛАВНЫЙ

Победа «Зе Команды» была обеспечена благодаря протесту народа против старых элит и порядков. Но несмотря на полную победу на выборах людей из «нового поколения», вопрос отстаивания бизнес интересов олигархов, уже привыкших к власти и системному заработку, с повестки дня не снимается.

Опытные бюрократы уже давно поняли, что заставить любую государственную инстанцию работать в чьих-либо интересах можно не только благодаря усилиям первого лица.

Достаточно «протащить» в кресло руководителя одной из ключевых служб специалистов типа Браиловской, которые в определенных ситуациях просто будут грамотно действовать в интересах третьих лиц.

В таком случае можно соблюдать баланс между симпатиями избирателей и интересами отечественных бизнес-групп. В последствии государство теряет контроль над собственными ресурсами лишь только потому, что кто-то не самый главный бездействует от лица государства.

Назначение Браиловской – отличный лакмус для понимания, насколько искренни декларации новой власти о том, что Госгеонедра нужно избавить от коррупции с помощью «кадровой перезагрузки».

Исход этого назначения интересен тем, что покажет реальную власть Алексея Гончарука. Одно дело — быть реально ответственным за кадровую политику государства, другое — прикрывать своим именем интерес узкого круга людей.

Алексею Гончаруку, как человеку, который хорошо ориентируется в системе выдачи спецразрешений, несложно разобраться в том, что происходило в Службе. Следовательно, мы скоро узнаем, удалось ли новой власти устоять перед аппетитами олигархов, или она продолжит практику закулисного договорняка.

В результате этих процессов Украина теряет контроль над месторождениями на несколько десятков лет вперед, все еще оставаясь перспективной, но бедной.