Депутаты приняли закон о выплате по 8 тысяч гривен ФЛП в «красных» зонах

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект № 5300 о финансовой поддержке предпринимателей, которые вынуждены остановить свою деятельность из-за карантинных ограничений в «красных» зонах, в частности о выплате в размере 8 тыс. грн из государственного бюджета.

Как передает «Интерфакс-Украина», президентский проект закона «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период проведения ограничительных противоэпидемиологических мер, введенных для предотвращения острой респираторной болезни COVID-19», на внеочередном заседании парламента во вторник поддержали 307 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть профинансированы за счет государственного и местных бюджетов и будут предназначаться застрахованным лицам, которые теряют часть зарплаты или дохода из-за введения локдауна.

«Законопроект предусматривает государственную помощь из двух источников: госбюджет — это гарантированная сумма 8 тыс. грн, и местные бюджеты — в размере, который определят местные органы власти», — отметила заместитель руководителя Офиса президента по вопросам экономической политики Юрия Свириденко, представляя документ в парламенте.