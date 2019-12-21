Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические — в парламенте, так и рукопашные — под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда — безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.

Собственно говоря, вопрос состоит в том, по какому пути будет развиваться отечественный АПК — создания небольших фермерских хозяйств, ориентированных на продукцию с относительно высокой добавленной стоимостью или расширения существующих и создания новых латифундий, выращивающих в лучшем случае зерно, кукурузу и подсолнух, в худшем — рапс — культуры с относительно низкой добавленной стоимостью. Это следствие закона убывающей доходности в сельском хозяйстве — чем больше размер хозяйства, тем более выгодно и менее рискованно на нем выращивать низкомаржинальные культуры.

Уже сегодня мы видим, как в условиях доминирования крупных агрохолдингов в АПК Украины, рекордный экспорт зерна сопровождается столь же рекордным импортом картофеля, помидоров, огурцов, продукции животноводства. Очевидно, что в случае, если верхняя планка ограничения на покупку земли с/х назначения будет на уровне сотен тысяч гектаров, а, кроме того, земля достанется иностранцам, то эти процессы примут неконтролируемый характер, подрывающий основы продовольственной безопасности страны.

Не удивительно, что при весьма настороженном отношении граждан Украины к открытию рынка земли в целом, абсолютными «лидерами антирейтинга» в представлении украинцев является продажа земли агрохолдингам-латифундиям и иностранцам, что, впрочем, в большинстве случаев одно и тоже.

Столь же неудивительно, что основная борьба лоббистов идет за внесение в Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» поправок, гарантирующих продажу земли иностранцам и, разумеется, сотнями тысяч гектар.

Собственно говоря, даже в принятом законопроекте № 2178-10 ограничение продажи «в одни руки» находится на уровне 214 тыс. га, а запрет на покупку земли иностранным компаниям / иностранцам на три года имеет множество лазеек. Но крупным агрохолдингам, особенно с участием иностранного капитала даже этого мало.

При этом лоббисты интересов латифундистов из числа депутатов ВР от «Слуги народа» составляют лишь надстройку над мощной пирамидой ключевых политических и бизнесовых фигур, которые продвигают идею свободной и de facto неограниченной продажи земли иностранцам и украинским олигархам. Именно это объясняет столь большой удельный вес в «земельном вопросе» менее чем десятка депутатов, представляющих нынешние агрохолдинги — завтрашние латифундии.

Морально вдохновляет наших лоббистов традиционная «помощь Запада»; так, 5 декабря посольства Чехии, Швеции и Дании написали письмо-предупреждение в Офис Президента с копией на имя председателя ВР Дмитрия Разумкова, главы комитета по вопросам АПК Николая Сольского, премьер-министра Алексея Гончарука и главы фракции «СН» Давида Арахамии касательно запрета открытия рынка земли для иностранцев. Послы трех стран ЕС высказали «обеспокоенность» тем фактом, что иностранные компании, уже работающие в Украине, могут не получить преимущественного права на выкуп арендуемой ныне земли после отмены моратория.

В документе отмечается, что компании, владельцами которых являются иностранцы, уже принимают активное участие в рынке земли, вступая в договорные отношения с пайщиками (арендодателями) исключительно на основе взаимного согласия (отображается в цене аренды земли) в части долгосрочных партнерских отношений и преимущественного права на выкуп земли в случае снятия моратория на продажу сельхозземель.

Отметим пикантность ситуации — сам Евросоюз никогда не настаивал на открытии рынка украинской земли для иностранцев. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил (в интервью «Европейской Правде» от 26 ноября — перед голосованием в первом чтении): «У ЕС нет позиции по этому поводу по той причине, что в самом Евросоюзе нет единых правил покупки земли иностранцами. Именно поэтому и в Соглашении об ассоциации нет положения о земельной реформе ... И со стороны ЕС такого требования нет, мы это не регулируем».

Однако, идея продажи земли с очень высокой планкой ограничения по размерам и/или иностранцам имеет своих покровителей на самой вершине исполнительной власти. Это, прежде всего, премьер-министр Алексей Гончарук и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Нынешний премьер в недавнем прошлом был связан:

в политической сфере — через партийные проекты «Сила людей» и «Люди Важны» с Томашем Фиалой (генеральный директор «Dragon Capital» и председатель Европейской Бизнес Ассоциации);

в «реформаторской» сфере — через офис BRDO, который он возглавлял, с Айварасом Абромавичусом (экс-министром МЭРТ, ныне — Генеральный директор ГК «Укроборонпром»).

Обе линии выводят нас — через Фиалу и Абромавичуса — на Джорджа Сороса.

Министр МРЭТ и СХ Милованов также тесно связан с Джорджем Соросом, а решение о ликвидации МинАПК и передачи его функций МРЭТ пролоббировал Абромавичус.

Ограниченность размера колонки не позволяет нам обнародовать все сложные и запутанные связи игроков, поэтому остановимся на ключевых игроках.

Итак, премьер-министр Украины Алексей Гончарук накануне голосования «земельного закона» встретился 27 ноября с представителями 15-ти крупнейших агрохолдингов Украины, подав тем самым, как принято говорить «мощный сигнал».

Впрочем, представителем одного из крупнейших агрохолдингов — группы «Кернел» является советник премьер-министра Алексей Мушак — двоюродный брат Андрея Веревского — главы совета директоров, главного акционера компании «Кернел» (по официальной информации 60% акций компании находится в свободном обращении, большинство — у иностранцев).

Алексей Мушак — сторонник свободного рынка земли (т.е. — продажи земли иностранцам) и открытый противник референдума. Но он, также, является главной «точкой сборки» для всей лоббистской группы, продвигающей продажу земли иностранцам и с крайне высоким уровнем ограничения по размеру.

Всю лоббистскую «мешпуху» несложно вычислить по одному из их мероприятий — т.н. Земельному вече (душевное название для собрания представителей олигархов!), проходившему в 5 этапов в сентябре — ноябре и октябрьскому форуму «Life After: ключевые аспекты запуска рынка земли».

Ден Пасько — основатель ГО EasyBusiness, которая совместно с BRDO под руководством Алексея Гончарука работала под кураторством Айвара Абромавичуса над вопросами дерегуляции.

В то же время Пасько — управляющий партнер Diligent Capital Partners и глава наблюдательного совета Allseeds. DCP — инвестиционная компания с ориентацией на агросектор, совместно с Нидерландским банком FMO проинвестировала агрохолдинг Allseeds. Примечательно, что именно EasyBusiness является организатором большинства мероприятий: форумов, круглых столов, докладов, которые направлены на пропаганду либерального рынка земли, а финансируется эта работа за счет средств гранта правительства Нидерландов.

Марьян Заблоцкий — депутат ВРпо списку партии «Слуга Народа». Являетсяэкс-замглавы ГО «Украинская Аграраная Асооциациация», которая находится в офисе компании Кернел, а также экс-помощником Алексея Мушака в его бытность народным депутатом.

По словам самого Заблоцкого он тесно сотрудничает с ГО EasyBusiness.

Кроме того, Transparency International также называла его лоббистом табачных компаний.

В июне 2018 года Марьян Заблоцкий подписал Меморандум о создании Общественной коалиции за отмену моратория на куплю-продажу земли с/х назначения, среди других подписантов: ИК Dragon Capital (Томаш Фиала — Джордж Сорос) VoxUkraine (сооснователь — Тимофей Милованов), Киевская Школа Экономики (почетный президент Тимофей Милованов) StateWatch («грантовская» структура, финансируемая МФ «Возрождение» Сороса и Посольством США), EasyBusiness (основатель — Ден Пасько), УКАБ (объедиение агрохолдингов, которое долгое время возглавлял нынешний замминистра экономики, Тарас Высоцкий).

Марьян Заблоцкий интересен нам тем, что именно он сегодня является если не рупором, то «пером» всей этой лоббистской вертикали. Так он внес альтернативный «земельный законопроект», а затем и поправки в законопроект, принятый парламентом, положения которых предлагали повысить максимальную концентрацию до 600 тыс. га в одних руках, т.е. в три раза больше, чем предложило правительство и в 60 раз больше, чем решил президент и рекомендовал аграрный комитет. Также уже после заявления Зеленского о референдуме по допуску иностранцев, он предложил без референдума разрешить продажу земли лицам, «которые получили статус зарубежного украинца». Прежде всего, сам по себе этот статус регулирует скорее «духовную» близость иностранца к Украине — по этническому либо территориальному признаку. А, значит, речь идет о прямой продаже земли иностранцам.

Мы даже можем назвать конкретных иностранцев, кровно заинтересованных в такой формулировке — это Джордан Рор и Моррис Табачник, которые являются главными бенефициарами американской транснациональной инвестиционной группы NCH Capital (Нью-Йорк, США), а через нее — группой компаний «Агропросперис» с земельным банком почти в 400 тыс. га. Впрочем, при такой формулировке окажется, что «имя им — легион».