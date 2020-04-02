Каким будет мир после коронавируса

Эта буря пройдет. Но решения, которые мы делаем сейчас, могут изменить нашу жизнь на долгие годы.

Человечество сейчас противостоит глобальному кризису. Пожалуй, самому большому кризису нашего поколения. Решения, которые люди и правительства примут в ближайшие несколько недель, вероятно, будут формировать мир на долгие годы. Они будут влиять не только на наши системы здравоохранения, но и на нашу экономику, политику и культуру. Мы должны действовать быстро и решительно. Мы также должны учитывать долгосрочные последствия наших действий. Выбирая между альтернативами, мы должны задаться вопросом не только о том, как преодолеть непосредственную угрозу, но также и о том, в каком мире мы будем жить после шторма. Шторм пройдет, человечество выживет, большинство из нас все еще будут живы, но мы будем жить в другом мире.

Многие краткосрочные чрезвычайные меры станут неотъемлемой частью жизни. Это природа чрезвычайных ситуаций. Они ускоряют исторические процессы. Решения, которые в обычное время могут занять годы обсуждения, принимаются за считанные часы. Незрелые и даже опасные технологии начинают применяться, потому что риск ничего не делать больше. Целые страны служат подопытными кроликами в крупных социальных экспериментах. Что происходит, когда все работают из дома и общаются только на расстоянии? Что происходит, когда целые школы и университеты выходят в интернет? В обычные времена правительства, предприятия и советы по образованию никогда не соглашались проводить такие эксперименты. Но это не нормальные времена.

В это кризисное время перед нами стоят два особенно важных выбора. Первый находится между тоталитарным наблюдением и расширением прав и возможностей граждан. Второе — между националистической изоляцией и глобальной солидарностью.

Подкожное наблюдение

Чтобы остановить эпидемию, все население должно соблюдать определенные принципы. Есть два основных способа достижения этого. Один из методов заключается в том, что правительство контролирует людей и наказывает тех, кто нарушает правила. Сегодня, впервые в истории человечества, технологии позволяют постоянно контролировать всех. Пятьдесят лет назад КГБ не мог следить за 240 млн советских граждан 24 часа в сутки, и при этом КГБ не мог надеяться на эффективную обработку всей собранной информации. КГБ полагался на человеческих агентов и аналитиков, и он просто не мог заставить человека-агента следовать за каждым гражданином. Но теперь правительства могут полагаться на вездесущие датчики и мощные алгоритмы, а не на приставы из плоти и крови.

В своей борьбе с эпидемией коронавируса несколько правительств уже внедрили новые инструменты наблюдения. Наиболее заметный случай — Китай. Тщательно отслеживая смартфоны людей, используя сотни миллионов распознающих лицо камер и обязывая людей проверять и сообщать о температуре своего тела и состоянии здоровья, китайские власти могут не только быстро выявлять подозреваемых носителей коронавируса, но также отслеживать их движения и идентифицировать любого, с кем они вступили в контакт. Ряд мобильных приложений предупреждают граждан об их близости к инфицированным пациентам.

Этот вид технологий не ограничивается Восточной Азией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно уполномочил Агентство безопасности Израиля использовать технологию наблюдения, обычно предназначенную для борьбы с террористами, для отслеживания пациентов с коронавирусом. Когда соответствующий парламентский подкомитет отказался санкционировать эту меру, Нетаньяху утвердил ее чрезвычайным указом.

Вы можете утверждать, что во всем этом нет ничего нового. В последние годы и правительства, и корпорации используют все более сложные технологии для отслеживания, мониторинга и манипулирования людьми. Тем не менее, если мы не будем осторожны, эпидемия, тем не менее, может стать важным водоразделом в глобальной истории надзора. Не только потому что

может нормализовать развертывание средств массового наблюдения в странах, которые до сих пор их отвергают, но в еще большей степени потому, что это означает резкий переход от надзора «за кожей» к надзору «под кожей». До сих пор, когда ваш палец касался экрана вашего смартфона и нажимал на ссылку, правительство хотело узнать, на что именно нажимает ваш палец. Но с коронавирусом фокус интереса смещается. Теперь правительство хочет знать температуру вашего пальца и кровяное давление под его кожей.

Чрезвычайные правила приготовления пудинга

Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в вопросе с наблюдением, заключается в том, что никто из нас не знает точно, как нас обследуют и что могут принести ближайшие годы. Технология видеонаблюдения развивается с бешеной скоростью, и то, что 10 лет назад казалось научной фантастикой, сегодня является старой новостью. В качестве мысленного эксперимента рассмотрим гипотетическое правительство, которое требует, чтобы каждый гражданин носил биометрический браслет, который контролирует температуру тела и частоту сердечных сокращений 24 часа в сутки. Полученные данные накапливаются и анализируются правительственными алгоритмами. Алгоритмы будут знать, что вы больны еще до того, как узнаете об этом, и они также будут знать, где вы были и с кем вы встречались. Цепи инфекции могут быть резко укорочены, а то и вовсе сокращены. Такая система может остановить эпидемию в течение нескольких дней. Звучит замечательно, правда?

Недостатком является, конечно, то, что это придаст легитимность ужасающей новой системе наблюдения. Если вы знаете, например, что я нажал на ссылку Fox News, а не на ссылку CNN, это может рассказать вам о моих политических взглядах и, возможно, даже о моей личности. Но если вы можете наблюдать за тем, что происходит с температурой моего тела, артериальным давлением и частотой сердечных сокращений, когда я смотрю этот видеоклип, вы можете узнать, что заставляет меня смеяться, что заставляет меня плакать, и что действительно, действительно злит меня.

Важно помнить, что гнев, радость, скука и любовь — это биологические явления, такие как лихорадка и кашель. Та же самая технология, которая идентифицирует кашель, могла также идентифицировать смех. Если корпорации и правительства начнут массово собирать наши биометрические данные, они смогут узнать нас гораздо лучше, чем мы сами, и тогда они смогут не только предсказать наши чувства, но и манипулировать нашими чувствами и продавать нам все, что захотят — будь то продукт или политик. Биометрический мониторинг сделал бы тактику взлома данных Cambridge Analytica похожей на что-то из каменного века. Представьте себе Северную Корею в 2030 году, когда каждый гражданин должен носить биометрический браслет 24 часа в сутки. Если вы слушаете речь Великого Вождя, и браслет улавливает контрольные признаки гнева, вы на «крючке».

Вы, конечно, могли бы обосновать биометрическое наблюдение как временную меру, принятую во время чрезвычайного положения. Он исчезнет, ​​когда аварийная ситуация закончится. Но временные меры имеют неприятную привычку переживать чрезвычайные ситуации, особенно потому, что на горизонте всегда скрывается новая чрезвычайная ситуация. Например, моя родная страна Израиль объявила чрезвычайное положение во время войны за независимость 1948 года, которая оправдывала целый ряд временных мер — от цензуры прессы и конфискации земли до специальных правил приготовления пудинга (я не шучу).

Война за независимость уже давно выиграна, но Израиль так и не объявил об отмене чрезвычайного положения и не смог отменить многие «временные» меры 1948 года (указ о специальных чрезвычайных правилах приготовления пудинга был, к счастью, отменен в 2011 году). Даже когда количество инфекций, вызванных коронавирусом, снижается до нуля, некоторые правительства, испытывающие потребность в данных, могут утверждать, что им необходимо поддерживать биометрические системы наблюдения на месте, потому что они опасаются второй волны коронавируса или потому, что в центральной Африке развивается новый штамм вируса Эбола, или потому что ... Вы поняли идею. В последние годы бушует большая битва за нашу конфиденциальность. Кризис коронавируса может стать переломным моментом в битве, потому что, когда людям предоставляется выбор между личной жизнью и здоровьем, они обычно выбирают здоровье.

Мыльная полиция

На самом деле, проблема в том, чтобы попросить людей сделать выбор между личной жизнью и здоровьем. Потому что это ложный выбор. Мы можем и должны наслаждаться конфиденциальностью и здоровьем. Мы можем защитить свое здоровье и остановить эпидемию коронавируса не путем введения тоталитарных режимов надзора, а путем расширения прав и возможностей граждан. В последние недели некоторые из наиболее успешных усилий по сдерживанию эпидемии коронавируса были организованы Южной Кореей, Тайванем и Сингапуром. В то время как эти страны в некоторой степени использовали приложения для отслеживания, они гораздо больше полагались на всестороннее тестирование, на честную отчетность и на добровольное сотрудничество хорошо информированной общественности.

Централизованный мониторинг и суровые наказания — не единственный способ заставить людей соблюдать полезные правила. Когда людям сообщают о научных фактах, и когда люди доверяют государственным органам, чтобы сообщить им эти факты, граждане могут поступать правильно, даже если «Большой Брат» не наблюдает за их плечами. Самомотивированное и хорошо информированное население обычно гораздо более влиятельно и эффективно, чем полицейские, невежественное население.

Рассмотрим, например, мытье рук с мылом. Это был один из величайших достижений в области гигиены человека. Это простое действие спасает миллионы жизней каждый год. Хотя мы считаем это само собой разумеющимся, только в 19 веке ученые обнаружили важность мытья рук с мылом. Ранее даже врачи и медсестры переходили от одной хирургической операции к другой без мытья рук. Сегодня миллиарды людей ежедневно моют руки не потому, что боятся мыльной полиции, а потому, что понимают факты. Я мою руки с мылом, потому что я слышал о вирусах и бактериях, я понимаю, что эти крошечные организмы вызывают болезни, и я знаю, что мыло может удалить их.

Но чтобы достичь такого уровня соответствия и сотрудничества, вам нужно доверие. Люди должны доверять науке, доверять государственным органам и СМИ. За последние несколько лет безответственные политики преднамеренно подорвали доверие к науке, органам государственной власти и средствам массовой информации. Теперь эти самые безответственные политики могут поддаться искушению пойти по пути к авторитаризму, утверждая, что вы просто не можете доверять общественности в том, что она поступает правильно.

Обычно доверие, которое разрушалось годами, не может быть восстановлено в одночасье. Но это не нормальные времена. В момент кризиса умы тоже могут быстро измениться. У вас могут быть горькие споры с вашими братьями и сестрами в течение многих лет, но, когда возникает какая-то чрезвычайная ситуация, вы неожиданно обнаруживаете скрытый резервуар доверия и дружбы и спешите помогать друг другу. Вместо того чтобы строить режим наблюдения, еще не поздно восстановить доверие людей к науке, органам государственной власти и средствам массовой информации. Мы обязательно должны использовать и новые технологии, но эти технологии должны расширять возможности граждан. Я полностью поддерживаю мониторинг температуры моего тела и кровяного давления, но эти данные не должны использоваться для создания всемогущего правительства. Скорее, эти данные должны позволить мне сделать более осознанный личный выбор, а также привлечь правительство к ответственности за свои решения.

Если бы я мог следить за своим состоянием здоровья 24 часа в сутки, я бы узнал не только о том, стал ли я опасным для здоровья других людей, но также и о том, какие привычки влияют на мое здоровье. И если бы я мог получить доступ и проанализировать надежные статистические данные о распространении коронавируса, я бы мог судить, говорит ли мне правительство правду и принимает ли оно правильную политику для борьбы с эпидемией. Всякий раз, когда люди говорят о наблюдении, помните, что одна и та же технология наблюдения обычно может использоваться не только правительствами для мониторинга отдельных лиц, но и отдельными лицами для мониторинга правительств.

Таким образом, эпидемия коронавируса является серьезной проверкой гражданства. В предстоящие дни каждый из нас должен предпочесть доверять научным данным и специалистам в области здравоохранения по поводу необоснованных теорий заговора и корыстных политиков. Если мы не сделаем правильный выбор, мы, возможно, обнаружим, что отказываемся от наших самых ценных свобод, думая, что это единственный способ защитить наше здоровье.

Нам нужен глобальный план

Второй важный выбор, с которым мы сталкиваемся, — это националистическая изоляция и глобальная солидарность. И сама эпидемия, и экономический кризис в результате этого являются глобальными проблемами. Они могут быть эффективно решены только путем глобального сотрудничества.

Прежде всего, чтобы победить вирус, нам нужно обмениваться информацией во всем мире. Это большое преимущество людей перед вирусами. Коронавирус в Китае и коронавирус в США не могут обменяться советами о том, как заразить людей. Но Китай может преподать США много ценных уроков о коронавирусе и о том, как с ним бороться. То, что итальянский врач обнаружит в Милане рано утром, вполне может спасти жизни в Тегеране к вечеру. Когда правительство Великобритании колеблется между несколькими вариантами решений, оно может получить совет от корейцев, которые уже сталкивались с подобной дилеммой месяц назад. Но для этого нам необходим дух глобального сотрудничества и доверия.

Страны должны быть готовы делиться информацией открыто и смиренно обращаться за советом, а также должны иметь возможность доверять данным и полученным знаниям. Нам также необходимы глобальные усилия по производству и распространению медицинского оборудования, в частности, наборов для тестирования и дыхательных аппаратов. Вместо того, чтобы каждая страна пыталась сделать это на месте и накапливала все необходимое оборудование, согласованные глобальные усилия могут значительно ускорить производство и обеспечить более справедливое распределение спасательного оборудования.

Подобно тому, как страны национализируют ключевые отрасли промышленности во время войны, человеческая война против коронавируса может потребовать от нас «гуманизации» важнейших производственных линий. Богатая страна с небольшим числом случаев заболевания коронавирусом должна быть готова отправить ценное оборудование в более бедную страну со многими случаями, полагая, что, если и когда она впоследствии потребует помощи, другие страны придут к ней на помощь.

Мы могли бы рассмотреть аналогичные глобальные усилия по объединению медицинского персонала. В настоящее время менее затронутые страны, могут направлять медицинский персонал в наиболее пострадавшие регионы мира как для того, чтобы помочь им в трудную минуту, так и для получения ценного опыта. Если в дальнейшем центр эпидемии сместится, помощь может начать поступать в противоположном направлении.

Глобальное сотрудничество жизненно необходимо и на экономическом фронте. Учитывая глобальный характер экономики и цепочек поставок, если каждое правительство будет делать свое дело, полностью игнорируя другие, результатом будет хаос и углубление кризиса. Нам нужен глобальный план действий, и он нужен нам быстро.

Еще одним требованием является достижение глобального соглашения о поездках. Приостановление всех международных поездок на месяцы вызовет огромные трудности и затруднит войну с коронавирусом. Странам необходимо сотрудничать, чтобы позволить, как минимум струйке основных путешественников продолжать пересекать границы: ученые, врачи, журналисты, политики, бизнесмены. Это может быть достигнуто путем достижения глобального соглашения о предварительной проверке путешественников по их родной стране.

Если вы знаете, что в самолет допускаются только тщательно проверенные пассажиры, вы бы охотнее приняли их в свою страну. К сожалению, в настоящее время страны вряд ли делают что-либо из этого. Коллективный паралич охватил международное сообщество. В комнате, кажется, нет взрослых. Можно было ожидать, что уже несколько недель назад состоится экстренное совещание мировых лидеров, на котором будет выработан общий план действий. Лидерам G7 удалось организовать видеоконференцию только на этой неделе, и это не привело ни к какому такому плану.

В предыдущих мировых кризисах, таких как финансовый кризис 2008 года и Эпидемия Эболы 2014 года — США взяли на себя роль мирового лидера. Но нынешняя администрация США отреклась от должности лидера. Она ясно дал понять, что заботится о величии Америки гораздо больше, чем о будущем человечества.

Эта администрация отказалась даже от своих ближайших союзников. Когда она запретила все поездки из ЕС, не стала даже давать ЕС предварительное уведомление — не говоря уже о том, чтобы проконсультироваться с ЕС об этой решительной мере. Она потрясла Германию тем, что якобы предложила немецкой фармацевтической компании 1 млрд долларов на приобретение монопольных прав на новую вакцину против Covid-19. Даже если нынешняя администрация в конечном итоге изменит курс и разработает глобальный план действий, немногие будут следовать за лидером, который никогда не берет на себя ответственность, который никогда не признает ошибок и который обычно берет на себя всю ответственность за себя, оставляя всю вину другим.

Если пустота, оставленная США, не будет заполнена другими странами, будет не только гораздо труднее остановить нынешнюю эпидемию, но и ее наследие будет продолжать отравлять международные отношения на долгие годы. Тем не менее, каждый кризис — это тоже возможность. Мы должны надеяться, что нынешняя эпидемия поможет человечеству осознать острую опасность, которую представляет глобальная разобщенность.

Человечество должно сделать выбор. Пойдем ли мы по пути разобщенности или пойдем по пути глобальной солидарности? Если мы выберем разобщенность, это не только продлит кризис, но, вероятно, приведет к еще худшим катастрофам в будущем. Если мы выберем глобальную солидарность, это будет победой не только против коронавируса, но и против всех будущих эпидемий и кризисов, которые могут поразить человечество в 21-м веке.

Юваль Ной Харари — автор книг «Sapiens», «Homo deus» и «Уроки 21-го века».

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