О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание — рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.

В апреле Г.Киссинджер опубликовал в The Wall Street Journal статью «Коронавирусная пандемия навсегда изменит мировой порядок». Но никаких доказательств, что это обязательно произойдет, он не привел. Киссинджер лишь исходит из того, что распространение вируса уже вызвало «политические и экономические потрясения, которые могут длиться в течение нескольких поколений». Чтобы современная цивилизация не погрузилась в хаос, Киссинджер предлагает следующее:

— усилить глобальную сопротивляемость инфекционным заболеваниям;

— принять все меры для того, чтобы залечить раны мировой экономики;

— сохранить принципы либерального мирового порядка.

А сделать все это удастся, по мнению Киссинджера, лишь в том случае, если не растерять доверие к госинституам, что будет также важно для международного мира, стабильности и сотрудничества.

Киссинджер всегда считался реалистом и прагматиком. Однако на этот раз его сентенции — идеалистические. О каком доверии может идти речь, если США открыто обвиняют Китай в том, что тот скрывал масштабы распространения коронавируса и это помешало американским властям вовремя принять меры для защиты своих граждан. Да и вообще уже США сколотили коалицию (122 страны), которая будет требовать от Китая не столько признания вины за коронавирус, сколько выплаты репараций пострадавшим странам. И как США могут вести дела с Китаем, если представитель МИД КНР Цжао Лицзянь заявляет, что коронавирус могли завезти в Ухань американцы во время состоявшихся там в октябре 2019г Всемирных военных игр?



Глобальное соперничество может только обостриться из-за коронавируса и вызванного им глубокого спада в мировой экономике. Какое тут доверие...

Конечно, в экономике произойдут какие-то долгосрочные изменения. Повысится значение суверенных фондов, выполняющих функции «подушки безопасности», увеличатся расходы на здравоохранение и научно-медицинские исследования, будут созданы дополнительные запасы стратегически важных товаров. Но это вовсе не означает, что мы станем свидетелями тектонических сдвигов. Мы же не будем считать тектоническими сдвигами расширение делового общения онлайн, увеличение количества сотрудников, работающих вне офиса и рост онлайн-продаж. Но и эти тенденции возникли не вчера и не под влиянием пандемии.

Полагаю, что после пандемии перемены в мире не будут радикальными. Нынешний кризис представляет собой не поворотный пункт, а скорее промежуточный этап на пути, по которому мир следует в течение последних десятилетий.

P.S. Жесткие карантинные меры, калечащие экономику, связаны с тем, власти заняты проблемами сегодняшнего, а не завтрашнего дня. Что объяснимо — их политическое выживание зависит от того, насколько удастся сохранить жизни людей. Но необходимость восстановления экономики после падения из-за этих мер совсем не обязательно предполагает парадигмальные изменения...