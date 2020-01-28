Войти
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»
решение
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по «делу Майдана»
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры
официально
Гончарук озвучил цифру потерь из-за плохой инфраструктуры

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

У Apple могут быть серьезные проблемы из-за коронавируса в Китае

166
У Apple могут быть серьезные проблемы из-за коронавируса в Китае

Расположенное в Китае производство продукции Apple находится под угрозой срыва из-за коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов, а также Nikkei Asian Review со ссылкой на источники среди поставщиков компании. Это может быть связано с карантином, из-за которого работникам будет запрещено выходить на работу.

В частности, практически все iPhone создаются на двух фабриках тайваньских сборщиков Foxconn (дочерняя компания Hon Hai) и Pegatron, расположенных примерно в 500 км от Уханя, где началась вспышка, однако такое расстояние «не защищает их от последствий», пишет деловое агентство. В Китае на Apple напрямую работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для гаджетов компании вроде iPad, iPhone и Apple Watch и в последние дни находились дома из-за каникул в связи с китайским Новым годом.

Попросила ли Apple сотрудников не выходить на работу дольше из-за распространения вируса, не известно. Однако, добавляет South China Morning Post, некоторые американские банки и финансовые фирмы, включая Citigroup, потребовали от сотрудников в Гонконге оставаться дома в течение двух недель.

Аналитик Bloomberg Мэтью Кантерман уточнил, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции Хэнань, где расположена одна из фабрик Foxconn, увеличивается. Это может привести к закрытию завода, известного как «Город iPhone», по решению Hon Hai или местных властей, утверждает он. Впрочем, в Foxconn Bloomberg сообщили, что принимают меры для выполнения своих международных обязательств по поставкам. В Apple от комментариев отказались.

Источник агентства также отметил, что Apple заранее готовится к экстремальным сценариям вроде появления вируса и что у нее есть несколько поставщиков компонентов. Однако, как заключает Bloomberg, подавляющее большинство сборочных работ выполняется в Китае и поэтому нехватка рабочих будет напрямую влиять на количество отгрузки продукции.

Читайте также: ЕС собирается ввести санкции против еще нескольких российских чиновников

На фоне новостей о срывах поставок Nikkei Asian Review сообщила, что Apple попросила поставщиков в первом полугодии 2020-го увеличить производство iPhone на 10%, до 80 млн штук за шесть месяцев.

Bloomberg отмечает, что, хотя большой угрозы для новых флагманских моделей iPhone из-за вируса скорее всего нет, ситуация может сказаться на планах компании начать производство новой бюджетной модели в феврале.

Apple, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 28 января 2020
Понедельник, 27 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

Большинство людей идиоты. Что делать?

Глупые люди, подлые люди, люди, которые вас ненавидят, люди, которые не хотят, чтобы вы двигались вперед. Люди, которые даже будут саботировать вас. Люди, которые разочарованы собственной жизнью, которые занимаются своими проблемами, грустные, тревожные, напуганные. Пробуйте обойти их. Каждый день. Это не их вина. Но это не имеет значения. Вы должны обойти их.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О возможном мировом экономическом кризисе

Нынешняя конструкция может работать при нулевых ставках и стабильно низкой инфляции. Как только инфляция вырвется из-под контроля, пойдет всепоглощающий коллапс - инфляция монетарного характера при низком спросе и падающем производстве. По крайней мере, первый звонок прозвучал.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об интеллекте (естественном и искусственном) и «Великом Гэтсби»

Большинство дискуссий о победном марше робототехники и искусственного интеллекта сконцентрировались на опасениях массовых потерь работы. Но реальные последствия могут быть сложнее/страшнее. Из опыта первой промышленной революции мы знаем - новые технологии могут коренным образом изменить людей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016