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Кто и как разворовывает деньги в «Укравтодоре»

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Кто и как разворовывает деньги в «Укравтодоре»

Кадровая «шахматка» Госагентства автомобильных дорог, которое планирует в этом году потратить 100 млрд гривен на «Большую стройку».

Лето 2019-февраль 2020

Сначала были Андрей Богдан и Алексей Гончарук. Они ввели в дорожное строительство соответственно Андрея Вавриша и Юрия Голика. Гоначарук привел из BRDO в Укравтодор Александра Кубракова.

Юрий Голик принес налаженные контакты с лидерами картеля, которые во времена Порошенко уже доминировали на рынке благодаря распилам в Днепропетровской области. Также Голик занимался пиаром «Большой стройки» с позиции советника премьер-министра Гончарука.

Голик и Кубраков при неявной поддержке Офиса президента начали имплементацию дискриминационных пунктов в тендерной документации Укравтодора, по которым три четверти подрядов едва ли не автоматически начал получать картель из Национальной ассоциации дорожников Украины (НАГУ).

Кубраков привел в Укравтодор своими советниками Петрощука и Почтарева, с которыми работал еще в КГГА.

Андрея Почтарева поставили на отбор и контроль глав региональных САД.

Евгений Петрощук кроме совместной работы с Кубраковым оказался бизнес-партнером Вавриша. Его включили в Технический совет Укравтодора, поставили на контроль за дискриминационными пунктами в тендерах региональных служб автодорог и доверили «шахматные» переговоры с участниками рынка, которые хотят получить свой кусок подрядов.

Маржа на тендерах до начала строительного сезона 2020 составляла 10-15%.

Март 2020-июль 2020

Увольнение Гончарука и Богдана в начале года привело к перетасовки в Укравтодоре.

Юрия Голика формально уволили с должностей советников премьер-министра и председателя Укравтодора после настояний министра инфраструктуры Владислава Криклия и представителей Транспортного комитета Верховной Рады, который возглавляет Юрий Кисель (криворожский товарищ первого помощника президента Сергея Шефира).

После личной команды Владимира Зеленского было решено назначить заместителей председателя Укравтодора.

Замглавы Офиса президента Сергею Трофимову (контролирует ГАСИ) не удалось продвинуть на эту должность своего протеже — запорожского губернатора Виталия Туринка.

Первым замглавы Укравтодора стал Евгений Кузькин. Это бывший работник Минфина, фигурировавший в деле НАБУ по строительству за государственный счет дороги в конный клуб миллиардера Геннадия Буткевича. Деньги были выделены в 2017 году без надлежащих обоснований по просьбе ряда народных депутатов, в том числе Антона Геращенко, нынешнего замминистра МВД.

Кадровым заместителем Кубракова стал его советник Почтарев. Петрощук продолжил заниматься правилами игры на тендерах Укравтодора с той же позиции советника.

Личными протеже Кубракова можно считать глав Луганской САД Павла Цубера, Полтавской САД Ивана Краповницкого и Киевской САД Руслана Ничика — они пришли в Укравтодор из фирмы «Город для людей», совладельцем которой был Кубраков.

Вместо Голика главным пиарщиком «Большой стройки» стал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сын директора днепропетровского торгового центра «Пассаж», связанного с Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым. С Корбаном Голик имел налаженные отношения еще со времен работы в Днепропетровской ОГА. В координационный совет «Большой стройки» вошел еще ряд чиновников включительно с советником председателя Офиса президента Михаилом Подоляком, однако не было введено ни одного представителя правоохранительных органов.

Маржа на крупнейших тендерах, заточенных исключительно под картель, начала достигать 40%. Давление со стороны общественности и СМИ заставило картель уменьшить цены на 10-15%. Но на фоне мирового падения цен на нефть (основное сырье для асфальта), это все равно означает рост общего уровня маржи по сравнению с прошлогодними показателями.

На тендерах Укравтодора, где к аукционам удается прорваться не членам картеля, падение по цене составляет 30%.

Нынешняя крыша Кубракова

Лично Владимир Зеленский сразу после избрания президентом Украины задекларировал курс на уменьшение конкуренции на рынке ремонта дорог, что привело к увеличению доходов картеля.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль взял себе советником президента НАДУ Тараса Сиротинского, завязанного на сотрудничестве с лидером картеля «Автомагистраль-Юг». Однако существенного влияния на подряды Укравтодора Шмыгаль не получил.

С марта основным каналом коммуникаций Кубракова с Зеленским служит председатель бюджетного комитета ВР Юрий Аристов («Слуга народа»), давний бизнес-партнер президента по импорту морепродуктов и ресторанам. Он пролоббировал сохранение бюджета на ремонт дорог от перечислений в COVID-фонд в начале эпидемии, а затем парламентарии вообще забрали из этого фонда 35 млрд грн на дороги (правительство Шмыгаля в июле распорядилось все эти деньги передать именно Укравтодору, а не на местные дороги).

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Личную поддержку Кубракову из членов картеля предоставляет Максим Шкиль. Его компания СУНП «Автострада» зашла на рынок во времена Порошенко, когда министром инфраструктуры был его товарищ Владимир Омелян. При Зеленском «Автострада» еще более улучшила позиции, сам Шкиль стал вице-президентом НАДУ и наладил личные связи с главой АМКУ Юрием Терентьевым. В конце 2019 он помог Терентьеву отбиться от отчета в Верховной Раде, следствием которого должна была стать отставка главы АМКУ. Однако после контактов с Аристовым и рядом других нардепов отчет просто отменили.

Сейчас Шкиля считают причастным к изменению практики Тендерной коллегии АМКУ. Этой весной коллегия под руководством Терентьева перестала считать дискриминационными «заточки» Укравтодора.

Источник

Укравтодор, Александр Кубраков, Большая стройка
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