Скандал в МИД Азербайджана: взятка в миллион долларов за пост посла в Украине

Во всех сферах общественно-политической, экономической и культурной жизни Азербайджана сейчас проходит масштабное обновление. Азербайджанская общественность поддерживает реформы президента Ильхама Алиева, которые во время пандемии имеют для страны особое значение.

Кардинальные реформы коснулись и сферы борьбы коррупцией, в последнее время охватившей многие жизненно важные государственные институции. Борьба с этим злом ведется системно, последовательно и власть настроена здесь весьма решительно. Сейчас Ильхам Алиев еще усилил политику борьбы с коррупцией и взяточничеством. Президент от каждого чиновника требует законной и прозрачной деятельности.

Во всех бывших советских республиках коррупционная система укоренилась десятилетиями, если не столетиями. И эта очень серьезная проблема для новых независимых государств. Многолетний опыт показывает, что полностью и в желаемые сроки искоренить коррупционную сеть в постсоветских странах трудно. Приходится учитывать местный менталитет и местные особенности. В этом смысле президент Азербайджана проводит смелую и весьма рискованную политику. В последние месяцы в Азербайджане одна за другой раскрываются большие коррупционные схемы в структурах исполнительной власти. Не осталось вне этого процесса и Министерство иностранных дел Азербайджана.

На фоне всех антикоррупционных усилий именно ситуация в МИД в последнее время стала предметом внимания СМИ. Речь идет о скандале вокруг назначения Эльмиры Ахундовой послом Азербайджана в Украине. Речь идет о миллионе долларов взятки, о которых якобы открыто говорил своим друзьям сын Ахундовой. В частности, в своем Фейсбук он хвастался, что вопрос с назначением его мамы уже решен и через некоторое время они с переселяться в Украину, и жизнь станет повеселее. А для этого дела они «уже потратили 1 миллион долларов»!

СМИ не исключают, что это может быть неправдой. В то же время данный вопрос является для местных элит крайне важным, поскольку речь идет о должности посла в дружественной Украине и о перспективах развития и углубления сотрудничества между странами.

Гейдар Алиев придавал особое значение взаимоотношениям с Украиной. Президент Ильхам Алиев успешно развивает эту линию. Этому процессу в рамках своих полномочий должны способствовать послы с чистым имиджем. Именно поэтому в азербайджанских СМИ так много говорят о назначении Эльмиры Ахундовой послом в Украине.

Ведущие политические эксперты, а также общественно-политические лидеры упоминают также о том, что Ахундова имеет тесные связи с российскими политическими кругами и, возможно, служит интересам Кремля. Такого рода обвинения со стороны общественности, а также некоторых депутатов парламента могут иметь серьезные последствия для госпожи Ахундовой. Тем более что в СМИ достаточно скандальной информации, касающиеся коррупционной деятельности Ахундовой в период ее депутатской каденции.

Один из этих скандалов связан с двумя квартирами Эльмиры Ахундовой в центре Баку. За них, как пишут в СМИ, Ахундова заплатила миллионы в азербайджанской валюте. И совершенно непонятно, откуда у нее такие суммы.

Второй скандал касается вопроса, а можно ли вообще верить словам Ахундовой? И этот вопрос важен, поскольку произнесенное или данное послом слово — это позиция его страны. СМИ Азербайджана некоторое время назад распространили информацию о том, что сын Ахундовой имеет отношение к гибели популярной азербайджанской модели на его яхте. Сначала Ахундова опровергла информацию о том, что ее сын находился на яхте, когда случилось несчастье. Но чуть позже под давлением прессы она все-таки вынуждена была признать, что ее сын был на борту, но поскольку он, якобы, не умеет плавать, то не смог спасти утопающую девушку. В то же время, до трагического события, она утверждала, что ее сын очень хорошо плавает. Где правда — неизвестно. Однако ясно, Эльмира Ахундова не всегда говорит правду и поэтому очень трудно поверить в ее искренность.

Общественность, политические эксперты и некоторые члены парламента страны сейчас снова обращают внимание на эти вопросы. Они открыто говорят о взятке, как о свершившимся факте, и требуют, чтобы его расследовали правоохранительные органы. По их мнению, слишком много фактов свидетельствуют о том, что Ахундова имеет прямое отношение к коррупционной системе Азербайджана.

Местная общественность приветствует то, что в стране полным ходом идет процесс очищения власти от коррумпированных лиц. И что даже высокопоставленные чиновники вынуждены отвечать за содеянное перед законом. Во многих странах процесс очищения сопровождается сложными вопросами и скандалами. Но главное, говорят в Азербайджане, то, чтобы в итоге восторжествовала справедливость, которая всегда будет способствовать доброму имиджу Азербайджана, исторически являющемуся верным другом и стратегическим партнером Украины.