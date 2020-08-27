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Правила успешной компании: опыт Facebook

Ноа Каган
Ноа Каган
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Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.

1. Фокусируйтесь на одной большой цели

В Facebook: Мы принимали каждое решение, исходя из того, помогает ли это росту пользователей. Если да, то мы запускали функцию, а если нет — нет.

Личная история: Однажды я пришел к Марку с идеей для монетизации Facebook, и он просто написал на доске «РОСТ». Вначале его не интересовала монетизация, его интересовал только рост пользователей.

2. Смотрите широко

Почему? Широкий взгляд — это то, что мотивирует людей вставать по утрам и выкладываться в офисе. Это дает сотрудникам чувство цели помимо денег.

В Facebook: В 2005 году Марк говорил, что хочет объединить весь мир.

Личная история: Когда я работал в Facebook, я думал/говорил/мечтал только о Facebook. Эта соцсеть была моей девушкой. Я относился к ней не как к работе, поэтому тратил на компанию все свое время.

3. Нанимайте только высококлассных специалистов

Почему?

  • Они могут быть дороже, но принесут вам гораздо больше денег.
  • Они сделают вашу жизнь намного проще, потому что решат ваши проблемы.
  • Маховик найма: одни высококлассные специалисты привлекают других высококлассных специалистов. Специалисты среднего уровня привлекают больше специалистов среднего уровня.

В Facebook: мои коллеги были самыми умными людьми, с которыми я когда-либо работал (все они были из Лиги Плюща — Стэнфорд и Гарвард). Я никогда не чувствовал себя самым умным человеком в зале.

В AppSumo: я хочу работать только с ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ людьми. Если кто-то меня не впечатляет, я с ним не работаю.

4. Двигайтесь быстро

В Facebook: Мы выпускали несколько обновлений сайта каждый день. Для сравнения, компаниям вроде Microsoft потребовались бы месяцы, чтобы прописать детали продукта, обсудить их на множестве встреч и, наконец, реализовать.

В AppSumo: Быстро двигаться — это один из наших «сумоизмов».

5. Хорошо относитесь к сотрудникам

Почему?

  1. Марк понимал, что рабочая среда, в которой вы хотите работать, понравится потенциальным работникам и заставит нынешних гордиться тем, что они тут работают (и задерживаются допоздна).
  2. Все привилегии сводят к минимуму отвлекающие факторы, поэтому сотрудники могут сосредоточиться на работе.

В Facebook: список привилегий ДАЖЕ в первые дни был бесконечным!

  1. Модный офис в одном из самых дорогих районов Кремниевой долины.
  2. Сверхконкурентоспособные зарплаты
  3. Офисные стулья по $1000 для каждого
  4. PowerBook и BlackBerry каждому
  5. Вкусный завтрак, обед и ужин
  6. Холодильник с любыми напитками, которые вы только можете себе представить
  7. Оплачиваемые поездки в Лас-Вегас
  8. Неформальные встречи за счет компании каждую пятницу
  9. Бесплатная прачечная/химчистка
  10. Субсидированное жилье. $600 в месяц, если вы живете в пределах 1 мили от офиса
  11. Летний/зимний домик, которым может воспользоваться каждый

6. Утолите свое страстное желание

Почему?

  • Когда вы создаете что-то для себя, все гораздо яснее, не нужно проводить столько исследований рынка.
  • Нет ничего более увлекательного, чем работать над тем, чем вы сами пользуетесь.

В Facebook: Все, кто там работал, были влюблены в продукт, который мы создавали. Это все, о чем мы могли говорить/думать/мечтать.

В AppSumo: Я создал AppSumo, потому что мне нравились технические продукты и предложения...

7. Не слушайте клиентов по поводу характеристик продукта

Это спорный пункт... Но пользователи/клиенты часто не знают, чего они хотят.

Почему? Клиенты обычно не тратят столько времени на размышления о продукте, как вы.

В Facebook:

  • Мы получали 10 000 отзывов каждый день. Большинство из них были просьбами о функциях, которые уже внедрены на других сайтах, или это были просто плохие идеи.
  • Марк создавал продукт, который хотел использовать сам. Многие предложения по функционалу исходили напрямую от него или снизу от инженеров.

Личная история: пользователи возненавидели новостную ленту, когда она только появилась. Им казалось, что она вторгается в их частную жизнь. Через пару недель они ее полюбили.

8. Поддерживайте высокие стандарты + обращайте внимание на детали

Почему? Мелочи показывают ваше отношение ко всему остальному. Если вы ошибаетесь в мелочах, люди не будут доверять вам в большем.

В Facebook:

  • Марк не принимал ничего несовершенного. Если он считал что-то ерундой, то непременно говорил об этом, и вам приходилось делать все заново.
  • Марк был одержим заглавной буквой F в Facebook
  • Внимание к деталям и грамматике, а также простота использования были самыми важными вещами на сайте.

Личная история: Марк подарил мне на Хануку книгу Странка и Уайта «Элементы стиля» (руководство по написанию грамотных и качественных текстов).

9. Сделайте так, чтобы сотрудники относились к продукту как к своему собственному

Почему?

  1. Если они будут чувствовать, что это их продукт, то и вести себя будут соответственно.
  2. Вам не придется контролировать все, что они делают (меньше работы для вас).
  3. Они сами решат проблемы и найдут способы повысить ценность вашего бизнеса.

В Facebook: инженеры и менеджеры по продуктам могли придумывать и создавать функции без чьего-либо одобрения.

10. Быстро нанимайте и быстро увольняйте

В Facebook: Марк немедленно увольнял людей, которые сдерживали Facebook, и быстро продвигал тех, кто помогал компании достигать целей.

Личная история: Меня уволили из Facebook...

11. Никогда не произносите слово «пользователь»

Почему? Понимание, что ваши продукты используют живые люди, позволяет вам лучше обслуживать их. Вы можете лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются, а не просто смотреть на цифры.

В Facebook: Марк орал на вас, если вы использовали слово «пользователь».

В OkDork: вы, ребята, смотрящие и читающие, не просто зрители или читатели, вы люди с надеждами, мечтами и стремлениями! Люблю вас, ребята!

12. Занимайтесь этим из любви к процессу, а не ради денег

В Facebook:

  1. Facebook на раннем этапе получил предложение от Yahoo на $1 млрд, но Марк ни на секунду не задумался о продаже.
  2. Марк и Дастин «сорвали куш» и стали миллионерами, но продолжали ездить на тех же машинах, и деньги ничуть их не изменили.
  3. Марк ездил на Infiniti FX45, а Дастин — на Toyota 4Runner.

Персональная история: квартира Марка была воплощением минимализма. Маленькая кровать, немного одежды и чайник. И все. Немножко посуды и еды, ни телевизора, ни интернета.

Моя личная жизнь: я миллионер, но все еще езжу на Miata, живу в маленьком домике, покупаю продукты в Taco...

13. Мыслите стратегически

Почему?

  • Когда вы находитесь в конкурентной среде, такой как социальные сети в то время, одно неправильное решение может привести к краху. Обычно есть только один крупный игрок, так что нельзя допускать больших ошибок.
  • Facebook стал социальной сетью № 1, потому что Марк продолжал принимать правильные решения. Если он и делал какие-либо ошибки, то исправлял их очень быстро.

В Facebook:

  • Несмотря на то, что мы двигались быстро, каждое решение, которое мы принимали, было стратегическим и тщательно продуманным.
  • Марк проводил много времени в одиночестве, обдумывая свои решения.
  • Марк обладал невероятной способностью мыслить будущим, он опережал конкурентов на 5 лет.
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Ноа Каган
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