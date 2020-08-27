Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
В Facebook: Мы принимали каждое решение, исходя из того, помогает ли это росту пользователей. Если да, то мы запускали функцию, а если нет — нет.
Личная история: Однажды я пришел к Марку с идеей для монетизации Facebook, и он просто написал на доске «РОСТ». Вначале его не интересовала монетизация, его интересовал только рост пользователей.
Почему? Широкий взгляд — это то, что мотивирует людей вставать по утрам и выкладываться в офисе. Это дает сотрудникам чувство цели помимо денег.
В Facebook: В 2005 году Марк говорил, что хочет объединить весь мир.
Личная история: Когда я работал в Facebook, я думал/говорил/мечтал только о Facebook. Эта соцсеть была моей девушкой. Я относился к ней не как к работе, поэтому тратил на компанию все свое время.
Почему?
В Facebook: мои коллеги были самыми умными людьми, с которыми я когда-либо работал (все они были из Лиги Плюща — Стэнфорд и Гарвард). Я никогда не чувствовал себя самым умным человеком в зале.
В AppSumo: я хочу работать только с ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ людьми. Если кто-то меня не впечатляет, я с ним не работаю.
В Facebook: Мы выпускали несколько обновлений сайта каждый день. Для сравнения, компаниям вроде Microsoft потребовались бы месяцы, чтобы прописать детали продукта, обсудить их на множестве встреч и, наконец, реализовать.
В AppSumo: Быстро двигаться — это один из наших «сумоизмов».
Почему?
В Facebook: список привилегий ДАЖЕ в первые дни был бесконечным!
Почему?
В Facebook: Все, кто там работал, были влюблены в продукт, который мы создавали. Это все, о чем мы могли говорить/думать/мечтать.
В AppSumo: Я создал AppSumo, потому что мне нравились технические продукты и предложения...
Это спорный пункт... Но пользователи/клиенты часто не знают, чего они хотят.
Почему? Клиенты обычно не тратят столько времени на размышления о продукте, как вы.
В Facebook:
Личная история: пользователи возненавидели новостную ленту, когда она только появилась. Им казалось, что она вторгается в их частную жизнь. Через пару недель они ее полюбили.
Почему? Мелочи показывают ваше отношение ко всему остальному. Если вы ошибаетесь в мелочах, люди не будут доверять вам в большем.
В Facebook:
Личная история: Марк подарил мне на Хануку книгу Странка и Уайта «Элементы стиля» (руководство по написанию грамотных и качественных текстов).
Почему?
В Facebook: инженеры и менеджеры по продуктам могли придумывать и создавать функции без чьего-либо одобрения.
В Facebook: Марк немедленно увольнял людей, которые сдерживали Facebook, и быстро продвигал тех, кто помогал компании достигать целей.
Личная история: Меня уволили из Facebook...
Почему? Понимание, что ваши продукты используют живые люди, позволяет вам лучше обслуживать их. Вы можете лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются, а не просто смотреть на цифры.
В Facebook: Марк орал на вас, если вы использовали слово «пользователь».
В OkDork: вы, ребята, смотрящие и читающие, не просто зрители или читатели, вы люди с надеждами, мечтами и стремлениями! Люблю вас, ребята!
В Facebook:
Персональная история: квартира Марка была воплощением минимализма. Маленькая кровать, немного одежды и чайник. И все. Немножко посуды и еды, ни телевизора, ни интернета.
Моя личная жизнь: я миллионер, но все еще езжу на Miata, живу в маленьком домике, покупаю продукты в Taco...
Почему?
В Facebook: