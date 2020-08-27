Правила успешной компании: опыт Facebook

1. Фокусируйтесь на одной большой цели

В Facebook: Мы принимали каждое решение, исходя из того, помогает ли это росту пользователей. Если да, то мы запускали функцию, а если нет — нет.

Личная история: Однажды я пришел к Марку с идеей для монетизации Facebook, и он просто написал на доске «РОСТ». Вначале его не интересовала монетизация, его интересовал только рост пользователей.

2. Смотрите широко

Почему? Широкий взгляд — это то, что мотивирует людей вставать по утрам и выкладываться в офисе. Это дает сотрудникам чувство цели помимо денег.

В Facebook: В 2005 году Марк говорил, что хочет объединить весь мир.

Личная история: Когда я работал в Facebook, я думал/говорил/мечтал только о Facebook. Эта соцсеть была моей девушкой. Я относился к ней не как к работе, поэтому тратил на компанию все свое время.

3. Нанимайте только высококлассных специалистов

Почему?

Они могут быть дороже, но принесут вам гораздо больше денег.

Они сделают вашу жизнь намного проще, потому что решат ваши проблемы.

Маховик найма: одни высококлассные специалисты привлекают других высококлассных специалистов. Специалисты среднего уровня привлекают больше специалистов среднего уровня.

В Facebook: мои коллеги были самыми умными людьми, с которыми я когда-либо работал (все они были из Лиги Плюща — Стэнфорд и Гарвард). Я никогда не чувствовал себя самым умным человеком в зале.

В AppSumo: я хочу работать только с ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ людьми. Если кто-то меня не впечатляет, я с ним не работаю.

4. Двигайтесь быстро

В Facebook: Мы выпускали несколько обновлений сайта каждый день. Для сравнения, компаниям вроде Microsoft потребовались бы месяцы, чтобы прописать детали продукта, обсудить их на множестве встреч и, наконец, реализовать.

В AppSumo: Быстро двигаться — это один из наших «сумоизмов».

5. Хорошо относитесь к сотрудникам

Почему?

Марк понимал, что рабочая среда, в которой вы хотите работать, понравится потенциальным работникам и заставит нынешних гордиться тем, что они тут работают (и задерживаются допоздна). Все привилегии сводят к минимуму отвлекающие факторы, поэтому сотрудники могут сосредоточиться на работе.

В Facebook: список привилегий ДАЖЕ в первые дни был бесконечным!

Модный офис в одном из самых дорогих районов Кремниевой долины. Сверхконкурентоспособные зарплаты Офисные стулья по $1000 для каждого PowerBook и BlackBerry каждому Вкусный завтрак, обед и ужин Холодильник с любыми напитками, которые вы только можете себе представить Оплачиваемые поездки в Лас-Вегас Неформальные встречи за счет компании каждую пятницу Бесплатная прачечная/химчистка Субсидированное жилье. $600 в месяц, если вы живете в пределах 1 мили от офиса Летний/зимний домик, которым может воспользоваться каждый

6. Утолите свое страстное желание

Почему?

Когда вы создаете что-то для себя, все гораздо яснее, не нужно проводить столько исследований рынка.

Нет ничего более увлекательного, чем работать над тем, чем вы сами пользуетесь.

В Facebook: Все, кто там работал, были влюблены в продукт, который мы создавали. Это все, о чем мы могли говорить/думать/мечтать.

В AppSumo: Я создал AppSumo, потому что мне нравились технические продукты и предложения...

7. Не слушайте клиентов по поводу характеристик продукта

Это спорный пункт... Но пользователи/клиенты часто не знают, чего они хотят.

Почему? Клиенты обычно не тратят столько времени на размышления о продукте, как вы.

В Facebook:

Мы получали 10 000 отзывов каждый день. Большинство из них были просьбами о функциях, которые уже внедрены на других сайтах, или это были просто плохие идеи.

Марк создавал продукт, который хотел использовать сам. Многие предложения по функционалу исходили напрямую от него или снизу от инженеров.

Личная история: пользователи возненавидели новостную ленту, когда она только появилась. Им казалось, что она вторгается в их частную жизнь. Через пару недель они ее полюбили.

8. Поддерживайте высокие стандарты + обращайте внимание на детали

Почему? Мелочи показывают ваше отношение ко всему остальному. Если вы ошибаетесь в мелочах, люди не будут доверять вам в большем.

В Facebook:

Марк не принимал ничего несовершенного. Если он считал что-то ерундой, то непременно говорил об этом, и вам приходилось делать все заново.

Марк был одержим заглавной буквой F в Facebook

Внимание к деталям и грамматике, а также простота использования были самыми важными вещами на сайте.

Личная история: Марк подарил мне на Хануку книгу Странка и Уайта «Элементы стиля» (руководство по написанию грамотных и качественных текстов).

9. Сделайте так, чтобы сотрудники относились к продукту как к своему собственному

Почему?

Если они будут чувствовать, что это их продукт, то и вести себя будут соответственно. Вам не придется контролировать все, что они делают (меньше работы для вас). Они сами решат проблемы и найдут способы повысить ценность вашего бизнеса.

В Facebook: инженеры и менеджеры по продуктам могли придумывать и создавать функции без чьего-либо одобрения.

10. Быстро нанимайте и быстро увольняйте

В Facebook: Марк немедленно увольнял людей, которые сдерживали Facebook, и быстро продвигал тех, кто помогал компании достигать целей.

Личная история: Меня уволили из Facebook...

11. Никогда не произносите слово «пользователь»

Почему? Понимание, что ваши продукты используют живые люди, позволяет вам лучше обслуживать их. Вы можете лучше понять проблемы, с которыми они сталкиваются, а не просто смотреть на цифры.

В Facebook: Марк орал на вас, если вы использовали слово «пользователь».

В OkDork: вы, ребята, смотрящие и читающие, не просто зрители или читатели, вы люди с надеждами, мечтами и стремлениями! Люблю вас, ребята!

12. Занимайтесь этим из любви к процессу, а не ради денег

В Facebook:

Facebook на раннем этапе получил предложение от Yahoo на $1 млрд, но Марк ни на секунду не задумался о продаже. Марк и Дастин «сорвали куш» и стали миллионерами, но продолжали ездить на тех же машинах, и деньги ничуть их не изменили. Марк ездил на Infiniti FX45, а Дастин — на Toyota 4Runner.

Персональная история: квартира Марка была воплощением минимализма. Маленькая кровать, немного одежды и чайник. И все. Немножко посуды и еды, ни телевизора, ни интернета.

Моя личная жизнь: я миллионер, но все еще езжу на Miata, живу в маленьком домике, покупаю продукты в Taco...

13. Мыслите стратегически

Почему?

Когда вы находитесь в конкурентной среде, такой как социальные сети в то время, одно неправильное решение может привести к краху. Обычно есть только один крупный игрок, так что нельзя допускать больших ошибок.

Facebook стал социальной сетью № 1, потому что Марк продолжал принимать правильные решения. Если он и делал какие-либо ошибки, то исправлял их очень быстро.

В Facebook: