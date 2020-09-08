Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль — 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике. Потребительская инфляция в июле второй месяц подряд оставалась на уровне 2,4% в годовом измерении, то есть почти вдвое ниже инфляционной цели Национального банка, и ниже нижней границы диапазона допустимых отклонений от целевого значения — с января 2020 года. Индекс цен производителей промышленной продукции в июле снизился на −7,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тем самым усиливая влияние негативных процессов в промышленном производстве. Как результат — капитальные инвестиции предприятий в 1 полугодии 2020 были на 30% ниже, чем за соответствующий период прошлого года.

В то же время, несмотря на продолжение кризисных явлений, выполнение доходной части Государственного бюджета осуществляется с перевыполнением плановых показателей. В частности, в августе сверхплановые налоговые поступления составили более 14 млрд. грн. (+ 33,2% к плану). В целом, в январе-августе фактические поступления налогов и сборов превысили плановые на 5,1%, что позволило сократить отставание выполнения Государственного бюджета от годового плана до 2,8% (или меньше 20 млрд. грн.). Это позволяет рассчитывать на то, что по итогам года Государственный бюджет будет выполнен в полном объеме.

Активная долговая политика Министерства финансов позволила аккумулировать на счетах правительства достаточно средств в иностранной валюте для погашения второй серии облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов США, в том числе погашение еврооблигаций на сумму почти 1.7 млрд. долларов США и 0.4 млрд. долларов США процентных выплат по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах. До конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 млрд. долларов США.

Для снижения стоимости государственных заимствований в иностранной валюте необходимо повысить международные кредитные рейтинги Украины, которые сейчас по результатам просмотров (март-сентябрь 2020 года) ведущих рейтинговых агентств находятся в категории спекулятивных ценных бумаг с рейтингом B со стабильным прогнозом, до инвестиционного уровня. В свою очередь, для удешевления государственных заимствований в национальной валюте нужна активная политика Национального банка по управлению доходностью на рынке гривневых ОВГЗ.

Банковское кредитование постепенно восстанавливается. В июле рост корпоративных кредитов банков составил 2.3%, домашним хозяйствам — 1,4%. С начала года рост кредитов составил 4,6% и 2,1% соответственно. Закреплению этого тренда способствовать высокие показатели достаточности капитала банков (на 01.08.2020 H2 составил 21,5% при нормативном значение не менее 10%) и планируемых изменениях в банковском регулировании, направленные на повышение гибкости банков по оценке рисков по кредитным операциям.

Увеличение доступности финансирования инвестиций и оборотных средств предприятий будет способствовать расширению емкости внутреннего рынка и его привлекательности для иностранных инвесторов. Это, в свою очередь, позволит сломать негативный тренд к оттоку прямых иностранных инвестиций из Украины, продолжающийся с января 2020 года и по итогам 7 месяцев текущего года уже приведший к изъятию ПИИ в объеме почти 3,2 млрд. долларов США.

В ближайшие дни Советом Национального банка в соответствии со статьей 100 Конституции Украины и статей 8, 9 и 24 Закона Украины «О Национальном банке Украины» будут утверждены Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 и среднесрочную перспективу.

Мировой экономический кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, стала одним из вызовов как для экономики Украины в целом, так и для разработчиков главного стратегического документа Национального банка в частности. Распространение кризисных явлений требует от нас повышения гибкости монетарной политики для минимизации негативных последствий кризиса для экономики страны и благосостояния граждан и обеспечения сбалансированного воздействия монетарной политики на показатели ценовой стабильности и экономического роста.