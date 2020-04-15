Эксперименты и последствия: о смеси реформ, болтовни и коронавируса

Ведущие экономические институты начинают корректировать прогнозы динамики мировой экономики. Так, банк JP Morgan резко снизил свой прогноз по росту экономики США, предусмотрев падение ВВП Штатов на 3,7% во втором квартале (к первому кварталу). Если этот прогноз сбудется, то квартальное падение будет даже большим, чем в четвертом квартале 2008 года, на пике тогдашнего мирового экономического кризиса. Рейтинговое агентство S & P предсказало глобальную рецессию в 2020 году.

Подробный прогноз дал и Институт международных финансов (IIF). Он снизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Очевидно, что ситуация в мировой экономике усложняется, поэтому и происходит активный пересмотр прогнозов — всего две недели назад тот же IIF снизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,6 до 1,6%, но с тех пор шок, связанный с коронавирусом , «трансформировался в полноценную внезапную остановку глобальных рынков капитала» (так сказано в отчете Института).

По данным IIF, США, Еврозона и Япония уже находятся в экономическом спаде, который продлится в лучшем случае до середины года. Чтобы понять масштабы, замечу, что согласно данным МВФ за 2019, на США приходится 15,1% общемирового ВВП, на Еврозону — около 11%, на Японию — около 4%. То есть, падение экономики охватит страны, которые дают 30% мирового ВВП. Впрочем, сюда можно добавлять Китай, промпроизводство которого за январь-февраль текущего года упало на 13,5%, что обязательно скажется на ВВП КНР.

Резкое ухудшение ожидается во втором квартале 2020 года, но и прогнозы по итогам первого квартала отнюдь не блещут оптимизмом. Ожидается, что ВВП США в первом квартале снизится на 0,2% (к четвертому кварталу 2019). А по итогам второго квартала экономика США может оказаться в рецессии (с общепринятой точки зрения, рецессия — это падение ВВП в течение двух кварталов подряд).

Что касается 2020 года, то IIF прогнозирует, что экономика еврозоны сократится на 2,8%, экономика Японии — на 1,5%. Вытянет ли вытянет мировую экономику Китай — согласно прогнозу, он вырастет лишь на 3,5% (и это после роста на 6,1% в 2019 году, который уже назывался медленным ростом китайской экономики с 1990 года).

И еще один важный нюанс — в IIF отмечают, что ключевым предположением их прогноза является ожидаемое восстановление экономик во второй половине 2020 года. Проще говоря, восстановление мировой экономики во втором полугодии можно ожидать только при условии, что пандемия коронавируса пойдет на спад к лету. Но, если пандемия затянется, чего не стоит исключать, могут реализоваться куда более пессимистичные прогнозы.

Министры финансов ЕС согласовали план поддержки экономики на €540 млрд. Особенно беспокоит ситуация в США. Американские фондовые индексы уже потеряли весь рост, которое был за время президентства Трампа. Самое тревожное то, что рынки слабо реагируют и на два экстренных снижения ставки ФРС, и на объявленные и, уже начались финансовые инъекции (за последние три недели было «влито» 510 млрд. долларов, а объявленные меры исчисляются 1,5 трлн. долларов), и на меры финансовой поддержки экономики. Пришли первые плохие данные с рынка труда США — количество обращений за пособием по безработице увеличилось с 215 тыс. до 280 тыс. Увольнения начались. Уже к маю уровень безработицы в США может достичь 7-8%.

Здесь самое время проанализировать — в каком состоянии входит в мировой кризис экономика Украины. Или, в связи с недавней сменой Кабмина, скажу так — какое наследство оставило предыдущее правительство новому? Очень сложное наследиство. Это если говорить мягко.

В четвертом квартале 2019 года в Украине резко замедлился рост ВВП. Если во втором квартале ВВП вырос на 4,6%, в третьем квартале на 4,1%, то в четвертом квартале лишь на 1,5%. По итогам 2019 украинская экономика выросла на 3,2%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в 2018. Более того, по оценке Минэкономики в январе ВВП снизился на 0,5%. За 2019 промпроизводство в Украине упало на 1,8%. Особенно быстрыми темпами оно падало в конце прошлого года — на 7,5% в ноябре, на 7,7% в декабре. В 2020 году падение промпроизводства продолжилось — в январе оно упало на 5,1%.

Дефицит торгового баланса в 2019 году составил 12,2 млрд. долл., что на 7% больше, чем в 2018 году. Безработица в ноябре 2019 возросла (по сравнению с октябрем) на 11,5%, в декабре 2019 года (по сравнению с ноябрем) — на 17%.

Производство стали в Украине в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 1,3%, производство чугуна на 2,5%. В этом году падение в черной металлургии, базовой отрасли экономики Украины, продолжилось. Так, производство стали в январе снизилось на 5,1%, производство чугуна снизилось на 2,7% (по сравнению с январем 2019 года). В феврале по данным ассоциации «Укрметаллургпром» выплавка стали снизилась на 8,3%, чугуна — на 7,5% (по сравнению с январем). Производство электроэнергии в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 4,9%.

В этом году в наличии недовыполнение госбюджета. Так, в январе доходы госбюджета были меньше плана на 24,5%, это самый плохой показатель выполнения плана по доходам госбюджета в январе за всю историю независимой Украины. И то, что по данным бывшего министра финансов в феврале доходы госбюджета выполнены на 93,3% (гораздо лучше, чем в январе) — не повод для оптимизма.

Согласно обновленному макроэкономическому прогноза МВФ (WEO April 2020) Украина снова среди лидеров падения реального ВВП и роста инфляции (в числе стран группы Emerging and Developing Europe). Так, МВФ ожидает, что реальный ВВП Украины составит −7,7% в 2020 и + 3,6% в 2021 (кумулятивно −4,4%), а инфляция: + 7,7% в 2020 и +5, 9% в 2021 (кумулятивно + 14%). По совокупности значений ВВП и инфляции Украина имеет наихудший показатель региона. Куда же подевалась «макроэкономическая стабильность», которой так кичились предыдущие правительства и правления Национального банка? Надеюсь, что нынешнее правительство будет более объективно подходить к оценке состояния экономики и не увлекаться трендами «деиндустриализации», как это делали некоторые бывшие чиновники Минэкономики.

В целом, экономические проблемы, с которыми в настоящее время столкнулась Украина, являются следствием просчетов предыдущего правительства, чрезмерного романтизма, самолюбования и всезнайства без опыта государственного управления, ликвидации институционности и последовательности действий. Как-то странно слышать от представителей бывшего правительства рецепты как спасать Украину и экономику в настоящее время. И очень хорошо, что президент Владимир Зеленский вовремя заметил это и исправил ошибки, а Верховная Рада сменила правительство романтиков и селфингистив. Новому правительству достался полный правительственный коллапс — некая смесь реформ, болтовни и коронавируса. Почему?

Потому что премьер-министром был человек, который не имел ничего общего с реальной экономикой. Собственно, в этом он и сам признавался.

Потому что министр экономики считал, что коронавирус не просто минимально повлияет на украинскую экономику, но и позволит повысить экспорт, да еще и стоимость экспортируемого из Украины сырья возрастет. Потому что министр был и является сторонником либертарианской экономики, абсолютно игнорируя тот факт, что она работает в странах эндогенного капитализма (и то, не всегда), а Украина к таковым не относится. Потому что один из заместителей министра экономики в Фейсбук вел рубрику «График дня», в которой рассказывал, что падение промпроизводства и деиндустриализация экономики — это не так уж и страшно.

Потому что тогдашним министром финансов проводилась рискованная политика по массированному привлечению нерезидентов в ОВГЗ, не допуская того, что в мировой экономике случаются кризисы. Да, это делалось, исходя из лучших побуждений, но сейчас тревожно от мысли о возможных последствиях такой политики в нынешних условиях. Возможно, свой KPI и был выполнен, но «побочным следствием» массового прихода нерезидентов в ОВГЗ стало стремительное укрепление гривны, которое внесло свой вклад в ухудшение показателей экспортноориентированных отраслей экономики.

Минэкономики пообещало бизнесу помощь, «исходя из лучших практик США и ЕС». При том, что действия Правления Нацбанка по изменению учетной ставки уже несколько лет притормаживают экономический рост. Потому что в «австрийской» экономической школе, к поклонникам которой относятся отечественные сторонники приоритета сдерживания инфляции над любыми другими целями, также говорится и о критической роли предпринимателей в этом процессе. Чтобы услышать ценовые сигналы в экономике предприниматели должны существовать в большом количестве. Но, если их нет в нужном количестве, а именно такая ситуация в Украине, то кому тогда нужно отсутствие инфляции? Или такое резкое ее торможение как в течение 2019?

Потому что, когда происходило резкое укрепление гривны, наносившее ущерб экспортерам, правление Нацбанка разводило руками и говорило — а почему мы должны вмешиваться. А когда Совет НБУ старалась направить правление на «путь истинный» — голоса, похожие на голоса представителей правления на «посиделках у премьера» старались говорить о каком-то аргентинском направлении и вообще цеплять ярлыки «агентов отдельных олигархов». Потому, что в период укрепления гривны правления НБУ не считало нужным корректировать план покупки валюты в международные резервы, которые теперь, в начале кризиса, уже не кажутся большими. Это увеличение произошло лишь после двух критических заседаний Совета НБУ.

Потому что мнение промышленников игнорировалась. Обобщенно говоря потому, что у нас правили бал откровенные теоретики, надутые профессора без дипломов, чрезмерное количество иностранных советников, которые в значительной степени не понимают особенностей развития Украины, представители международных структур в наблюдательных советах, которые проникли туда при прошлой власти, и сидят как будто в «башнях из слоновой кости», видя себя руководителями ФРС, ЕЦБ, министерств финансов стран, эмитирующих мировые резервные валюты, экспериментаторами в стиле ультралиберальными реформ. Вот только эксперименты они проводили над реальной экономикой, о которой имели и имеют отдаленное представление, и над гражданами Украины. Надеюсь, с приходом нового правительства это закончится.

Что делать? Срочно готовить реалистичную правительственную программу, направленную на реиндустриализацию экономики Украины, основанную на том, что без экстренных мер поддержки предотвратить серьезную рецессии не удастся (а заодно работать с МВФ в том плане, чтобы новые программы кредитования Украины учитывали этот факт). Положительным является тот факт, что новый премьер-министр имеет опыт государственного управления и руководства крупными промышленными компаниями. Необходимо покончить с доминированием в современной экономической политике идей неолиберализма, и обратиться к идеям неокейнсианства. Не то время.

Сейчас во время кризиса необходимо применять идеи Дж. М. Кейнса по стимулированию промышленного роста в рамках промышленной протекционистской политики. Тем, кто отрицает это, отвечу — посмотрите на то, какие меры уже делают и будут делать в мире для выхода из кризиса. Или доморощенные поклонники экономического либерализма снова намерены изобретать велосипед без колес, тормозов и руля?

Все мы хотим расцвета и процветания нашего государства, минимизации негативных проявлений мирового финансового кризиса, все громче стучащего в наш дом, и мировой эпидемией коронавируса. Какие меры должны принимать правительство и органы власти в настоящее время? Ждать, что МВФ или еще кто-то придет и сделает за нас? Нет, не сделает, может подаст немного, что-то посоветует, а делать всем нам у себя дома и для себя! Не для них. Давайте подумаем о себе вместо того, чтобы согласовать темпы падения своего ВВП с ними.