В ночь на воскресенье Украина перейдет на «зимнее» время

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на «зимнее» время, поэтому в четыре утра стрелки часов следует перевести на один час назад. Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В СССР переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на «летнее» и «зимнее» время.

В то же время Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на «летнее» и «зимнее» время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года.

В 2011 году Верховная Рада пыталась упразднить перевод часов на «зимнее» время в Украине, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.