Войти
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря
официально
Кабмин продлевает карантин в стране до 31 декабря
Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
инициатива
Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

iPhone 12 и другие: какие продукты представила Apple

643
iPhone 12 и другие: какие продукты представила Apple

Apple провела презентацию новых устройств и представила новый iPhone 12 и другие устройства. Мероприятие прошло в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) 13 октября — примерно на месяц позже, чем обычно.

Презентация прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Новые устройства представил глава Apple Тим Кук.

Презентация началась с показа «умной» колонки HomePod Mini, она имеет возможность глубокой интеграции со смартфоном, обладает всеми стандартными функциями и позволяет управлять системами «умного» дома. Колонка запоминает голоса и привычки каждого члена семьи. При этом в компании обещают надежную защиту данных и конфиденциальность.

Две такие колонки объединяются в стереопару, а еще их можно использовать как интерком, если устройства стоят в разных комнатах. Также через колонку можно управлять смартфоном iPhone, планшетом iPad и аксессуарами с HomeKit. HomePod mini будет работать со сторонними стриминговыми сервисами, но не все будут поддерживаться сразу. В продажу поступят модели серого и белого цветов. Цена — $99.

iPhone 12 в Apple назвали новой эрой для смартфонов. Устройство будет поддерживать стандарт связи 5G.

Общее у всех четырех моделей — процессор A14, как в новом iPad Air. Производитель микросхем TSMC заявлял, что благодаря уменьшенным транзисторам удалось увеличить производительность на 15% (первые тесты планшета показали еще больший прирост) и сократить энергопотребление на 30%, что очень кстати, так как в iPhone 12, поговаривают, уменьшили аккумуляторы.

Все iPhone 12 оснастили OLED-экранами. Прежде в самые дешевые модели ставили LCD-дисплеи. На глаз это могли заметить разве что специалисты, но у OLED-экранов есть еще одно преимущество — обычно им, как и новым процессорам, тоже нужно меньше энергии. Увеличенной до 120 Гц частоты развертки, как во многих флагманах на Android, в них не будет. Это сделало бы картинку более плавной, но увеличило бы расход энергии.

Диагональ нового iPhone — 6,1 дюйма, у него уменьшена рамка, за счет чего телефон стал меньше. Также он немного тоньше и легче предыдущих моделей.

Немного изменился дизайн. Края, как во времена iPhone 5, стали плоскими (в последние годы их скругляли), а толщина аппаратов уменьшилась. «Челка» с фронтальной камерой и датчиками осталась.

Дисплей оснащен защитой стекла Ceramic Shield и лучше выдерживает падение.

iPhone 12 получил улучшенную двойную камеру с новой функцией HDR 3: она позволит снимать против источника света.

Компания также представила технологию MagSafe для беспроводной зарядки, а также силиконовых и кожаных чехлов. Благодаря ей аксессуары примагничиваются к задней поверхности смартфона.

Новая беспроводная зарядка позволит одновременно заряжать смартфон и «умные» часы.

Также Apple показала iPhone 12 mini, его диагональ 5,4 дюйма. Технические возможности у него те же, что у основной модели. iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в вариантах с объемом памяти 64, 128 и 256 ГБ.

Еще две версии флагмана — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цветовая линейка меньше, чем у основной модели, дисплей диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно (12 Pro Max — самый большой iPhone в истории).

Смартфоны оснащены тремя камерами: широкоугольной с семилинзовым объективом, сверхширокоугольной с углом обзора 120 градусов и телефотокамерой с четырехкратным оптическим зумом.

Как и ожидалось, начиная с iPhone 12 Apple отказалась от наушников и адаптера питания в комплекте с iPhone. Компания больше не будет класть их в коробку, что позволит сделать ее тоньше и, как утверждают в Apple, сократить вредное воздействие на окружающую среду. В комплекте с iPhone останется только кабель Lighting, который «обеспечивает быструю зарядку». Впервые Apple начала такую практику с Apple Watch 6 и Apple Watch SE, которые также поставляются без адаптера питания.

Уже объявлено, что в Украине стоимость новых гаджетов Apple может варьироваться в следующих диапазонах:

  • iPhone 12 mini — от 22 999 грн,
  • iPhone 12 — от 25 999 грн,
  • iPhone 12 Pro — от 36 999 грн,
  • iPhone 12 Pro Max — от 41 999 грн.
Apple, iPhone
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 октября 2020
Вторник, 13 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Клаус Шваб
Клаус Шваб
экономист, президент Всемирного экономического форума

Каким будет постковидный капитализм

Единственный приемлемый ответ на кризис – осуществление «Великой перезагрузки» нашей экономики, политики и общества. Более того, сейчас подходящий момент для переоценки «священных коров» допандемической системы, а также для защиты некоторые устоявшихся принципов. Задача, которая стоит перед нами: сохранить достижения последних 75 лет, но в более устойчивой форме.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Что происходило за кулисами «кухонной» ссоры в Нацбанке

Долго думал о том, писать эту статью или нет. С одной стороны, деньги любят тишину, а с другой, Совет НБУ – это же не масонская ложа, а конституционный орган центрального банка страны, полиграфическая продукция которого лежит в карманах и кошельках всех украинцев. НБУ – это народное достояние, открытость процессов в котором нужна народу Украины, нашим кредиторам и партнерам. Да и потом, народ должен знать своих героев, а кредиторы и партнеры понимать природу происходящего в информационном пространстве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Когда война не мешает инвестициям

Когда говорят, что война мешает иностранным инвестициям, то я вспоминаю Израиль. Эта страна живет в состоянии перманентного хаоса. В любую минуту из вражеских территорий может прилететь ракетный удар. У них уже вошло в привычку услышать предупреждающий вой сирены и успеть спрятаться в бомбоубежище. Город Кирьят-Гат находится в опасной близости от Сектора Газа. Так же это один из самых депрессивных регионов страны. Так вот, в этом городе в 1999 Intel открыл первый завод. В 2006 - второй завод. И в 2019 в строительство третьего завода собирались вложить 11 млрд дол.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016