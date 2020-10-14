iPhone 12 и другие: какие продукты представила Apple

Apple провела презентацию новых устройств и представила новый iPhone 12 и другие устройства. Мероприятие прошло в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) 13 октября — примерно на месяц позже, чем обычно.

Презентация прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Новые устройства представил глава Apple Тим Кук.

Презентация началась с показа «умной» колонки HomePod Mini, она имеет возможность глубокой интеграции со смартфоном, обладает всеми стандартными функциями и позволяет управлять системами «умного» дома. Колонка запоминает голоса и привычки каждого члена семьи. При этом в компании обещают надежную защиту данных и конфиденциальность.

Две такие колонки объединяются в стереопару, а еще их можно использовать как интерком, если устройства стоят в разных комнатах. Также через колонку можно управлять смартфоном iPhone, планшетом iPad и аксессуарами с HomeKit. HomePod mini будет работать со сторонними стриминговыми сервисами, но не все будут поддерживаться сразу. В продажу поступят модели серого и белого цветов. Цена — $99.

iPhone 12 в Apple назвали новой эрой для смартфонов. Устройство будет поддерживать стандарт связи 5G.

Общее у всех четырех моделей — процессор A14, как в новом iPad Air. Производитель микросхем TSMC заявлял, что благодаря уменьшенным транзисторам удалось увеличить производительность на 15% (первые тесты планшета показали еще больший прирост) и сократить энергопотребление на 30%, что очень кстати, так как в iPhone 12, поговаривают, уменьшили аккумуляторы.

Все iPhone 12 оснастили OLED-экранами. Прежде в самые дешевые модели ставили LCD-дисплеи. На глаз это могли заметить разве что специалисты, но у OLED-экранов есть еще одно преимущество — обычно им, как и новым процессорам, тоже нужно меньше энергии. Увеличенной до 120 Гц частоты развертки, как во многих флагманах на Android, в них не будет. Это сделало бы картинку более плавной, но увеличило бы расход энергии.

Диагональ нового iPhone — 6,1 дюйма, у него уменьшена рамка, за счет чего телефон стал меньше. Также он немного тоньше и легче предыдущих моделей.

Немного изменился дизайн. Края, как во времена iPhone 5, стали плоскими (в последние годы их скругляли), а толщина аппаратов уменьшилась. «Челка» с фронтальной камерой и датчиками осталась.

Дисплей оснащен защитой стекла Ceramic Shield и лучше выдерживает падение.

iPhone 12 получил улучшенную двойную камеру с новой функцией HDR 3: она позволит снимать против источника света.

Компания также представила технологию MagSafe для беспроводной зарядки, а также силиконовых и кожаных чехлов. Благодаря ей аксессуары примагничиваются к задней поверхности смартфона.

Новая беспроводная зарядка позволит одновременно заряжать смартфон и «умные» часы.

Также Apple показала iPhone 12 mini, его диагональ 5,4 дюйма. Технические возможности у него те же, что у основной модели. iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в вариантах с объемом памяти 64, 128 и 256 ГБ.

Еще две версии флагмана — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цветовая линейка меньше, чем у основной модели, дисплей диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно (12 Pro Max — самый большой iPhone в истории).

Смартфоны оснащены тремя камерами: широкоугольной с семилинзовым объективом, сверхширокоугольной с углом обзора 120 градусов и телефотокамерой с четырехкратным оптическим зумом.

Как и ожидалось, начиная с iPhone 12 Apple отказалась от наушников и адаптера питания в комплекте с iPhone. Компания больше не будет класть их в коробку, что позволит сделать ее тоньше и, как утверждают в Apple, сократить вредное воздействие на окружающую среду. В комплекте с iPhone останется только кабель Lighting, который «обеспечивает быструю зарядку». Впервые Apple начала такую практику с Apple Watch 6 и Apple Watch SE, которые также поставляются без адаптера питания.

Уже объявлено, что в Украине стоимость новых гаджетов Apple может варьироваться в следующих диапазонах: