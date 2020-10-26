Почему услуги не заменят производства

Когда я был на встрече с Кличко и предложил идею индустриальных парков, то мне один авторитетный эксперт ответил: Мы живем в постиндустриальном мире! Производство — это прошлое. И нам нужно развивать сектор услуг и информационную экономику.
Такие слова я часто слышу. Не только от авторитетных экспертов. А даже от политиков. Потому всем плевать как падает производство. Ведь они верят, что его можно заменить услугами!
Их главный аргумент такой. США - доля услуг 77%. А производство - 12%. Разве не понятно?
И здесь проблема в том, что многие эксперты не понимают, как создаётся этот сектор услуг.
Чтобы объяснить свою мысль, возьмём услуги логистики в США.
Логистика это часть рынка услуг и создаёт 3,2% ВВП в США. В 2019 ВВП США составляло 21,4 трлн дол. Это значит, что рынок логистики в США в 2019 составлял 685 млрд дол.
Что такое логистика? Попросту говоря это перевозка товаров с точки А в точку Б. Доход в логистике формируется за счёт оплаты этой перевозки.
Поскольку доход одного бизнеса это расходы другого, то стоимость логистики входит в себестоимость товара и влияет на конечную цену товара. По сути, в товар включены услуги логистики. И когда рассчитывается ВВП по секторам, то стоимость таких услуг считается отдельно. Однако, в реальной экономике это не самостоятельный показатель, а часть себестоимости других товаров.
Вы скажете: логистика ведь может обслуживать импорт. Зачем нужно производство?
Объём рынка логистики зависит от двух ключевых факторов.
Покупательская способность населения. Ведь логистику используют для доставки товара от производителя до конечного потребителя.
Производственные мощности. Логистику бизнес использует для обеспечения производства сырьем, деталями, оборудованием. И чем больше мощности, тем больше рынок логистики.
А теперь простой пример. Работоспособное население городка 1 000 человек. Средняя зарплата - 10 000 грн. Это значит, что общий рынок города 1 000*10 000 = 10 млн. Вот на эти 10 млн грн ежемесячно в город будет доставляться разной продукции.
Если в городе появится производство, с ежемесячными продажами в 10 млн грн, то в город будет доставляться ежемесячно сырья, материалов, деталей на 9 млн грн. И когда это производство будет развозить готовую продукцию, то это ещё на 10 млн грн.
Только за счёт производства, рынок логистики города можно увеличить в три раза.
Это лишь пример логистики, но абсолютно такая же логика и с другими услугами. И когда вы видите большой сектор услуг, то нужно понимать простую вещь. Не будет производства - не будет услуг.
Теперь понимаете, почему услуги не заменят производство?
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