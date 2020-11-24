О «Большом строительстве» (окончание)

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Стратегия инфраструктурных мегапроектов направлена на то, чтобы достичь максимального эффекта по нескольким направлениям:

— купить лояльность бизнес-групп, зарабатывающих на этих проектах;

— затормозить падение экономики;

— обеспечить максимальный демонстрационный эффект: дороги не было, а теперь она есть.

Этот демонстрационный эффект должен перекрыть накапливающееся недовольство, связанное с провалами на других направлениях, где добиться результата сложнее, т.к. одного лишь закачивания миллиардов недостаточно. Стратегия точечных мегастроек свидетельствует о качестве управления — более сложные управленческие стратегии власти не доступны. При этом «встроенные» политические задачи сказываются на стоимости проекта: одно дело, если вам нужен мост через реку, и другое дело — если мост будет преподнесен как достижение теряющей авторитет власти. Это приводит к «смягчению бюджетных ограничений» — любые издержки на строительство будут компенсированы (из госбюджета, конечно) по политическим соображениям. Что с радостью поддерживается теми, кто «осваивает бюджеты».

Избранная властью стратегия ответов на системные вызовы похожа на то, как если бы при появлении явного признака болезни — высокой температуры — больного решено было выгнать на мороз в одном нижнем белье. Т.е., действия направлены против симптомов, а не против болезни. Профинансируем раскапывание ямы и зальем ее цементом — простимулируем строительную отрасль и продемонстрируем, что отчаянно и на первый взгляд успешно противодействуем падению экономики. Проблемы связаны не с нехваткой инвестресурсов, которые власть решила закачивать в экономику, а с неумением найти перспективные в соответствии с современным технологическим укладом проекты, в которые имеет смысл инвестировать.

Акцент на первичную инфраструктуру — показатель того, что экономика при данных условиях и структурных ограничениях не способна эффективно осваивать деньги. Можно ли бороться с дырой в дне кастрюли тем, что чаще доливать в нее воду (которая к тому же постоянно заливает огонь под кастрюлей)? Политико-экономическая природа нулевого цикла состоит в том, что на ухудшение экономических показателей и снижение поддержки власть реагирует усилением дирижистских практик и увеличением объема перераспределяемых с их помощью ресурсов, что происходит на фоне снижения управленческой эффективности, а также лояльности административных и бизнес-элит. Обильно финансируемое государством инфраструктурное строительство — это и точка сосредоточения интересов бизнес-групп, и важнейший политический ресурс центральных и местных властей. Это один из основных механизмов освоения госбюджетных средств «группами частных интересов».

Не исключено, что при нынешних издержках инфраструктурное строительство внесет отрицательный вклад в экономический рост. Грубо говоря, строят вместо старой дороги новую, но при этом изымают из конкурентных секторов столько ресурсов, что в результате машин по ней будет ездить меньше, чем по старой.

Куда экономику СССР привел акцент на инфраструктурные мегапроекты, хорошо известно. Но либо кое-кто этого не понимает. Либо кое-кого это не смущает (возможно, даже вдохновляет).