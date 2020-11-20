«Большое строительство» - «нулевой цикл» украинской экономики

«Нулевой цикл» — так называлась статья Е.Гайдара и В.Ярошенко в журнале «Коммунист» (1988г). Речь шла о характерной особенности позднесоветской экономической политики — пристрастии к капитальному строительству. Деньги быстро и в расширяющихся масштабах осваивались на этапе проектирования, рытья котлована, возведения фундамента, стен, строительства дорог и первичной инфраструктуры. На этом все заканчивалось, а начальственное внимание переключалось на нулевой цикл новой мегастройки.

Сейчас «экономикой нулевого цикла» стоит признать деятельность, находящуюся вне общественного контроля и сводящуюся к освоению любого объема ресурсов при строительстве т.н. «первичной инфраструктуры».

Инфраструктурные мегапроекты, которые сейчас активно, затратно и с выгодой для «освоителей бюджетов» реализуют в Украине — для современной технологической экономики это «нулевой цикл». Он дает определенный импульс экономике — техника работает, земля роется, битум или цемент льются рекой. Но акцент на финансировании капитальных мегапроектов отвлекает средства от обеспечения завершающих фаз и инвестиций в перспективные технологичные отрасли. В результате массированные инвестиции не дают вовсе или дают минимальную отдачу, в то время как макроэкономическая ситуация ухудшается.

В Украине уже много лет, как минимум с Евро-2012, наблюдается ренессанс «экономики нулевого цикла». Ярким проявлением чего сейчас является программа «Большое строительство». Любое начинание, даже, казалось бы, самое модернизационное, сводится к стройке, девелоперскому проекту, желательно в сфере транспортной инфраструктуры. Кто-то задумал сделать Киев международным финансовым центром? Неважно, что капитал бежал и бежит из Украины, но в аэропорты и офисные центры вложили сумасшедшие деньги. Задумают развивать наукоемкую промышленность — первым делом запланируют стройку в местах будущих технологических кластеров. На чем и закончат.

Сейчас слова «вложения в инфраструктуру» звучат как молитва. Предполагается, что такие вложения дают очевидный эффект: даже если половину денег разворуют, что-то останется будущему. Это представление не бесспорное. Власть имеет в виду под инфраструктурой качество зданий и дорог, но для технологического развития это не так важно, как качество другой инфраструктуры — венчурной системы, которой в Украине нет. Все эти «хайвэи», офисные центры и т.д. строятся только с целью стимулирования строительной отрасли — посмотрите на часть инфраструктурных объектов, построенных у нас к Евро-2012. Они отражают нынешнюю парадигму развития транспортной отрасли, которая в скором будущем, скорее всего, будет иной. Например, быстрое развитие дронов-беспилотников и расширение сфер их применения позволяет сделать такой вывод. Развитие украинских компаний, преуспевших в создании уже морально устаревающей инфраструктуры, вряд ли так сильно нужно будущей экономике.

Я не утверждаю, что дороги строить и ремонтировать не нужно, но при неправильной системе стимулов массированные вложения в инфраструктуру второй промреволюции приносят значительный системный вред, перекрывающий положительные эффекты. В частности:

1. Деньги изымаются (через высокие налоги и за счет искаженной структуры бюджетных расходов) из высокопроизводительных и модернизационных секторов и перекладываются в обслуживание «нулевого цикла».

2. Строительный «пир во время чумы» мобилизует и укрепляет политические и финансово-строительные группы, которые на нем паразитируют. Именно они потом определяют повестку и приоритеты экономической политики.

3. В результате деньги направляются не на решение тех инфраструктурных проблем, которые способны дать наибольший эффект для экономики, а на те, где политические масштабы задачи обеспечивают максимизацию бюджетов.

4. Выстраивающийся лоббистский механизм распределения средств на «инфраструктурное строительство» ведет к тому, что эти вложения оказываются для экономики не просто малополезны, но даже вредны — усиливают инфраструктурные искажения, а не смягчают их.

Мегастройка, на которую ушли миллиарды долларов из госбюджета поможет власти консолидировать вокруг себя мощные бизнес-группы, зарабатывающие на этом проекте. Но развитие автомобильной инфраструктуры направлено по не самой рациональной модели. Многие поколения украинцев будут переплачивать за товары, доставленные по неоптимальному транспортному маршруту и неоптимальным транспортным способом.

(Продолжение планируется).