Как подводить итоги года и ставить цели

Каждый год я анализирую, как прошел для меня предыдущий год. 2020 год оказался совершенно безумным, но как раз поэтому анализ и полезен: он помогает сконцентрировать внимание на фоне безумия и дает ориентиры, над чем нужно поработать в течение следующего года.

Цель

Главный принцип такого анализа: мы склонны переоценивать то, что можно сделать за день, но недооцениваем то, что можно сделать за год. Проведя хотя бы базовый разбор, вы увидите, что следующий год пройдет более целенаправленно. (Даже если он будет таким же безумным, как 2020-й…)

Но что, если вам не нравится ставить цели? Люди, выступающие против постановки целей, обычно указывают одну из двух причин:

Им кажется, что они давят на себя, пытаясь сформулировать цели, потому что так делают другие. Они предпочитают «жить настоящим моментом» и не хотят попасть в ловушку слишком подробного плана.

К счастью, ни одно из этих возражений не проблема при проведении анализа. Вы сами ставите цели, поэтому вам никто ничего не навязывает. И если вы решите что-то поменять по ходу дела — отлично! Это нормально и даже замечательно.

Но благодаря анализу вы увидите, как можно улучшить постановку целей, больших или маленьких (или и тех, и других). Скорее всего, ваше видение по ходу дела расширится. Вы будете ставить все более масштабные цели и достигать их год за годом.

Как это работает

Анализ состоит из двух основных частей: а) разбор уходящего года; б) цели на предстоящий год.

Я обычно трачу большую часть времени на вторую часть, но важно не пропустить и первую. Для этого я просто отвечаю на два вопроса:

Что в этом году прошло хорошо? Что не удалось в этом году?

Чтобы ответить на эти вопросы, я записываю серию наблюдений. Интересно, что даже в трудные годы я почти всегда приятно удивляюсь, вспоминая несколько положительных моментов. Если планировать, то действительно можно сделать больше!

И, конечно же, важно признать, когда что-то пошло не так.

Постановка целей

Вторая часть занимает больше времени. Раньше я тратил на это изрядную часть недели, работая над ней по несколько часов каждый день. За последние несколько лет я немного изменил формат, и к тому же этот год необычен, потому что поездки очень ограничены.

Как бы вы это ни делали, ваша задача — посмотреть вперед и поставить от 3 до 5 целей для каждой основной категории в жизни. Какие это категории, спросите вы? И сколько их должно быть? Они у меня тоже немного изменились. Раньше я ставил цели в 12-15 категориях. Теперь я смотрю на несколько основных областей: работа, отношения, здоровье, образование, путешествия, развлечения (да, после 10 с лишним лет таких разборов я решил добавить развлечения. Это один из положительных эффектов длительного сидения взаперти.).

Наконец, я часто выбираю слово или тему для года: например, Год переосмысления или Год масштабных задач. Также был Год выживания и Год дыни (долго рассказывать).

Процесс этот может быть очень простым, а может и более детальным — как вам больше нравится. Используйте его как есть или модифицируйте под себя.

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