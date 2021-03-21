Миссия фильма «Паломница» - вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию

Помните, я обещала, что посмотрю «Паломницу» и обязательно расскажу вам? Выполняю.

После пресс-конференции Оксаны Марченко я была под большим впечатлением, в ожидании чего-то нового, совершенно новых энергий, которые благодаря Оксане имеют шанс прийти в нашу политику. Поэтому пообещала самой себе пристально следить и изучить то, что делала Оксана после политически обусловленного закрытия любимых шоу талантов на «1+1», и что делает сегодня. Чтобы, как говорится, «по делам ее узнать ее» лучше...

Знаете, как я уже говорила, думаю, что религия, а точнее, вера в наши дни не просто вопрос духовности: вера — это оплот и спасательный круг для современного человека и общества в целом. Правительства сегодня очень боятся веры, поэтому так стараются ее уничтожить, подменяя ложными свободами. Человек в вере силен и не одинок. Фильм «Паломница» Оксаны Марченко стоит расценивать именно как желание остановить пагубные процессы разложения в обществе, которые проводятся сегодня целенаправленно правительствами прогрессивно-либеральных стран, в том числе, в Украине, и вернуть внимание людей к самому важному — душе, Богу, вере, человеколюбию. Именно об этом говорила больше всего Оксана Марченко на своей пресс-конференции. Именно искренность Оксаны Марченко в том, что она делает, больше всего впечатляет людей.

Сейчас на YouTube-канале Оксаны Марченко опубликовано первые две серии «Паломницы», обе посвящены нашей гордости и святыне — Киево-Печерской Лавре. Всего серий будет 12 — полагаю, по числу библейских апостолов и по числу греческих зодчих, к которым в 11 веке явилась Божья Матерь и сказала, что хочет, чтобы была возведена Великая Церковь — Свято-Успенский Собор, находящийся с тех пор в сердце Лавры. «Пять раз разрушался этот собор — землетрясения, пожары, монголы, набеги крымских татар, взрыв 1941 года, — рассказывает Оксана. — Но каждый раз храм восставал из руин». И вот в очередной раз храм был возрожден именно в наше время, 20 лет назад, волевым «монахом с характером», как говорит о нем Оксана, митрополитом Павлом, встреча с которым открывает путешествие Оксаны Марченко по Лавре.

С благословения митрополита Павла, сопровождаемая иеродиаконом Дионисием, Оксана исследует пещеры Киево-Печерской Лавры, проводя зрителя в самые глубокие из них, туда, куда обычно посетители не попадают (в этой части я, признаюсь, просто впилась глазами в экран: для меня всегда подобные вещи были крайне интересными и захватывающими — что-то сродни любимым полумистическим приключенческим фильмам о поисках кладов и сокровищ))). Древнейшие пещеры с низкими потолками, очевидно, строились низкорослыми монахами того времени, когда люди были намного ниже ростом, чем мы сегодня, а знаменитый богатырь Илья Муромец 178 см роста был великаном среди своих современников. Кстати, именно в Киево-Печерской Лавре хранятся его мощи, ведь в ней он на закате лет принял постриг и здесь же почил.

В Ближних Пещерах к Оксане и иеродиакону Дионисию присоединился наш абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, рассказавший, что коридоры лаврских подземелий ему хорошо знакомы — именно здесь он молится, просит Господа дать сил и смирения пройти все жизненные вызовы. Перед каждым соревнованием наш любимый Усик молится и просит благословения у Бога. Примечателен опыт спортсмена: Александр рассказал, что однажды пробовал поститься перед соревнованиями и в итоге в тот момент это негативно сказалось на его физической форме. Когда же спортсмен рассказал об этом батюшке, тот подтвердил ему, что поститься одновременно с существенными физическими нагрузками чревато последствиями, при этом подчеркнув, что лучше съесть кусочек мяса, но при этом отказаться от гаджетов, привычных развлечений и пустых разговоров, а вместо этого уделить время духовным раздумьям, чтению Священного писания и так далее. Интересно, не правда ли? Получается, не нужно отходить от исконной нашей православной веры и ударятся в новомодные шавасаны, продукт, завезенный нам ради все той же подмены нашей исконной культуры и мудрости. Как минимум, можно совмещать))

В Дальних Пещерах, уже в сопровождении Архимандрита Домиана, Оксана исследует кельи, в которых раньше находились затворники — монахи, которые добровольно приняли на себя подвиг заточения и несли его до конца жизни. В лаврских пещерах есть целая аллея затворников и находится она сразу за благовещенским храмом. Монахи-затворники были замурованы в пещерных кельях, ни с кем никогда больше не разговаривали, питались хлебом и водой, и непрестанно молились за весь мир. В кельях были лишь маленькие окошечки, через которые монахам подавали их скромную еду, а также свечи для молитв. А когда монах переставал забирать питье и еду, братья понимали, что он почил — окошечко замуровывали навсегда, таким образом создавалась усыпальница. Поразительным открытием благодаря «Паломнице» для меня оказалось то, что и сегодня, в наши дни в Киево-Печерской Лавре есть один такой монах-затворник, избравший своим служением затвор в одной из лаврских келий. Он не замурован, но не выходит из своей кельи уже много лет. Вы представляете? Рядом с нами в центре современного Киева живет человек, который глубоко под землей молится о всех нас.

Следуя за Оксаной и ее спутником, мы попадаем в тайное ответвление пещер — для этого монахам приходится переместить мощи преподобного Нестора, одного из 150 монахов, чьи мощи хранятся в Лавре. «Это уникальные кадры», — говорит Оксана. Далее открывается маленькая дверца и начинается настоящая мистика — главы почивших монахов, лежащие одна на другой. Все эти главы мироточат. Для меня это было откровением, так как раньше в вопросы мироточения останков святых я не вдавалась. Вопреки законам физики, химии, биологии главы почивших давно монахов выделяют особо маслянистое вещество — миро, к тому же интенсивность выработки миро меняется, то увеличивается, то уменьшается, и никто не знает, чем это обусловлено. Я никогда не вдыхала аромат миро, а вы? Оксана вдохнула и сказала, что он приятный, «божественный». В 1988 году, когда возобновилась монашеская жизнь в Киево-Печерской Лавре, некоторые из этих глав взяли на изучение в один из киевских научно-исследовательских институтов. Заключение ученых было таково: факт мироточения подтвердился, причину мироточения ученые объяснить не смогли, зато была обнаружена органическая ЖИВАЯ природа миро. Поразительный факт, чудеса, не правда ли?

«Паломница» действует как молитва — после просмотра фильма на душе легко и спокойно. Темы в фильме затронуты непростые, и поэтому за одну серию успеваешь испытать целый ряд разных эмоций — от восхищения, радости, удивления до грусти и душевной боли, когда видишь перед собой мать, чья дочь трагически погибла. Дочку убила ее собственная подруга. Женщине удалось простить — несчастная мать отправилась в паломничество, в молитве к Господу нашла она утешение, в ее сердце нет ненависти и желания мести. Прощение — тема первой серии «Паломницы», раскрыта через эту леденящую кровь историю из жизни одной из нас. «Как простить, когда простить невозможно? — задается вопросом Оксана Марченко в фильме. Прощением мы как будто предаем самих себя, свое самолюбие, гордость... Нет. Простить — это остановить свое разрушение. Когда прощаем, мы запрещаем требовать справедливости, наказания для обидчика, мы запрещаем СЕБЕ быть похожими на него». Несчастной матери предстояло отправиться в паломничество в Иерусалим, чтобы получить возможность молиться там — так Оксана Марченко выразила свое сочувствие женщине и желание помочь ей. В конце первой серии Оксана делает удивительный и такой очевидный, если вдуматься, вывод — мы, человечество, до сих пор живы только потому, что Бог несправедлив к нам. Ведь справедливость подразумевает объективность, и, по справедливости, человечество стоило бы наказать за все наши грехи. Да, Бог несправедлив к нам, потому что любит. Но милосерден и всепрощающ. И в этом есть смысл прощения.

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Обо всем этом и о многом другом повествуется в фильме Оксаны Марченко «Паломница». Однозначно этот фильм о духовности, но он и очень познавателен — как некий декодер «Паломница» расшифровывает тайны пещер, символику икон и многое другое. Расширить свой кругозор и углубить знания о нашей святыне и гордости, бережно сохраненной для нас и наших потомков верующими людьми сквозь века — смотрите семьями, с детьми, им нужно знать свои корни и поверьте, им будет очень интересно. Рекомендую!