Министр Роман Лещенко хочет уничтожить мелкого фермера в интересах аграрных холдингов?

Я, Курт Джейкоб Гросанс, приехал в Украину в 2017 году что бы заниматься фермерским бизнесом и до этого имел более 20ти лет опыта фермерства в США, так что события в сельском хозяйстве Украины вызывают у меня живой интерес, а опыт позволяет дать некоторую оценку происходящему.

В апреле этого года Кабинет министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельскохозяйственного назначения. Журналисты заметили, что данными изменениями предлагается отменить право каждого украинца на 2 гектара земли, но совершенно не предали значения одной детали, которая прозвучала как «установление правила о принудительной консолидации на основе права собственности». Что же это за правка такая, почему она важна, и кто же ее придумал?

Начнем с автора. Разработчиком данного законопроекта является Анатолий Мирошниченко — исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, он также бывший первый заместитель нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко. Я уверен, что он выполняет поручение министра.

С полным текстом законопроекта и документов к нему можно ознакомиться тут.

Я приведу одну цитату из пояснительной записки к законопроекту:

«Эффективное товарное сельскохозяйственное производство возможно лишь в случае, если субъект хозяйствования обладает достаточным количеством земельных ресурсов. При этом в Украине земельный участок, выделенный в натуре (на местности) как земельная доля (пай) в среднем имеет площадь 4 гектара...

... Только укрупнение землепользования к экономически обоснованным размеров позволяет уменьшить себестоимость сельскохозяйственной продукции и повысить конкурентоспособность товаропроизводителей».

Это получается, что министр аграрной политики хочет фактически уничтожить мелкое и среднее фермерство путем «принудительной консолидации» земли в руках крупных аграрных компаний? Повысить конкурентоспособность путем сосредоточения рынка в руках нескольких игроков еще не удавалось никому, это нонсенс.

Этот законопроект имеет перспективу и скорее всего будет принят. Я бы предположил, что именно для этой работы и наняли Романа Лещенко на должность министра. Поэтому и смотрят «сквозь пальцы», что он не занимается министерством, которое так и не начало нормально работать, хотя было создано 6 месяцев назад. Перед ним стоит задача забрать землю у вас, друзья и отдать олигархам.

Ранее чиновники так же предложили принять законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по детенизации производства сельскохозяйственной продукции» № 3131. В нем предусмотрено, что все владельцы небольшого количества земли должны будут платить еще налог. Все делается так, чтобы быть фермером в Украине стало невыгодно сдавать землю сельскохозяйственного назначения в аренду на адекватных условиях. Тогда люди будут вынуждены продать землю агрохолдингам по той цене, которую им укажут. При этом крупные аграрные предприятия вряд ли будут платить большие налоги, они умеют «правильно» организовать процесс. То есть все условия организовываются для крупного сельскохозяйственного бизнеса? И это при том, что количество мелких фермеров с 2014 года в Украине стабильно росло. До недавних пор.

Есть еще мысль — если мелкие и средние украинские фермеры сейчас активно помогают селу, то агрохолдинги естественно этого делать не будут с прежним рвением. У них нет задачи тратить деньги на такие мелочи как инфраструктура близлежащих населенных пунктов. А чтобы люди не стали бунтовать к ним прикрепляется сельский староста. Новый закон о старостах говорит нам, что староста назначается главой объединенной территориальной общины. Сельским старостам не дали много полномочий, он сам мало что решает, но он должен обеспечить управляемость громады села. По этой логике, чем меньше власти остается в руках жителей сел, тем легче у них отнять землю и сделать их молчаливыми.

И благодарить за это украинцы должны министра сельского хозяйства Романа Лещенко. Я считаю ,что он защищает интересы крупных аграрных холдингов и делает все, чтобы мелкий и средний фермерский бизнес перестал существовать. Что еще больше добавит стране безработных.

Хотя лучше бы министр Лещенко занялся своей личной бухгалтерией и навел порядок в своих доходах и налогах. А то у него расхождения в декларации в миллионы гривен.

Пока я разбирался в тонкостях украинского законодательства и писал для вас все что я думаю о министре аграрной политики и продовольствия Украины, Высший Антикоррупционый суд Украины добавил новостей в эту тему. Суд обязал Национальное Антикоррупционое Бюро Украины начать расследование правонарушения министра Романа Лещенко — он подал недостоверную декларацию своего финансового состояния. Несоответствие, на которое указал суд составляет 2 млн грн. (Больше $70 тысяч). Разве это не может быть признаком коррупции господина Лещенко? Разве такой человек может занимать должность в правительстве? Думаю, что такой министр — это позор для любого правительства и государства. Как говорят у вас у стране: «С такими друзьями Украине и враги не нужны».