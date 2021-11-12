Украинцы следят за офшорным скандалом Зеленского и уверены, что его компании причастны к выводу денег из «Приватбанка», - опрос

Недавно стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в частности, нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир, причастны к созданию офшоров, которые принимали участие в теневых операциях по минимизации налогов и отмыванию денег, так называемые документы Pandora Papers, и 71,3% украинцев хорошо знают об этих фактах. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества в период с 8 по 10 ноября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

Подавляющее большинство опрошенных, а именно 71,3% заявили, что знают о причастности президента к офшорному скандалу. Этот показатель вырос по сравнению с 65,2%, зафиксированными в октябре.

Растет осведомленность населения о причастности к офшорному скандалу и ближайшего окружения гаранта. В частности, 42,8% ответили утверждающе на вопрос о том, знают ли они, что к созданию офшорных компаний причастны лица из ближайшего окружения Зеленского, которые сегодня занимают высокие должности в структуре украинской власти - глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир. В то время, как в октябре эта цифра составляла 38,6%.

Также выяснилось, что украинцы хорошо знают о приобретении окружением Зеленского в центре Лондона дорогих квартир. В частности, Сергей Шефир купил две квартиры за 2,28 миллиона и 3,5 миллиона долларов соответственно, Андрей Яковлев – квартиру за 2,3 миллиона долларов. Утвердительно на этот вопрос ответили 45,6% респондентов, против 40,7% в октябре.

Большая половина украинцев, а именно 66,1%, знает о том, что офшорные компании, созданные при участии Владимира Зеленского, могут быть причастны к выведению 41 миллиона долларов из "Приватбанка". В октябре этот показатель составлял 62,1%.

Подавляющее большинство населения, а именно 85,2%, уверено, что причастность высших должностных лиц к офшорам недопустима. И только 9,3% опрошенных допускают наличие у власти офшорных компаний.

64,5% респондентов ответили утвердительно на вопрос: "Верите ли вы расследованию на основе Pandora Papers, включая информацию о причастности Владимира Зеленского и его окружения (главы СБУ Ивана Баканова, первого помощника президента Сергея Шефира и др.) к созданию не менее 10-ти офшоров, приобретению недвижимости в Лондоне (2 квартиры Сергея Шефира за 2,28 миллиона и 3,5 миллиона долларов, квартира Андрея Яковлева за 2,3 миллиона долларов) и возможному отмыванию средств "Приватбанка" (41 млн долларов)?" В то время, как не доверяют обнародованным документам всего 17,4% опрошенных.

Также 64,8% украинцев собираются и дальше внимательно следить за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, к созданию которых причастен президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение (Иван Баканов и Сергей Шефир)? В октябре положительно на этот вопрос ответили 63,7% респондентов.

Опрос производился с 8 по 10 ноября 2021 года путем телефонного обзвона по верифицированной базе номеров (метод CATI). Опрошено 3 002 респондента возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Погрешность не превышает 2.4%.