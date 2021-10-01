Монарх лишается Разум(ков)а

То, о чем так долго говорили на печерских холмах, наконец, получило официальное подтверждение. Офис президента решил избавиться от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия запросил листы для сбора подписей за отставку главы парламента. Как обычно, не без проблем, — из-за юридической безграмотности заявление пришлось переписывать, но кто сейчас обращает внимание на такие мелочи. Теперь дело за малым: 150 подписей депутатов и 226 голосов в сессионном зале Верховной Рады.

Первую задачу решат, скорее всего, уже сегодня в Трускавце — где у депутатов просто не будет физической возможности «сбежать» от Арахамии. Вторую — уже совсем скоро в Раде, где у Офиса президента тоже есть послушное большинство.

ОП показал всем, кто в доме хозяин. Однако есть большая вероятность, что данная победа окажется пирровой. И не потому, что Разумков какой-то очень опасный конкурент — его личные политические перспективы все еще под большим вопросом. По нескольким другим причинам.

Во-первых, Разумков может получать поддержку от крупных бизнесменов и нарочно вставлять палки в колеса президенту. И это угроза вполне реальна — о близости Разумкова к Ринату Ахметову в Раде говорят уже вполне открыто. Ахметову нужны козыри, чтобы торговаться с Офисом президента. Чем оппозиционер Разумков не козырь?

Во-вторых, вся нынешняя мощь Банковой будет сейчас направлена на снятие Разумкова с должности спикера и последующее блокирование его в политическом и информационном пространстве. Это отвлечёт главные ресурсы ОП этой осенью, которая во-много является для президента ключевой. Более того, Зеленскому придется вступить во временные союзы с теми, с кем он собирался бороться. Уже сейчас для поиска голосов за снятие Разумкова Офису придется с кем-то договариваться и кому-то что-то обещать. С теми самыми олигархами. И этой передышкой информированные будущие жертвы коварства «монарха» непременно воспользуются для подготовки эшелонированной защиты на будущее.

В-третьих, «война» с Разумковым окончательно подводит черту под конфетно-букетным периодом любви электората к Зеленскому. Электорат уже просто не понимает, кого он должен любить. Мало того, что Зеленский идеологически сильно ушел вправо и сейчас по своей риторике с трудом отличим от Порошенко. В окружении Зеленского не осталось никого, кого знает его избиратель. Нет ни Андрея Богдана, ни бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка, ни генпрокурора Рябошапки, ни премьера Гончарука... Теперь не будет и спикера Разумкова. А Разумков — второй человек в партии по узнаваемости. В некоторых опросах глава парламента даже опережает Зеленского по уровню доверия. И если до момента снятия Разумкова это не было так очевидно, то публичный конфликт с номером 1 списка партии и с человеком, который полностью прикрывал отсутствие Зеленского на эфирах во время предвыборной президентской кампании, заставит электорат задавать вопросы. И главный из них — кто эти люди у власти и где так команда, за которую они голосовали?

Вряд ли в Офисе президента не понимают эти риски. Но там все равно на них идут. Идут для того, чтобы продолжить окружать Зеленского послушными людьми без политических амбиций. Во главе правительства смирный и тихий Денис Шмыгаль, о существовании которого даже не догадывается большинство украинцев. В Офисе президента тишь и благодать — прямой доступ к Зеленсому сейчас уже имеет всего два-три человека, которые рассказывают ему хорошие новости. А с отставкой Разумкова количество людей, которые могут сказать президенту «нет» и вовсе снизится до нуля — новый спикер гарантировано будет покорным рабом, который слепо выполнит любую прихоть монарха. Президента погружают в теплую ванну, в которой он, скорее всего, и утонет.