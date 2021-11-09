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Палата депутатов Чили проголосовала за импичмент президента из-за «досье Пандоры»

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Палата депутатов Чили проголосовала за импичмент президента из-за «досье Пандоры»

Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту страны, теперь вопрос рассмотрит сенат, сообщили парламентарии.

«78-ю голосами за, 67-ю голосами против и при трех воздержавшихся палата депутатов одобряет импичмент президенту Себастьяну Пиньере», — говорится в заявлении.

«Решение направляется в сенат», — добавляют депутаты.

Вопрос парламентарии рассматривали почти сутки. Решение принято за меньше чем две недели до выборов президента, в которых Пиньера не участвует.

В середине октября оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента Пиньеры после публикации документов из «досье Пандоры».

Согласно утверждениям расследования из «досье Пандоры», дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано, за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в первый срок правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.

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Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 3 октября «досье Пандоры» о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Чили, Себастьян Пиньера, Pandora Papers
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