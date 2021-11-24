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Украина не стала правовым государством

Семен Глузман
Семен Глузман
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Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.

Тем не менее, многое в Украине изменилось. Появилась и закрепилась научная дисциплина политология, когда-то сложившаяся в конкурентной борьбе с университетской юридической наукой. К сожалению, мы не сумели (или не захотели?) достичь привычного для демократических государств противостояния «юридического фасада» и политической реальности. Мы продолжаем жить в обществе, где многое решается с помощью политики, а право имеет меньшее применение и, как заметил знаменитый Парсонс, обнаруживает тенденцию оказаться за бортом.

Лично меня раздражает не обслуживающая и щедро оплачиваемая политология, всегда готовая прилечь под конкретного властителя. Меня пугает истовое желание украинского юридического бомонда обслуживать намерения и прихоти наших властвующих лиц. В политическом лагере, не имею доступа к какой-либо академической библиотеке, я постоянно насыщал себя знаниями по теории права, выписывая по системе «книга-почтой» юридические издания, книги и журналы, от учебника по праву Древнего Рима до похотливых рефератов советских диссертантов, жаждущих продолжения мазохистского насилия КПСС над искренней, последовательной правовой наукой.

Сегодня, на мой взгляд, мы достигли вполне ощутимого дна в законотворчестве и правоприменении. Поскольку Украина все эти годы была государством исключительно президентской власти, мне кажется целесообразным проанализировать правовую деятельность и её тенденции всех наших президентов. С тоской и болью вспоминаю прочитанные в лагере книги незабвенного советского профессора права Явича, классика американской теории права Коэна, профессора Яковлева... В моей стране, Украине публикуют другие книги, не содержащие сомнений, не утверждающие верховенства прав над государством

Я принимал участие во всех президентских выборах. Ни разу не голосовал за Леонида Даниловича Кучму, которого сегодня считаю самым эффективным нашим президентом. Не голосовал за Виктора Януковича. При вступлении в его Общественный Совет в многолюдном собрании я сказал: «Господин Президент, я дал согласие стать членом вашего Общественного Совета. Но я прошу помнить, я — не ваш избиратель!»

В 2014 году я был посильным участником уличного сопротивления, Майдана. Хотя и видел среди активистов сопротивления не самых лучших, иногда не очень здоровых людей. В тот день, когда убили Нигояна и Жизневского, я был в Париже, встречался с высоким чиновником французского МИДа, пытался убедить его в необходимости поддержки протестующих. Последовавшие расстрелы десятков людей на улице усилили мои гражданские чувства. Иначе и быть не могло.

Сегодня я знаю гораздо больше. В том числе и о попытках Виктора Януковича стабилизировать ситуацию. И о первых выстрелах, и о смерти молодых украинских солдат, волею государства служивших в частях МВД. И о циничном нежелании четырех политиков, несмотря на отторжение протестующих, объявивших себя лидерами сопротивления. И о пятом, неожиданно севшем в президентское кресло.

Внимательно наблюдал за судом над Виктором Януковичем, бежавшим в Россию. В сущности, слабым человеком, последовавшим жестким указаниям пахана Путина. Мне было стыдно наблюдать на телевизионном экране классическое советское судилище, где и обвинение, и защита не говорили о самом главном — о юридических обстоятельствах. Хотя и той, и другой стороне они были известны.

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Виновен ли Виктор Федорович в содеянном? В первую очередь он виновен в безрассудной кадровой политике, во вседозволенности старшего сына и его бандитского окружения. Виктор Федорович Янукович выиграет дело в Европейском Суде по правам человека. Не по причине человеколюбия Суда, а по формальным признакам. Так устроена справедливость цивилизованного правосудия.

Ну, а последующие наши президенты, их откровенно противоправное поведение лишь усиливает сомнения в обоснованности киевского суда над Януковичем. Несмотря на то, что мертвые герои и жертвы Майдана никогда не вернутся в свои семьи.

Последнее, самое важное. Весы, которыми возможно измерить степень греха, находятся только в одном месте — в руке у Всевышнего.

Виктор Янукович, право, Семен Глузман
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Среда, 24 ноября 2021
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Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
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